Brücke-Museum zum Museum des Jahres 2023 gekürt Eine besondere Anerkennung für die Direktorin

Eine Auszeichnung für das Brücke-Museum: Der Kunstkritiker:innenverband AICA Deutschland hat das Berliner Ausstellungshaus auf seiner Jahresversammlung in Frankfurt am Main zum Museum des Jahres 2023 gekürt. Damit wird im Besonderen anerkannt, dass das von Lisa Marei Schmidt geleitete Museum seit ihrer Amtsübernahme 2017 wegweisende Modelle einer kritischen Befragung der eigenen Geschichte und Sammlung entwickelt hat und seitdem ein lebendiger Treffpunkt in der Kulturszene der Hauptstadt ist.

„Lisa Marei Schmidt hat das Brücke-Museum und seine Sammlung von Grund auf neu gedacht“, so AICA-Juror Eckhart Gillen in der Begründung. Die Künstler der „Brücke“ würden kritisch kontextualisiert, sowohl vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs als auch des Nationalsozialismus. In Zusammenarbeit mit Universitäten werden Provenienzforschung und die Digitalisierung der Bestände vorangetrieben.

Zugleich positioniert sich das Haus mit avancierten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, zuletzt mit Stoffbildern der polnischen Roma-Künstlerin Margorzata Mirga-Tas. Bereits 2020 wählte die AICA die Schau „Vivia Suter. Bonzo’s Dream“ zur „Besonderen Ausstellung“.

Neben dem Museum des Jahres wurde vom Kritikerverband außerdem die Ausstellung des Jahres 2023 gekürt. Die Wahl fiel auf die Ausstellung „Re-Conncet. Kunst und Kampf im Bruderland“ im Leipziger Museum der bildenden Künste, mit der die Einwanderungsgeschichte der DDR und ihre Folgen untersucht wurde. Cameron Rowlands Schau „Amt 45 i“ im Frankfurter Museum für Moderne Kunst erhielt eine Anerkennung als „Besondere Ausstellung des Jahres 2023“. Der US-Künstler widmete sich darin den Verstrickungen Frankfurter Bankhäuser in den transatlantischen Sklavenhandel.