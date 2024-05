Geigenbauer Matteo Compagna „Mich fasziniert, wie dieser Holzkasten emotional aufgeladen wird“

Herr Compagna, kürzlich fanden an der Mittenwalder Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau wieder die Eignungsprüfungen statt. Welche jungen Menschen wollen heute noch Geigenbauer werden?Deutlich mehr, als wir Plätze haben, das sind im Fachbereich Geigenbau zwölf. Jedes Jahr bewirbt sich in etwa die vierfache Anzahl, auch für die anderen Instrumente. Das Spektrum ist groß, von Musikern mit Konzertexamen und Musikpädagogen bis zu Menschen, die vor allem das Handwerk fasziniert.

Im Durchschnitt sind es Personen, die nach der Schule ins handwerkliche Berufsleben starten wollen. Die Bewerber kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem Ausland, aus Holland, Südamerika, Asien. Ein Studium ist dabei keineswegs Voraussetzung, der mittlere Schulabschluss genügt vollends.

Eine Geige zu bauen, dauert um die 200 Stunden. Muss man vor allem Geduld mitbringen? Die Generation Z hat angeblich Probleme mit der Aufmerksamkeitsspanne.

Vor allem braucht man Geduld mit sich selbst! Wenn junge Menschen gewöhnt sind, Dinge on demand zu haben, kann der Schritt vom schnell realisierbaren technischen Bau zur Umsetzung der eigentlichen Klangvorstellung für manche schwierig sein. Sie braucht eine gewisse Anstrengung, und eben Zeit. Trotzdem glaube ich nicht, dass es am Ende heißt: Ah, eine GenZ-Geige!

Sollte man Geige spielen können?

Ja, ich persönlich habe sehr davon profitiert. So wie ein Automechaniker in der Lage sein muss, eine Testfahrt zu machen, um herauszufinden, warum es in der Motorhaube rasselt, müssen wir Geigenbauer wissen, was der Musiker will. Dafür muss man aber kein Virtuose sein.

Zur Person Der gebürtige Kölner Matteo Compagna, Jahrgang 1990, hat selber Geigenbau in Mittenwald gelernt. Seit 2017 lehrt er das Handwerk dort an der Staatlichen Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau. Auf der Homepage der Schule findet sich das Rimbaud-Zitat: „Was kann das Holz dafür, wenn es als Geige erwacht?" Die Schule, 1858 von der bayrischen Regierung unter König Maximilian II. gegründet, bietet heute nicht nur Geigenbau an, sondern auch den Bau von Zupf-, Holzblas- und Blechblasinstrumenten. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Matteo Compagna in seiner Werkstatt. © Marcel Endres

Warum sind Sie selber Geigenbauer geworden?

Mich fasziniert, wie aus diesem Holzkasten etwas derart emotional Aufgeladenes werden kann, sobald jemand ihn benutzt. Da ist der Baum mit dem Holz, jemand anderes hat Saiten hergestellt, wieder ein anderer ein Stück Musik komponiert. Und da ist der Mensch, der Geige spielen kann. Irgendwo dazwischen darf ich mich mit Hobel und Säge einreihen – ein schönes Gefühl.

Wodurch zeichnet sich gutes Geigenholz aus? Merken Sie das tatsächlich durch Draufklopfen?

Gutes Holz ist leicht, elastisch und zugleich in gewissem Maße steif. Wir sagen es hat gute Resonanzeigenschaften. Es in der Hand zu halten, liefert mir Hinweise über das Verhältnis von Volumen und Gewicht. Und der Ton, der durch Anklopfen entsteht, verrät etwas über die Resonanzeigenschaften.

Ob wir die physikalischen Parameter wie etwa die Dichte, die Steifigkeitswerte oder die Schallleitgeschwindigkeit technisch messen oder das Holz anklopfen, liefert schlussendlich die gleichen Informationen. Nur eben auf zwei unterschiedlichen Wegen.

Bevor eine Geige im Himmel hängt, fallen Späne. © Marcel Endres

Aber Fichte ist nicht gleich Fichte.

