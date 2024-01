Die Golden Globes geben sich politisch „Oppenheimer“ als bestes Drama, Lily Gladstone toppt Sandra Hüller

Wer räumt ab bei den ersten wichtigen Preisen der diesjährigen Award Season, Greta Gerwigs rosa Kassenschlager „Barbie“ in der Komödiensparte oder Christopher Nolans Atombomben-Film „Oppenheimer“ bei den Dramen? Und wird Sandra Hüller es schaffen, als erste deutsche Schauspielerin mit einem Golden Globe ausgezeichnet zu werden? Das waren hierzulande die beiden wichtigsten Fragen im Vorfeld der 81. Globes-Gala in der Nacht zum Montag, die als wichtiger Gradmesser für die Oscars gilt.

Die meisten hatten auf „Barbie“ gewettet, aber der Gewinner des Abends heißt „Oppenheimer“: Fünf Trophäen konnte das Historiendrama über die Erfindung der Atombombe auf sich vereinen, darunter die für das beste Drama, für die Regie, für Cillian Murphy in der Titelrolle und für Robert Downey Jr. als Nebendarsteller.

Und ja, Sandra Hüller kann sich zwar über zwei Globes für Justine Triets Gerichts- und Ehedrama „Anatomie eines Falls“ freuen (in den Sparten Drehbuch und nicht-englischsprachiger Film), den Darstellerinnenpreis hat sie jedoch nicht gewonnen. Dabei waren die Hoffnungen zuletzt noch einmal gestiegen, nachdem die 45-Jährige am Samstag vom US-Verband National Society of Film Critics (NSFC) zur besten Schauspielerin der Saison gewählt worden war: für ihre Rollen als mordverdächtige Schriftstellerin „Anatomie eines Falls“ und als Ehefrau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß in Jonathan Glazers NS-Drama „The Zone of Interest“. Schon im Dezember hatte der Filmkritiker-Verband LAFCA (Los Angeles Film Critics Association) sie ausgezeichnet, auch bei den Europäischen Filmpreisen hatte sie gesiegt.

„Oppenheimer“ gewinnt die Top-Globes als bestes Drama: Trophäen für Regisseur Christopher Nolan und Produzentin Emma Thomas. © REUTERS/MARIO ANZUONI

Ausgestochen wurde sie bei den Globes jedoch durch eine ebenbürtige Konkurrentin, Lily Gladstone. Mit stillem, souveränem Spott und sich Bahn brechendem Schmerz verkörpert Gladstone in Martin Scorseses Rassismus-Drama „Killers of the Flower Moon“ die Osage-Frau Molly, die einen Weißen heiratet und miterleben muss, wie ihr wohlhabender indigener Stamm von den Weißen ausgerottet wird.

Schon bei der Weltpremiere des Drei-Stunden-Epos in Cannes hatte Gladstone von sich reden gemacht, ihre Dankesrede bei den Globes begann sie zunächst in der Sprache des Blackfeet-Stamms, einer der wenigen Höhepunkte in der ansonsten von US-Medien als mau kritisierten Show. Den Film und den Preis nannte sie einen historischen Moment für die indigene Community, die lange von der Unterhaltungsindustrie ignoriert und marginalisiert worden sei.



Scorsese erzählt eine wahre, in Amerikas Historie lange verdrängte Geschichte: Auch dieses Votum ist, wie die Top-Globes für „Oppenheimer“, ein Indiz für die politischen Vorzeichen der 81. Globes-Preise. So konnte Gerwigs „Barbie“-Satire als neunfach nominierte Favoritin („Oppenheimer“ hatte acht Nominierungen) zwar die Trophäe in der neuen Blockbuster-Sparte davontragen – kein Wunder bei einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde Dollar.

In der Komödie-Sparte unterlag sie jedoch Giorgios Lanthimos’ fantastischem Science-Fiction-Märchen „Poor Things“, in Sachen Feminismus und weiblichem Empowerment klar der radikalere, tiefgründigere Film. Dessen wild-virtuose Hauptdarstellerin Emma Stone toppte als Komödien-Darstellerin denn auch Margot Robbie mit ihrer Barbie-Partie.

