Die Geschichte hinter dem Bild, Folge 4 Him and Her, 2021

Wer ist eigentlich sie, und wer ist eigentlich er? Die Komposition des Gemäldes mit dem Titel „Him and Her“ von Anna Nero liefert keinen eindeutige Antwort auf diese Frage. Die prächtigen Farbbahnen in Hellblau und Orange könnten sich, konventionell gedacht, einem Geschlecht zuordnen. Sie wirken aber fluid, als ob sie sich unter dem Einfluss der Gravitation kontinuierlich verformen könnten. Alles wirkt instabil und veränderbar. Selbst die auf dem Sockel platzierte Stange ist dehnbar und wird keinen Halt bieten können. Man fühlt sich an Salvador Dalis zerfließende Uhren erinnert. So kann und darf die Wirklichkeit nicht sein!

Anna Nero verweist mit ihrer Malerei der glatten und klinisch reinen Oberflächen auf neue Wirklichkeitsräume, die sich uns über die Computermonitore täglich illusionistisch offenbaren. Bildbearbeitungs- und andere Softwareprogramme erschaffen ungeahnte Konstruktionsmöglichkeiten von Wirklichkeit. Diese optischen Erfahrungswerte, die außerhalb der analogen Welt liegen, überführt Nero mit Ölfarbe und Pinsel auf die Leinwand. Dabei scheint sie die computergestützten Malprozesse mit ihrer spezifischen Pixelästhetik zu imitieren. Es entstehen Gemälde im Hier und Jetzt, die spannungsreich digitale Bildräume verhandeln.

Anna Nero, 1988 in Moskau geboren, studierte 2012 bis 2017 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sie steht in der Tradition der Neuen Leipziger Schule, die einen zentralen und wichtigen Sammlungsbestand im Museum der bildenden Künste bildet, der kontinuierlich um Werke der nachfolgenden Künstler:innengenrationen erweitert wird.

Marcus Andrew Hunting, Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst.

Zur Startseite