Ob die Fichte in Nordrhein-Westfalen steht oder hier in den Bergen, macht einen Riesenunterschied. In Höhenlagen und auf nährstoffarmen Böden wächst sie langsamer. Wir benutzen Fichte für die Decke und Ahorn für den Boden. Sie bringen die besten Eigenschaften mit, damit unsere schwingende Kiste optimal klingt. Ahorn ist elastisch und widerstandsfähig, sodass der Boden wie eine Membran funktioniert, die den Schall in der Box wieder zurückwirft. Der Korpus wird dann zu einer Art Lautsprecher.

Von Matthias Klotz, der im 17. Jahrhundert den Geigenbau in Mittenwald begründete, ist der Satz überliefert: „Acht Tage vor Weihnachten soll man das Holz schlagen. Das ist das A und O“. Für andere musste es die richtige Mondphase sein – alles Aberglaube?

Nein, da ist was dran. Wir sprechen auch von Mondholz: Bäume durchleben im Laufe eines Jahres Wachstumszyklen. Im Winter fastet der Baum, er lagert Nährstoffe ein und nimmt wenig Wasser auf. Wenn ich ihn im Winter schlage – es muss nicht eine Woche vor Weihnachten sein, Januar geht auch –, dann weiß ich, dass das Holz eher trocken ist.

Mondholz? Es gibt ja keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen Zusammenhang zwischen der Eigenschaft des Holzes und dem Zeitpunkt des Fällens. Im Geigenbau sieht man das trotzdem anders?

Der Zeitpunkt ist durchaus entscheidend. Was die Mondphasen angeht, sind auch wissenschaftliche Aussagen bisher widersprüchlich: Der Einfluss der Mondphase auf die Wuchsbeschaffenheit des Holzes wird nicht kategorisch abgelehnt, eine positive Auswirkung auf die Eignung als Resonanzholz aber auch nicht bewiesen.

In jedem Fall ist im Winter geschlagenes Holz meist ruhiger und resistenter gegenüber Pilzen und somit gut für die Geige. Dann muss es nur noch eine Weile lagern, meist mehrere Jahre.

Baut man in der Ausbildung dann eine Geige nach der anderen oder schnitzt man erstmal ein Jahr nur Schnecken? Zum Bau eines einzigen Instruments gehören angeblich 500 Schritte.

Ich hab’s nie gezählt, es sind jedenfalls sehr viele. Anfangs arbeiten die Schülerinnen und Schüler an vier Instrumenten parallel. So übt man jeden Arbeitsschritt, vom Aufspalten des Holzstamms – wir sägen nicht, sondern folgen dem Faserverlauf – bis zur Lackierung. Spirituslack, Öllack, die Art des Auftrags: All das verändert den Klang. Im dritten Lehrjahr werden die Instrumente spielfertig gemacht, mit Stimmstock, Steg, Wirbeln und Saiten-Montage.

Beim Gesellenstück muss man dann die komplette Arbeit, ohne Lackierung, in sechs Wochen hinbekommen. Das ist für die meisten ein großer Moment. Viele arbeiten gleichzeitig zu Hause an eigenen Instrumenten: Es gibt kaum eine WG hier in Mittenwald, in der nicht eine Hobelbank steht.

Sie wollen es silbrig in der Höhe und rotweinig in der Tiefe? Matteo Compagna

Gibt es spezielle Werkzeuge?

Hobel, Sägen, Raspel und Feilen finden Sie auch beim Holzbildhauer oder Schreiner, wir passen einige Werkzeuge für unsere Zwecke an. Etwa die kleinen Wölbungshobel zur Formung von Decke und Boden, die das Material sehr fein abtragen. Mein Lieblingswerkzeug ist ein altes, englisches Stemmeisen, das ich mir selber ein bisschen rundgeschliffen habe.

Und was ist das Kniffligste beim Geigenbau?

Die Verständigung mit der Person, die die Geige spielt. Die Aufgabe besteht darin, ihre Klangvorstellung zu erfüllen, nicht meine. Vor allem müssen wir eine gemeinsame Sprache finden. Sie wollen es silbrig in der Höhe und rotweinig in der Tiefe? Ich muss verstehen, was genau Sie meinen, da hilft mir das beste Stemmeisen nichts. Aber wenn wir uns verständigt haben, kann ich das herstellen, über die Auswahl des Holzes, die Wölbung und den Lack bis zur Wahl der Saiten.

Lernt man solche Feinheiten an der Schule oder braucht man dafür ein ganzes Berufsleben?

