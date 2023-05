Darstellerin von Prinzessin Leia in „Star Wars“ Carrie Fisher mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Die Schauspielerin Carrie Fisher, die in der „Star Wars“-Saga Prinzessin Leia verkörpert hat, ist posthum mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden.

Der Stern wurde am Donnerstag von Fishers Tochter Billie Lourd enthüllt, die ein Kleid mit dem Abbild ihrer Mutter als Prinzessin Leia trug. Fisher war Ende 2016 mit 60 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben.

Eine Kampagne zur Auszeichnung Fishers mit dem begehrten Stern lief bereits seit Jahren. Fans hatten sich beklagt, dass Fishers männlichen Schauspielkollegen Mark Hamill und Harrison Ford diese Ehre schon vor langer Zeit zuteil geworden sei.

Billie Lourd, Tochter der verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher, spricht bei einer Zeremonie, bei der ihre Mutter posthum mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles geehrt wird. © dpa/Chris Pizzello

Bei der Zeremonie am Donnerstag, an der auch die Roboter R2-D2 und C3PO teilnahmen, würdigte Hamill Fisher als „meinen geliebten Weltraum-Zwilling“. „Sie war unsere Prinzessin“, sagte Hamill, der in „Star Wars“ den Jedi-Ritter Luke Skywalker spielte.

Zu der Feier vor dem Theater El Capitan erschienen einige Fans als Prinzessin Leia verkleidet. Die Ehrung war extra auf den 4. Mai gelegt worden, dem inoffiziellen „Star Wars“-Gedenktag.

Die Aussprache des Datums auf Englisch, „May the Fourth“, erinnert an die englischsprachige Grußformel „May the force be with you“ (Möge die Macht mit Dir sein).

Fisher, die ihre erste Filmrolle 1975 in der Satire „Shampoo“ hatte, spielte die Prinzession Leia in sechs Filmen, erstmals 1977 in „Krieg der Sterne“. In der Komödie „Harry und Sally“ mit Meg Ryan und Billy Crystal von 1989 verkörperte sie Sallys beste Freundin Marie. (AFP)