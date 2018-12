Auch in diesem Jahr fragen wir unsere Leserinnen und Leser wieder, welches für sie die besten Comics der vergangenen zwölf Monate waren - hier eine erste Auswahl der Ergebnisse. Parallel dazu ist wie bereits in den vergangenen Jahren wieder eine Fachjury gefragt. Die besteht in diesem Jahr aus acht Autorinnen und Autoren der Tagesspiegel-Comicseiten: Barbara Buchholz, Ute Friederich, Moritz Honert, Oliver Ristau, Sabine Scholz, Marie Schröer, Ralph Trommer und Lars von Törne.

Die Mitglieder der Jury küren derzeit ihre fünf persönlichen Top-Comics des Jahres, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Deutsch erschienen sind. Diese Favoritenlisten veröffentlichen wir nach und nach auf den Tagesspiegel-Comicseiten. Jeder individuelle Favorit wird von den Jurymitgliedern mit Punkten von 5 (Favorit) bis 1 (fünftbester Comic) beurteilt. Daraus ergibt sich dann die Shortlist, auf der alle Titel mit mindestens fünf Punkten oder mindestens zwei Nennungen landen. Diese Shortlist wird abschließend von allen acht Jurymitgliedern erneut mit Punkten bewertet - daraus ergibt sich die Rangfolge der besten Comics des Jahres, die am 20. Dezember bekannt gegeben wird.

Ralph Trommer. Foto: privat

Hier dokumentieren wir die Favoriten von Tagesspiegel-Autor Ralph Trommer.

Platz 5: Mikael Ross: Der Umfall (avant Verlag)

Noel ist ein geistig behinderter Teenager und wird von seiner Mutter betreut. Eines Tages erleidet sie einen Schlaganfall und Noel muss in eine Betreuungseinrichtung aufs Land ziehen. Mit der neuen Umgebung muss er sich erst anfreunden, ebenfalls mit deren Bewohnern und den Leuten im Dorf... Der deutsche Zeichner Mikael Ross hat zwei Jahre in einer solchen Einrichtung in Neuerkerode recherchiert und eine ungeheuer einfühlsame wie lebensnahe Graphic Novel geschaffen, die den Lesern die Welt aus einer ganz ungewohnten Perspektive nahebringt: täglich lauern neue Erfahrungen, neue Begriffe, denen unerhörte Bedeutungen zugeordnet werden („Umfall“, „Kooma“,„Aal-Ektrik“), und das erste Verliebtsein in eine „Prinzessin“ ist überhaupt das Allergrößte... In spontan anmutenden, gescribbelten Bildern, die stimmungsvoll ausgeleuchtet und koloriert sind, versteht Mikael Ross es, mit seiner Hauptfigur Noel zu berühren, ohne dabei sentimental zu werden. Die Graphic Novel ist wunderbar leicht erzählt und von einem erfrischenden, direkten Humor, der sich der Thematik und den behinderten Charakteren angemessen, aber auch nicht mit Samthandschuhen nähert.

Tipp: Dazu sollte man am besten eine Platte „Eyzzie-Diezzie“ hören.

Platz 4: Typex´s Andy – A Factual Fairytale (Carlsen Verlag)

Kaum fassbar, dass hinter diesem monumentalen Werk nur ein einzelner Künstler steckt. Der 1962 geborene niederländische Zeichner Typex hat fünf Jahre an seiner Comic-Biografie über Andy Warhol gearbeitet und damit zweifellos ein Meisterwerk geschaffen, das trotz des über 500seitigen Umfangs nicht einfach brav die wichtigsten Lebensstationen abklappert, sondern in zehn Heften, die verschiedene Unterkapitel haben, jeweils eine wichtige Episode aus Andys wildem, skandalträchtigem Leben fokussiert. Jedes Cover dieser Hefte zitiert oder karikiert einen speziellen Look, den zeitgenössische US-Magazine von den 1930ern bis in die 80er hatten. Die ganze Entourage Warhols wird wiederum in jedem Heft auf (Pseudo-) Sammelbildern vorgestellt. Zudem wimmelt es nur so - neben anderen popkulturellen Verweisen wie etwa aufs Kino - vor Anspielungen auf die Comicgeschichte, denn der Pop-Art-Guru Andy Warhol war auch Comicfan. So ergibt sich ein sehr komplexes, vielschichtiges Bild eines Künstlers und seiner Epoche, die dem Leser auf dezent satirische Weise näher gebracht wird. Zeichnerisch ist Typex´ Stil zwischen Will Eisner´schem Semi-Realismus, Karikatur und Undergroundcomix zu verorten. Ein kongenialer Comic zum Phänomen Andy Warhol. Man muss übrigens kein Fan sein, um dieses Buch zu mögen.

Platz 3: Jeff Lemire, Dean Ormston: Black Hammer 1 – Vergessene Helden (Splitter Verlag)

Obwohl ich kein Superhelden-Aficionado bin, macht mir diese besondere Reihe wegen ihrer originellen, phantastischen und schwarzhumorigen Elemente Spaß. Der kanadische Independent-Comiczeichner Jeff Lemire ist diesmal „nur“ Szenarist, aber sehr souverän in der Entwicklung eines eigenen Universums, das einerseits eine Hommage an klassische Superhelden des Golden Age darstellt, zugleich auch die eigene Handschrift seiner meist im ländlichen Milieu Nordamerikas angesiedelten Comics (u.a. „Essex County“) durchscheinen lässt. Zeichner Dean Ormston („Sandman“, „Lucifer“) und Kolorist Dave Stewart setzen Lemires Ideen sehr inspiriert und stimmungsvoll um, sodass dem Leser die lakonisch-schrägen Figuren – allesamt in die Ödnis verbannte Superhelden-„Veteranen“ - schnell ans Herz wachsen. So baut sich allmählich eine komplexe Saga auf, die an Becketts Drama „Warten auf Godot“ wie auch an herausragende Superhelden-Schöpfungen der 80er wie „Watchmen“ erinnert.