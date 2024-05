Im Sumpf der Verschwörungsideologien „Es wurde immer schwieriger, mit meinem Vater ein Gespräch zu führen“

Die Tirade kommt diesmal beim Einräumen der Spülmaschine. „Wach endlich auf!“, ruft der Vater seiner Tochter zu, während er das Geschirr vom Abendessen wegstellt. Der Ukraine-Krieg ist für ihn eine westliche Propagandaveranstaltung, die Corona-Pandemie gab es nicht, zudem stehe Deutschland kurz vor einem Bürgerkrieg.

Den Widerspruch der Tochter, anfangs noch lauter, dann immer leiser, überhört er einfach. „Ihr werdet schon noch merken, dass alles so kommen wird, wie ich es gesagt habe“, sagt er noch, doch die Tochter ist längst aus der Küche geflüchtet.

Szenen wie diese hat Ika Sperling immer wieder erlebt. Sie ist 27, studierte Illustratorin und hat die Geschichte ihres Vaters und ihren Umgang damit jetzt in einer Graphic Novel verarbeitet, einer langen Comicerzählung in Buchform. In dieser Woche erscheint „Der Große Reset“ beim Berliner Verlag Reprodukt, die oben beschriebene Szene findet sich am Anfang des Buches.

Irgendwann kam bei mir das Eingeständnis: Ich komme gegen die Masse an Verschwörungserzählungen einfach nicht mehr an. Ika Sperling

„Es war ein langsamer, schleichender Prozess“, erzählt Ika Sperling im Videotelefonat. Sie trägt einen grün-weiß-gestreiften Pulli, runde Brille, schulterlange Haare und sitzt vor der weißen Wand eines Raums im Literarischen Colloquium Berlin am Wannsee. Dort ist die Hamburger Autorin und Künstlerin derzeit zu Gast, gefördert mit einem Stipendium des Berliner Senats.

Wesen aus einer anderen Welt: Eine Seite aus „Der Große Reset“. © Reprodukt

„Es war eine ermüdende Diskussion nach der anderen“, fasst sie jene Jahre zusammen, in denen sie ihren Vater an die Welt der Verschwörungstheorien verloren habe. „Und irgendwann kam bei mir das Eingeständnis: Es ist eigentlich egal, was ich sage, ich könnte auch einen achtstündigen top recherchierten Powerpoint-Beitrag halten und Fachleute einladen – ich komme gegen die Masse an Erzählungen einfach nicht mehr an.“

So ähnlich haben es in den vergangenen Jahren auch viele andere Familien erlebt. Während der Corona-Pandemie hatten Fake News, Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen Konjunktur. Das reichte vom Glauben, daran, dass das Virus erfunden oder in seiner Gefährlichkeit weit übertrieben dargestellt werde bis hin zu der Überzeugung, dass es geheime Mächte gibt, die die Welt steuern.

Oft geht dies einher mit rechtsextremen, rassistischen oder antisemitischen Positionen, der Anteil von Verschwörungsgläubigen ist bei Anhängerinnen und Anhängern der AfD überproportional hoch.

Bei ihm hat es damit angefangen, dass er sehr auf das Narrativ der AfD hereingefallen ist. Ika Sperling

Bei vielen Betroffenen war die Corona-Zeit jedoch nur der Beschleuniger einer längeren Entwicklung, so auch beim Vater von Ika Sperling. „Bei ihm hat es eigentlich schon 2014 damit angefangen, dass er sehr auf das Narrativ der AfD hereingefallen ist“, erzählt sie. „Meine Schwester und ich haben am Anfang sehr viel mit ihm diskutiert, nur um festzustellen, dass es sinnlos ist.“

Irgendwann hätten sie für sich den Kompromiss gefunden, dass sie einfach den Tisch verließen, wenn der Vater rassistische Begriffe oder „typischen AfD-Sprech“ benutzt habe. „So war es möglich, weiter als Familie zu funktionieren.“

Eine weitere Seite aus „Der Große Reset“. © Reprodukt

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Verschwörungserzählungen sei die Situation mehr und mehr eskaliert. „Antisemitische Weltbilder und Erzählungen vom ‚Great Reset‘ und ‚Bevölkerungsaustausch‘ haben sich bei meinem Vater verfestigt.“

Wenn sie ihm zum Beispiel erzählte, dass es ihr körperlich schlecht ging oder sie krank war, entgegnete er, dass das von der Impfung käme. In anderen Momenten war alles normal und er sei ganz der Alte gewesen, nur um fünf Minuten später darüber zu schwadronieren, wie eine angebliche jüdische Weltelite die Politik in Deutschland steuere.

An einem Wochenende spitzt sich die Situation zu

Ihr Buch „Der Große Reset“, das ist Ika Sperling wichtig, ist keine Autobiografie. Die Hauptfigur heißt zwar Ika und Teile der Handlung und vor allem die Dynamik zwischen Vater und Tochter spiegeln reale Erfahrungen der Autorin wider. Aber alle anderen Figuren außer ihr tragen fiktive Namen. Zudem hat sie den Vater durch einen grafischen Kunstgriff auch optisch stark verfremdet.