In der zweiten neuen Kategorie, der für Stand-up Comedy gewann mit Ricky Gervais ein fünffacher Globes-Moderator. Ist das nun die vielbeschworene Erneuerung der Globes, die in den letzten Jahren wegen mangelnder Vielfalt und Bestechlichkeitsvorwürfen massiv in die Kritik geratenen Verleihung? Die ersten Reaktionen fallen zwiespältig aus. Ungewöhnlich steif sei der erstmals von CBS übertragene, von Moderator Jo Koy mit flachen Jokes garnierte Abend geraten, heißt es etwa im Fachmagazin „Variety“. Traditionell gelten die Globes im Vergleich zur Oscar-Gala als die lockerere Show, bei dem der Alkohol angeblich in Strömen fließt.

Im vergangenen Sommer hatte der die Verleihung bisher austragende Journalistenverband der Hollywood Forein Press Asscociation (HFPA) sich aufgelöst und die Globes an eine Investorengruppe verkauft. Mit den beiden neuen Sparten Blockbuster und Stand-up möchte sie das Augenmerk offenbar mehr auf die kommerziellen Aspekte der Filmindustrie legen. Zuvor war es jedoch vor allem um eine gründliche Reform der Globes gegangen, die wegen der Korruptions- und Rassismusvorwürfe in die Krise geraten waren. 2022 wurden die Gewinner deshalb lediglich über die sozialen Medien bekanntgegeben, der Verband erhielt zunächst einen neuen Vorstand und erweiterte die Mitgliederschaft.

2023 war die Show daraufhin ein letztes Mal vom Sender NBC ausgestrahlt worden. Jetzt stimmen statt der bislang etwa 100 Journalisten gut 300 Jurorinnen und Juroren über die Auszeichnungen ab. Dem Kreis gehören Vertreter aus 76 Ländern an, knapp die Hälfe der Jury besteht aus Frauen. Und der Sender CBS stieg ein.

Popstar Taylor Swift bei der Globes-Gala im Beverly Hilton Hotel. © REUTERS/MIKE BLAKE

Immerhin ging mit den Globes 2024 mit Preisen in 27 Kategorien – in der TV-Sparte gewannen unter anderem das Familiendrama „Succession“ und dessen Hauptdarsteller:innen Kieran Culkin und Sarah Snook – die erste wichtige Preisverleihung in Beverly Hills nach den monatelangen Streiks der US-Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen über die Bühnen. Mit ihnen kehrt der Glamour nach Hollywood zurück, nachdem die US-Filmindustrie wegen der Streiks empfindlich ausgebremst war: Die großen Herbst-Festivals von Venedig und Toronto hatten weitgehend ohne amerikanische Stars auskommen müssen, die sonst im Herbst verliehenen Emmys werden ebenfalls erst dieser Tage verliehen.

Bei den Globes traten jetzt unter anderem Florence Pugh, Michelle Yeoh, Will Ferrell und Daniel Kaluuya auf, im Saal saßen unter den Nominierten auch Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper und Pop-Superstar Taylor Swift. Deren Konzert-Doku „Taylor Swift: The Eras Tour“ ging in der Blockbuster-Kategorie jedoch leer aus.

Und was verraten die Globes dieses Jahr über die Oscars, die am 10. März verliehen werden? Gewiss nichts über das „Barbenheimer“-Duell und die Frage, ob Scorseses „Killers of the Flower Moon“ vielleicht dort den Hauptpreis davontragen wird. Auch nichts über die Oscar-Aussichten für Sandra Hüller. Denn bei den Academy Awards stimmen über 10.000 Filmschaffende ab, und sie entscheiden oft anders als bei den Globes. Im letzten Jahr hatten Spielbergs „The Fabelmans“ und „The Banshees of Inisherin“ die Haupt-Globes gewonnen, den Oscar erhielt dann die Fantasy-Komödie „Everthing Everywhere All at Once“. Es bleibt spannend: Die Oscar-Nominierungen werden am 23. Januar bekannt gegeben.