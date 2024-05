Das Literaturhaus Berlin wird saniert Für anderthalb Jahre auf Tour

Draußen am Zaun, wo auf einem Infoscreen das Programm des Literaturhauses Berlin vorbeiflimmert, steht es zu lesen: „Letztes Heimspiel“ am 15. Juni. Ein aufgrund der Fußball-EM ziemlich ballverliebt ausfallendes Sommerfest in Haus und Garten markiert den temporären Abschied der Kulturinstitution von der Fasanenstraße 23.

Die Gründerzeitvilla wird ab Juli saniert. Und zwar 18 Monate lang, bis Dezember 2025. Wenn alles nach Plan läuft. Eine Nachricht, die Freundinnen des Hauses erstmal einen Schreck in die Glieder fahren lässt, nicht zuletzt wegen des Cafés Wintergarten, dem letzten Überbleibsel von Kaffeehauskultur in Ku’damm-Nähe.

Die Literaturhaus-Leiterinnen Janika Gelinek (l.) und Sonja Longolius. © PHIL DERA

Das leuchtende Spalier der Fliederbüsche im Garten, der in das Eingangsmosaik eingelassene Gruß „Salve“, die knarzende Stiege im Treppenhaus der Gründerzeitvilla: Das Literaturhaus hat historischen Charme. Als Teil des „Wintergarten-Ensembles“, zu dem auch die benachbarte Werkstatt Exilmuseum und die Villa Grisebach gehören, steht es seit 1980 unter Denkmalschutz.

Das Programm Am 15.6. verabschiedet sich das Literaturhaus in der Fasanenstraße 23 in die Sanierungspause. Mit dem Sommerfest Letztes Heimspiel. Ab 15 Uhr gibt es in Haus und Garten Lesungen, EM-Public Viewing und Party. Am 8.6. lässt sich das Haus um 11 Uhr bei einer literarischen Führung „In und um das Literaturhaus Berlin“ erkunden. Infos zum Interimsprogramm Li-Be für die Stadt, das am 21.9. startet, gehen Ende August online: literaturhaus-berlin.de

Gemeinsam mit der im Souterrain gelegenen Buchhandlung Kohlhaas und besagtem Café bildet die Kulturinstitution eine in der Stadt selten anzutreffende Oase des Zusammenspiels von Tradition, Geist und Gastronomie. Schwer vorstellbar, darauf verzichten zu müssen. Gerade nach Desastern wie der Insolvenz des traditionsreichen Café Einsteins in der Kurfürstenstraße, das eigentlich auch nur aus Sanierungsgründen schloss, und den langwierigen baulich bedingten Schließungen verschiedener Bühnen, gehen bei Sanierungsankündigungen die Alarmglocken an.

Die Gründerzeitvilla und ihr Garten stehen unter Denkmalschutz. © PHIL DERA

Streift man durch das Haus, das dem Land Berlin gehört, und spricht mit den verschiedenen Pächtern, ergibt sich ein unterschiedliches Stimmungsbild. In einem Punkt aber sind sich alle einig: „Wir wollen wiederkommen!“. Das sagt Krystyna Swiatek, eine der Inhaberinnen der Kohlhaas-Buchhandlung. Weil sich für sie unterdessen die Chance ergeben hat, ab 1. Juli, wenn in der Fasanenstraße Schluss ist, auch eine Thaer-Buchhandlung in Friedenau zu übernehmen, wirkt sie einigermaßen gelassen. Obwohl für sie noch viele Kostenfragen offen sind.

Die Cafébetreiberin ist besorgt

Ida Warych, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten das Café mit rund 50 Beschäftigten betreibt, ist deutlich beunruhigter. Trotz der, wie sie sagt, guten Zusammenarbeit mit der BIM, der Berliner Immobilien Management GmbH, die für die Sanierung zuständig ist.

Warych, die 2003 als Studentin im Literaturhauscafé angefangen hat zu kellnern, hoffte darauf, dass sich die seit langem geplante Sanierung in Teilabschnitten plus einer deutlich kürzeren Schließzeit abhandeln lassen könnte. Sie hat ein Ersatzlokal am Theodor-Heuss-Platz gefunden - aber wird das Publikum ihr dahin folgen? Oder sich ein neues finden? Sie sorgt sich, dass eine zwischenzeitliche Insolvenz die Rückkehr in die Fasanenstraße unmöglich machen könnte.