In der Ausbildung lernt man, die Werkzeuge so zu benutzen, dass aus der Holzkiste eine Geige wird, die auch wie eine Geige klingt und nicht wie ein Trumscheit. Wenn man sechs bis acht Instrumente gebaut hat, fehlt natürlich noch jede Routine. Aber die Richtung ist klar. Wenn der Mensch, der die Geige dann spielt, sagt: „Das passt mir so!“, kann sogar schon die erste gebaute Geige eine gelungene sein.

Was halten Sie von einem Geigenbauer wie Martin Schleske, der auf der Suche nach dem vollkommenen Klang Physik studiert hat und Modalanalysen vornimmt, um mit den großen alten Geigen konkurrieren zu können?

Man kann die Geige als etwas Mystisches betrachten und sagen, sie hat eine Seele. Man kann sie aber auch als ein Ding betrachten, das einen mechanischen Impuls so umsetzt, dass meine Gehörknöchelchen mir signalisieren: Ah, ein Fis! Für das Verständnis dieses Vorgangs ist ein Studium der Physik und der musikalischen Akustik hilfreich.

Es braucht Kollegen wie Schleske, die das exzessiv betreiben, damit wir Grundlegendes besser verstehen können. Nicht ohne Grund ist auch der Einblick in die Messtechnik, beispielsweise die Modalanalyse, Bestandteil unserer Ausbildung. Es gibt auch Geigenbauer, die aus der Luft- und Raumfahrt kommen oder einen Background als Chemiker haben.

Geigerin Alina Pogostkin mit der Violine von Antonio Stradivari, Cremona 1686. © obs/DEUTSCHE_STIFTUNG_MUSIKLEBEN

Warum ist Geigenbau eigentlich anspruchsvoller als Gitarrenbau? Beides sind Holzboxen mit Saiten drauf.

Der Gitarrenbau ist mindestens genauso schwierig. Der Mythos, die Geige sei wertvoller, ist über 200, 300 Jahre alt. Schon kurz nach Antonio Stradivari entstand eine Szene, die anfing, Instrumente zu sammeln. Aus Liebhaberei, und weil man glaubte, die „alte“ Cremoneser Schule – Cremona ist die Stadt, aus der die berühmten Geigenbauer-Familien Stradivari, Guarneri und Amati kommen – gehe dem Ende zu und man müsse die Geigen retten.

Die Instrumente wurden restauriert oder an neue spieltechnische Ansprüche angepasst. Viele bekamen so einen Sammlerwert, der dem tatsächlichen Wert nicht entsprach.

Eine Geigerin ist gut, weil sie eine gute Geigerin ist, nicht, weil sie eine gute Geige hat. Matteo Compagna

Die aktuell teuerste Geige der Welt, eine Guarneri namens „Vieuxtemps“ von 1741, ist ihren Preis also gar nicht wert? Sie wurde 2012 für 16 Millionen Dollar versteigert.

Wenn jemand bei einer Auktion so viel dafür bezahlt, ist sie es wert. Aber es ist ein ideeller Preis. Der Gegenstandswert ist schwer zu bemessen, denn wir sprechen ja über ein Kulturgut. Was ist der Gegenstandswert der „Mona Lisa“?

Und was kann eine Stradivari oder Guarneri, was neue Geigen nicht können?

Teuer sein. Es gab schon öfter Blindtests, bei denen sich herausstellte, dass sich alte von neuen Instrumenten klanglich nicht unterscheiden lassen, weder von Instrumentenbauern noch von Akustikern oder Musikern. Bei der Frage nach dem bevorzugten Instrument fiel die Wahl dann meist auf die neue Geige. Offenbar glauben wir erst dann, einen besseren Klang zu hören, wenn wir wissen, es ist eine Stradivari.

Wenn ich im Programmheft lese, dass die deutsch-georgische Geigenvirtuosin Lisa Batiashvili eine Guarneri del Gesù von 1739 spielt, verändert das mein Hören?

Die Zeile im Programmheft hat natürlich Marketing-Gründe. Aber wahrscheinlich gehen Sie wegen Batiashvili ins Konzert oder wegen des Violinkonzerts von Brahms, nicht wegen der Geige. Es gibt die Anekdote von dem Solisten, der nach dem Konzert seine Fans trifft und die sagen: Wow, die Geige hat toll geklungen. Der Geiger hält sein Instrument ans Ohr und meint: Komisch, ich höre gar nichts.

