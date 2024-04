Das Ökosystem der Musik ist in Gefahr – der Meinung sind zumindest mehr als 200 Künstler und Künstlerinnen, die einen offenen Brief gegen den Missbrauch von Künstlicher Intelligenz in der Musikbranche unterzeichnet haben. „Die Attacke gegen menschliche Kreativität muss aufgehalten werden“, heißt es in dem Schreiben. Zu den Unterzeichnenden gehören Stars der Musikszene wie Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder, Katy Perry, Jon Bon Jovi und R.E.M.

„Wenn KI unverantwortlich eingesetzt wird, stellt sie eine enorme Bedrohung für den Schutz unserer Privatsphäre, unserer Identität, unserer Musik und unseres Lebensunterhalts dar“, so der Appell. Dabei habe die Technik, wenn richtig eingesetzt, durchaus auch großes positives Potenzial.

Verfasst wurde der offene Brief von der Artist Rights Alliance (ARA), eine in den USA ansässige NGO, die sich für die Rechte von Musikern und Songwritern in der digitalen Welt einsetzt. Am Dienstag postete die Gruppe ihren Appell auf der Plattform X.

Einige der mächtigsten Unternehmen nutzten ohne Erlaubnis die Arbeit von Musikern, um KI-Modelle zu trainieren, heißt es in dem Schreiben. Dies ziele darauf ab, die Arbeit menschlicher Künstler durch riesige Mengen von KI-erstellten „Klängen“ und „Bildern“ zu ersetzen. Das beeinträchtige auch die Tantiemen der Kunstschaffenden. Für berufstätige Musiker und Songschreiber könne dies katastrophal sein.

Die Unterzeichnenden fordern KI-Entwickler, Tech-Unternehmen und digitale Musikdienste daher auf, sich zu verpflichten, keine Technologie zu entwickeln oder einzusetzen, die die Kunst von Musikern und Songschreibern untergräbt oder ersetzt.

Der offene Brief kommt knapp zwei Wochen, nachdem in den USA das erste Gesetz zu KI in der Musikbranche verabschiedet wurde. In Nashville, Tennessee hat der Gouverneur Bill Lee am 21. März den „Elvis Act“ unterzeichnet – kurz für „Ensuring Likeness Voice and Image Security Act“.

Das Gesetz soll davor schützen, dass die eigene Stimme, das Gesicht oder der Körper künstlich imitiert wird und schließt damit eine Lücke im Urheberrecht. In Tennessee kann es nun gesetzlich geahndet werden, wenn die Stimmen von Künstlern und Künstlerinnen ohne deren Erlaubnis verwendet werden. (mit dpa)