Das Treppenhaus des Literaturhauses, das im Innenhof einen Fahrstuhl erhält. © PHIL DERA

Von solchen monetären Überlegungen ist die Institution Literaturhaus befreit. Ja, die Leiterinnen Sonja Longolius und Janika Gelinek haben zwar Respekt vor der großen Baumaßnahme, deren von der BIM und Senatsverwaltung finanzierte Kosten Longolius als „kleinen einstelligen Millionenbetrag“ beziffert, streuen aber Zuversicht, was die Erhaltung der Aura der Hauses angeht.

Die von der BIM für nötig befundene und seit Jahren geplante Strangsanierung und Modernisierung von Toiletten und Küche, sei keineswegs gleichbedeutend mit einer Grundsanierung von Haus und Garten. Niemand müsse da Befürchtungen haben, beteuern Longolius und Gelinek. „An das Treppenhaus und die Fassade wird nicht heran gegangen. Nur der Seiteneingang wird verbreitert, damit ein Rollstuhl hindurch passt.“

2026 feiern sie 40-jähriges Bestehen

Die Barrierefreiheit der einst als Wohnhaus errichteten Villa ist Longolius und Gelinek ein Anliegen. Bei einem Rundgang zeigen sie, wo im Innenhof, der jetzt als Flaschenlager des Restaurants dient, ein Fahrstuhl ans Haus angesetzt wird, der die beiden Foyers durch die jetzigen Fenster erschließt. Das beauftragte Architekturbüro, das erfahren im Bauen im Denkmal ist, hat zwölf Monate Bauzeit veranschlagt. Ein – gewiss nötiger – Puffer von sechs Monaten sei einkalkuliert.

Am 1. Januar 2026 wollen Gelinek und Longolius wieder in die Fasanenstraße zurückkehren. „Wir haben BIM und Senatsverwaltung darauf eingeschworen, dass wir pünktlich zurückmüssen, weil wir das 40-jährige Bestehen des Literaturhauses feiern, und das können wir ohne Haus und Garten schlecht machen.“ Der Wille, die Trias aus Kulturort, Buchhandlung und Café beizubehalten, sei bei allen Verantwortlichen Konsens, betonen sie. Im Juni 1986 wurde das erste Literaturhaus in Deutschland als Ort der Vermittlung und Förderung gegründet, mit dem Literaturwissenschaftler Herbert Wiesner als Leiter.

Mit dem Programm hinaus in die Stadt

Während in der Fasanenstraße alte Rohre herausgerissen und neue verlegt werden und die Bürotätigkeit des Literaturhauses in einem Ausweichquartier in Moabit stattfindet, reist die Institution mit dem Programm „Li-Be für die Stadt“ durch alle Bezirke.

Vom 21. September bis Mitte Dezember geht es mit der ersten Tranche von Veranstaltungen los. Und zwar absichtlich nicht an „literarisch vorgeprägten Orten“, wie Sonja Longolius sagt. Obwohl andere Literaturinstitutionen der Stadt Hilfe angeboten haben. Sondern an Orten wie der Villa Elisabeth in Mitte, dem Delphi Kino in Weißensee und dem Zeiss-Großplanetarium, aber auch in kleinen Locations wie der Kiezkapelle in Neukölln.

Die Homebase Charlottenburg bleibt aber bestene, trotz dieser Bemühungen, die Interimszeit für Eigenwerbung und Akquise eines neuen Publikums zu nutzen. Das Literaturhaus wird in der Vagantenbühne und im Renaissance Theater zu Gast sein.

Dass im Renaissance Theater und im Planetarium deutlich mehr Plätze zur Verfügung stehen als das sonst bei den hauseigenen Lesungen der Fall ist, macht Janina Gelinek durchaus Kopfzerbrechen. „Ich habe natürlich den Horror, dass wir dritt im Großplanetarium sitzen“. Werbung auf allen Kanälen soll es richten. Trotzdem sei so eine durch die Umstände geborene Herausforderung für Kulturveranstalter auch produktiv.

Geht es nach den optimistischen Chefinnen, wird aus der Unabänderlichkeit der Sanierung ein Segen für das Literaturhaus Berlin. Ob die in Berlin immer besonders schwer zu bändigen Gewalten des Baugewerbes das auch so sehen?