Star-Solistinnen wie Anne-Sophie Mutter, Julia Fischer, Batiashvili und all die anderen brauchen diese teuren, meist von Sammlern finanzierten Instrumente also eigentlich gar nicht?

Die Solistin spielt den Brahms vielleicht auch deshalb so bewegend, weil sie weiß, sie hat eine Guarneri unterm Kinn. Schwierig wird es, wenn jemand abhängig wird und sich in dem Glauben wiegt, das ginge auf keiner anderen Geige.

Eine Geigerin ist gut, weil sie eine gute Geigerin ist, nicht, weil sie eine gute Geige hat. Die sollte ihr lediglich dienlich sein, dazu tragen wir Geigenbauer bei. Aber es wäre schade, wenn die alten Instrumente nicht mehr gespielt würden. Wir würden vergessen, wie sehr ihr Klang uns berührt, der sich über Jahrhunderte entwickelt hat und den wir erfolgreich nachahmen, wenn wir neue Geigen bauen.

Die Geigerin Lisa Batiashvili © Stefan Hoederath

Werden Geigen mit dem Alter nun besser oder nicht?

Es kommt darauf an, wie und wie viel sie gespielt werden. Auch neue Instrumente werden mit der Zeit besser. Jeder Gegenstand muss sich einschwingen, da sind wir wieder bei der Physik. Für Zupfinstrumente gibt es Frequenz- oder Sinuswellengeneratoren, die das simulieren können. Man lässt das Gerät ein paar Tage laufen, und die Laute ist eingespielt.

Bei der Geige funktioniert das nicht, weil die Tonerzeugung komplexer ist. Nicht der kurze Moment des Anzupfens prägt den Charakter des Tons, sondern der Bogendruck, die Geschwindigkeit, der Anregungspunkt auf der Saite. Da muss schon ein Mensch das Einspielen besorgen, im besten Fall ausgiebig.

Gibt es eigentlich genug Geigenbauschulen und Geigenbauer für den Bedarf in der Orchester- und Musiklandschaft? Mittenwald zählte nach dem Krieg bis zu hundert Werkstätten, jetzt sind es nur noch einige wenige.

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Schulen gestiegen, offenbar ist die Nachfrage bei jungen Leuten da. Gleichzeitig scheint es Verschiebungen zu geben. Die sich rasant entwickelnde industrielle Fertigung verursachte schon im letzten Jahrhundert einen enormen Druck, der wiederum das Handwerk in seiner Einzigartigkeit nach vorn brachte.

Nun kommen neue Techniken wie KI-Systeme dazu. Die Geige blieb im Wesentlichen immer gleich, der Geigenbau blieb nie lange derselbe. Der Bedarf ist nach wie vor da: Anfänger suchen günstige, Profis gute Instrumente.

Und die Zukunft des Geigenbaus?

Wir müssen lernen, uns der neuen Techniken zu bedienen. Und uns darauf besinnen, was die Künstliche Intelligenz nicht kann. Sie kann die Fräse für die Wölbung steuern, aber nur ich weiß, was Sie mit „rotweinig“ meinen und wie die Wölbung deshalb aussehen muss. Wobei, vielleicht kann das eines Tages auch die KI.

Dann kommen Geigen auch aus dem 3D-Drucker?

Warum nicht? Als Carbon in Mode kam, wurden Instrumentenkoffer daraus hergestellt. Die Idee von Instrumenten aus Carbonfasern wurde hingegen belächelt. Inzwischen gibt es Firmen für Carbon-Geigen, die auch von Profimusikern geschätzt werden. Sie klingt anders, so wie ein Pappel-Boden anders klingt als ein Ahorn-Boden, aber nicht unbedingt falsch. Wer weiß, wohin der Trend in der Neuen Musik oder bei einigen Solisten gehen wird. Ob die neuen Geigen dann mit KI oder dem Stemmeisen entstehen, werden wir sehen.

Wie viele Geigen besitzen Sie eigentlich selbst?

Eine. Meine Eltern haben Sie mir geschenkt, als ich noch Schüler war.