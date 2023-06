Folge 164 „Wochniks Wochenende“ Fahrradrevolutionen

In Paris startet die 110. Tour de France, in Berlin steht die VeloCity an: Ein Radrennen von wahlweise 60 oder 100 Kilometer Länge, offen für alle, die Willen, Kondition und ein Rad haben. Wer schon immer wissen wollte, wie es sich anfühlt, die breiten Alleen und Hauptverkehrsachsen Berlins in der Straßenmitte zu durchfahren, ohne Rücksicht auf Autos und Ampeln: Sonntag ist die Gelegenheit dazu.