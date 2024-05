Die andere Seite von Orhan Pamuk Vom geheimen Leben der Dinge

„Im Grunde genommen bin ich Dadaist“, sagt Orhan Pamuk. Der weltbekannte Schriftsteller steht im Münchner Lenbachhaus vor seinen Vitrinen und erklärt, wie er aus Fotoschnipseln, Fundstücken und Flohmarktplunder Miniwelten erschafft, die Geschichten erzählen. Über das alte Istanbul, über eine zum Scheitern verurteilte Liebesbeziehung, über Engel, Begierden und Abgründe in der Kunst. Das Münchner Ausstellungshaus präsentiert vierzig Mikrogeschichten in vierzig Wunderkammern hinter Glas.

Pamuk schwärmt von Paul Klees Gemälde „Erzengel“ aus dem Jahr 1938, dessen Gesicht sich für ihn aus arabischen Buchstaben zusammensetzt, vom „Vergnügen, aus Buchstaben Bilder zu gestalten“, und von Alfred Kubin, der in erster Linie Grafiker war, aber auch einen Roman verfasst hat. „Über mich könnte ich in umgekehrter Symmetrie das Gleiche sagen: In erster Linie bin ich Schriftsteller, doch immer wieder packt es mich und ich male.“

Mit 22 Jahren wollte der Autor, der 2006 als erster türkischer Schriftsteller den Literaturnobelpreis erhielt, noch Künstler werden. Doch dann entschied er sich für das Wort, das Malen gab er nie ganz auf. „Meine Notizbücher hielten den Maler in mir am Leben. Ich schreibe und male ununterbrochen“, sagt er.

In der Ausstellung „Der Trost der Dinge“ baut Pamuk nicht nur eine Bühne für seinen Roman „Museum der Unschuld“, er offenbart sich erstmals auch als manischer Zeichner und talentierter bildender Künstler.

Zu sehen sind nicht nur Dutzende seiner dicht bekritzelten bunten Notizbücher, seine Fotos von der Meerenge des Bosporus, Zeichnungen von Möwen und orientalisch gestalteten Spielkarten, sondern auch ein Selbstporträt im Stil von David Hockney und ein Videoporträt über den Zeichner, Schreiber und Leser Orhan Pamuk. Für das Triptychon „A House of Ink“ filmte der Künstler Ali Kazma siebzig Tage lang in Pamuks Haus in Istanbul, aus 200 Stunden Filmmaterial schnitt er die 50-minütige Hommage an seinen Landsmann.

Die Ausstellung „Orhan Pamuk – Der Trost der Dinge“ im Lenbachhaus, München. Bis 13. Oktober. Der Katalog (Hanser Verlag) kostet 30 Euro. Kuratiert von Melanie Vietmeier und Matthias Mühling. Mehr Informationen unter: lenbachhaus.de

Es ist der zweite Museumsauftritt des 71-jährigen Künstlers Orhan Pamuk in Deutschland. Vergangenen Herbst richtete er in der Gemäldegalerie in Dresden bereits eine Ausstellung mit Kabinetten aus seinem Istanbuler „Museum der Unschuld“ neben alten Meistern aus, in München inspirierten ihn Werke von Paul Klee und Alfred Kubin zu sieben neuen Wunderkammern.

Wie schon in Dresden sind auch in München die meisten von Pamuks Glasboxen Nachbildungen aus seinem Istanbuler „Museum der Unschuld“, ein Haus, das der Schlüssel zu einem Roman ist und umgekehrt, ein Roman als Schlüssel zu einem Museum.

Der Schriftsteller ließ dafür ein historisches Gebäude in Istanbul zu einem Museum umbauen; er verwendete dafür auch einen Teil seines Nobelpreisgeldes. Ausstellen wollte er Objekte, die in einem Roman von ihm eine Rolle spielten, an dem er wiederum parallel dazu schrieb. 2008 veröffentlichte Orhan Pamuk seinen tragischen Liebesroman „Das Museum der Unschuld“, vier Jahre später folgte das reale Museum dazu.

Es geht darin um eine tragische Liebe: Der 30-jährige Fabrikantensohn Kemal begehrt die jüngere, verheiratete Cousine Füsun. Als die Beziehung scheitert, beginnt er, Gegenstände von Füsun zu stehlen und zu sammeln, um über die Objekte seiner verlorenen Liebe nahe zu sein.

Mit einem Damenschuh fängt es an: Orhan Pamuks „Boutique Champs-Élysée/The Sanzelize Boutique“. © Orhan Pamuk

Das Buch ist zugleich Sittenbild, Melodram und Historienporträt von Pamuks Heimatstadt am Bosporus. Es spiegelt die Zerrissenheit einer Gesellschaft zwischen westlicher und türkischer Tradition und schildert zugleich melancholisch das tägliche Leben in Istanbul zwischen 1950 und 2000.

Ganz real wirken die Gegenstände in den Vitrinen: ein Damenschuh, eine Handtasche, ein Glas Raki, das leuchtet.

Von Hitchcock habe er die Methodik gelernt, erzählt er. Im Film „Berüchtigt“ habe der Regisseur den Gifttrank mit einer Glühbirne dramatisiert. Ob diese Geschichte wahr ist, verrät Pamuk nicht. „Ich liebe diesen Schwindel, der entsteht, wenn man Realität und Fiktion vermischt“, sagt er.