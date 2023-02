„Eines der schwierigsten Dinge, die ich meinen Fans jemals mitteilen musste“ Metal-Legende Ozzy Osbourne sagt Europa-Tournee endgültig ab

Nach mehreren Verschiebungen hat der britische Rockstar Ozzy Osbourne seine für dieses Jahr geplante Tournee in Großbritannien und auf dem europäischen Kontinent aus gesundheitlichen Gründen endgültig abgesagt.

„Mir ist klar geworden, dass ich körperlich nicht in der Lage bin, die bevorstehenden Tour-Termine einzuhalten, da ich die notwendigen Reisen nicht schaffen würde“, erklärte die 74-jährige Heavy-Metal-Legende am Mittwoch im Onlinedienst Twitter.

„Dies ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals meinen treuen Fans mitteilen musste“, versicherte der frühere „Black-Sabbath“-Frontmann. Doch seit einem Sturz vor vier Jahren in seinem Haus in Los Angeles leide er immer noch an den damals erlittenen Schäden an seiner Wirbelsäule.

„Meine Singstimme ist in Ordnung“, betonte Osbourne. Nach drei Operationen und zahlreichen, teils „innovativen“ Therapien sei er aber körperlich immer noch geschwächt.

„Nie hätte ich gedacht, dass meine Tourneetage so enden würden“, fügte der Musiker hinzu. Er dankte seinen Fans, dass sie ihm ein Leben ermöglicht hätten, wie er es sich nie habe erträumen lassen. Sein Team arbeite nun an neuen Ideen, wie er in Zukunft auftreten könne, ohne „von Stadt und Stadt und von Land zu Land reisen zu müssen“.

Osbournes Tournee war mehrfach wegen seiner gesundheitlichen Probleme und der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im Mai hätte er auch in Dortmund, München, Hamburg, Mannheim und Berlin auftreten sollen. Der Eintritt wird laut der Mitteilung über die Verkaufsorte zurückerstattet. (AFP)

