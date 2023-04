Das Finale des Klima-Quartetts Maja Lundes „Der Traum von einem Baum“

Es ist das Jahr 2110. Der Klimakollaps ist eingetreten. Deutschland gibt es nicht mehr. Schokolade auch nicht, zumindest nicht in Longyearbyen auf Spitzbergen, einer weit abgelegenen Inselgruppe zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol.

Die Bevölkerung Spitzbergens hat sich vom Rest der Menschheit abgekapselt und lebt im Einklang mit der Natur. Nicht aus einem idyllischen Traum heraus, sondern aus schierer Notwendigkeit. Der Konsum der modernen Menschen hat die Erde in eine Müllhalde verwandelt, und von dem musste sie sich losreißen.

Das Buch

Maja Lunde: Der Traum von einem Baum. Roman. Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein. btb Verlag, München 2023. 560 Seiten, 24 €.

