Glasreparaturfirma? Mysteriöse Anzeige in britischer Zeitung heizt Gerüchte um neues Stones-Album an

Eine mysteriöse Anzeige in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette“ hat unter Fans der Rolling Stones Gerüchte um ein neues Album der Altrocker angeheizt. Der Anzeigentext für das im September neu eröffnende Glasreparaturunternehmen Hackney Diamonds enthält deutliche Anspielungen auf Stones-Hits wie „Gimme Shelter“ und „Satisfaction“. Als Gründungsjahr der Firma ist das Jahr 1962 angegeben - was auch das Gründungsjahr der legendären Rockband ist.

Ein weiteres Indiz: Der i-Punkt im Wort „Diamonds“ greift das bekannte Stones-Logo mit der herausgestreckten Zunge auf. Außerdem verweist die Anzeige auf die Internetseite „hackneydiamonds.com“, hinter der sich das Plattenlabel Universal Music verbirgt und auf der sich die Nutzer in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen können.

Der Chefredakteur der „Hackney Gazette“, Simon Murfitt, wusste eigenen Angaben zufolge nichts von der Anzeige der Glasreparaturfirma, bis sich vor einigen Tagen Leser meldeten und nach einem Exemplar der entsprechenden Ausgabe fragten. „Es ist sehr aufregend, dass eine so große Band ihr neues Album in unserer Zeitung ankündigt - vor allem auf eine so kryptische Weise“, sagte er.

Das mögliche Album, dessen Veröffentlichung offiziell noch nicht bestätigt wurde, wäre das 24. Studioalbum der Rolling Stones und das erste seit dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts im Jahr 2021. Angesichts der mysteriösen Ankündigung gehen Fans davon aus, dass der Titel der neuen Platte „Hackney Diamonds“ sein könnte.

Im vergangenen Jahr waren die Rolling Stones anlässlich ihres 60-jährigen Bandbestehens durch Europa getourt und hatten 14 Konzerte unter anderem in München, London, Amsterdam und Paris gespielt. (AFP)