Während Ika Sperling die meisten Personen in einem semirealistischen Strich gezeichnet hat, erscheint der Vater wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Er ist als hohl wirkende, aus durchsichtigem Material bestehende Figur dargestellt, die von einer Flüssigkeit gefüllt ist, welche im Verlauf der Erzählung aus ihm heraustropft. „Die Figur hatte ich am Anfang nur als Platzhalter gezeichnet“, erklärt Sperling. „Aber dann fand ich, dass es ein gutes Bild für den Verlust vom jemandem an eine Verschwörungsideologie ist, dass er quasi ausläuft.“

Ika Sperling wurde 1996 in Mainz geboren und lebt heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Illustration studiert hat. © Gregor Stockmann

„Der Große Reset“ spielt an einem Wochenende, an dem sich die Situation der Familie zuspitzt: Der Vater hat beschlossen, angesichts der Weltlage seinen Job zu kündigen, das Haus der Familie zu verkaufen und auszuwandern, seine Frau und seine Töchter kommen so gut wie gar nicht mehr an ihn heran.

Zwar gibt es gelegentlich noch Momente, in denen die vier sich nahe scheinen, einige Male zeigt der Vater eine überraschend liebevolle, sympathische Seite. Aber dann verfällt er wieder in seine Tiraden über die angebliche Klimadiktatur oder geplante Massenlager für Ungeimpfte.

Wieweit es auch in ihrer Familie eine derartige Situation gab, in der sich die Dinge dramatisch zuspitzten, lässt Ika Sperling offen. „Das geht meine Familie etwas an, aber ich will keine Details darüber erzählen“, sagt sie. Ebensowenig will sie mehr über ihren Vater, ihre Mutter oder ihre Schwester preisgeben als man anhand des Buches erahnen kann. Sie verrät lediglich, dass der Vater inzwischen gestorben ist.

Ich würde Angehörigen auf jeden Fall empfehlen, in eine Beratungsstelle zu gehen. Ikas Sperling

Für andere Menschen, deren Eltern, Partner oder Kinder in Verschwörungserzählungen abgedriftet sind, hat Ika Sperling vor allem einen Rat: „Ich würde Angehörigen auf jeden Fall empfehlen, in eine Beratungsstelle zu gehen.“ Die Gründe, warum Leute an Verschwörungsideologien glauben, seien sehr verschieden. „Jede Familie hat ein eigenes System und eine eigene Dynamik, die brauchen eine individuelle Betrachtung – da kann ich keine generellen Ratschläge geben.“

Beratungsstellen wie die Mobile Beratung Berlin, die Sekteninfo NRW oder in ihrem Fall der vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland getragene Verein Navi Hamburg „unterstützen einen dabei, herauszufinden, wie man der Person helfen kann, wie man sich selbst schützen kann und wie man eine Beziehung zu der Person bewahren kann.“

Nicht zu greifen: Eine weitere Szene aus „Der Große Reset“. © Reprodukt

Was ihr ebenfalls sehr geholfen habe, war eine Selbsthilfegruppe. Sperling fand sie 2021 durch Vermittlung des Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Nordkirche. „Da habe ich gesehen: Ich bin nicht allein, da sind Leute, denen geht es wie mir. Das kann sehr tröstend sein.“

In der Gruppe, die zeitweise aus 20 Menschen bestand und deren Organisation sie inzwischen übernommen habe, habe sie gemerkt, dass bei vielen anderen Verschwörungsgläubigen zwei Faktoren zusammenkämen, die auch bei ihrem Vater zentral waren: „Sie hatten schon vor Corona ein Misstrauen gegenüber der Politik, Ämtern und Institutionen.“

Jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war, musste ich feststellen, dass er noch tiefer im Sumpf drinsteckte. Ika Sperling

Dazu komme eine fehlende Medienkompetenz: „Das Narrativ von Tante Erna, die zu Weihnachten ein Tablet geschenkt bekommt, und dann über Gartenvideos zu Youtube, Twitter, Telegram kommt und in einer Verschwörungs-Echokammer landet, das begegnet einem sehr häufig.“

Sie habe in der Gruppe zudem andere Menschen kennengelernt, die neben der persönlichen Betroffenheit auch das Gefühl hatten, politisch verantwortlich zu sein. Wenn sie nicht mit ihrem Vater diese Diskussionen führe, dann tue das niemand. „Aber irgendwann habe ich mich dann gefragt: Wie sehr kann ich das überhaupt beeinflussen?“ Egal wie oft sie dagegengehalten habe, es sei ihr nicht gelungen. „Jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch war, musste ich feststellen, dass er noch tiefer im Sumpf drinsteckte.“

Ika Sperling: „Der Große Reset“, Reprodukt, 176 Seiten, 24 Euro © Reprodukt

Von anderen Angehörigen habe sie gelernt, dass es ein hilfreicher Umgang mit dem Gefühl von politischer Verantwortung und gleichzeitig Machtlosigkeit sein kann, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren, zum Beispiel in einer Partei, einem Verein oder einem Ehrenamt. „Die Energie, die man in die Auseinandersetzung mit Verschwörungsgläubigen investiert, ist vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben“, sagt sie.

Anderen in der Gruppe habe das sehr geholfen. Für sie selbst sei dieses Projekt ihr Buch gewesen. Kürzlich wurde es für die wichtigste deutsche Comic-Auszeichnung nominiert, den Max-und-Moritz-Preis, der Ende Mai vergeben wird.

Gut zwei Jahre lang hat Ika Sperling an „Der Große Reset“ gearbeitet. Der erste Teil des Buches war im Herbst 2022 Teil ihrer Bachelor-Abschlussarbeit für Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. „Die Arbeit daran hatte schon einen ‚therapeutischen Effekt‘, aber ich habe den Comic erst gemacht, nachdem ich mir meiner Gefühle klarer war“, sagt sie. „So wurde aus etwas Schlimmem, das mir passiert ist, etwas, das ich selbst erzähle und über das ich die Hoheit habe.“