Fassadengrün Macht die Stadt zur Oase

Möglicherweise kollabiert bald der Golfstrom, kippt Klimawandel auf der an den Atlantik grenzenden Nordhalbkugel der Erde in Richtung Eiszeit. Auch hier arbeitet der Mensch mit der immer noch steigenden Verbrennung bisher fossil gebundenen CO2s herzhaft an seiner Selbstvernichtung mit. Aber wenn dieser Kipppunkt nicht überschritten werden sollte, müssen wir uns in Berlin und in den Städten Brandenburgs – eine Region, der Wüstencharakter schon im 18. Jahrhundert zugeschrieben wurde – hitzefest machen. Nicht irgendwann, sondern bald. Und wieder lohnt der Blick, die Reise geht weiter, in die Städte des Südens.