Die Vielfalt der Preise bei der Leipziger Buchmesse Mini und Miki vor Wolf und den anderen

Wenn es in einer fernen Zeit einmal einen Preis für die schönste Preisrede geben sollte, wäre die 1980 in Belgrad geborene und in Wien lebende Schriftstellerin Barbi Marković ganz klar die Top-Favoritin.

Prosaische Dankesrede

Anders als vorher der überraschte Tom Holert, der für seinen Text-und Bildessay „ca 1972. Gewalt-Umwelt-Identität-Methode“ den Sachbuchpreis bekam, und die noch überraschtere, weinende Übersetzerin Ki-Hyang Lee (für ihre Übertragung von Bora Chungs „Der Fluch des Hasen“ aus dem Koreanischen) hatte Marković, wie sie sagte: „in gut investierten zehn Minuten in der Kantine“, eine Dankesrede vorbereitet, nachdem ihr in der Glashalle der Leipziger Messe der Preis in der Kategorie Übersetzung für ihr Buch „Minihorror“ zugesprochen worden war.

Diese Rede war eine gewissermaßen prosaische, die kongenial den Sound von „Minihorror“ wiedergab, mit Mini und Miki abermals als Hauptfiguren: „Mini bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse und sie muss eine Rede halten“, hob Marković an, „sie stellt in der Kantine etwas zusammen, aber das ist keine Rede, was ist das, fragen die Leute, es ist nicht lektoriert, Mini liest etwas vom Handy ab, alle schauen erwartungsvoll, sie hoffen doch noch auf eine sehr gute Rede, die alle Probleme der Gegenwart lösen wird“.

Comic in Prosaform

Das aber tut Miki nicht, die Gegenwartsprobleme bleiben, nicht einmal bedanken tut sie sich bei ihren Leuten vom Verlag und anderen, und es kommt zu einem schrecklichen Niedergang von Mini, es ist der einzige Horror. Barbi Marković aber hatte ihren Spaß bei der Rede.

Tatsächlich hat man den auch bei der Lektüre von „Minihorror“, so stilsicher wie Marković ihren prosaischen Comic erzählt, so perfekt sie mit einfachsten Sätzen changiert zwischen Alltag und Existentialismus. Alles drin bei Miki und Mini: Klimawandel und Krieg, das Verschwinden der Mini-Pinguine und die Superkräfte im Internet, das kleine Deo und die Blondierung beim Friseur.

„Minihorror“ ist popaffin, was auch die Liste am Ende beweist (unter 104. steht: „Steckt euch eure generationenübergeifenden Familiengeschichten in den Arsch“), enthält Bonusmaterial und darf getrost repräsentativ für „die rasant unterschiedlichen und markanten Spielformen des Erzählens“ stehen, wie die Jury-Vorsitzende Insa Wilke noch meinte sagen zu müssen.

„Lassen Sie sich nicht erzählen, dass es in der deutschsprachigen Literatur diese Vielfalt nicht gibt“, fügte sie an, um dann auf den Einspieler zu verweisen, in dem sich der Vorjahressieger Dinçer Güçyeter präsentieren konnte. Warum bloß? Ob das nötig war? Man könnte mit Tocotronic antworten: „Keine Meisterwerke mehr, die Zeit ist schon längst reif dafür.“