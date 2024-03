Gropiusbau im Aufbruch Welche Mission verfolgt die neue Direktorin?

Ein Museum oder eine Kultureinrichtung zu leiten, ist in polarisierten Zeiten nicht leichter geworden. Neben künstlerischem und Sachverstand und Talent fürs Fundraising sollte man auch die Fähigkeit mitbringen, komplexe politische Debatten zu moderieren. Jenny Schlenzka hat die Herausforderung angenommen. Die gebürtige Berlinerin arbeitete 20 Jahre lang an renommierten Häusern in New York und kommt nun zurück in ihre alte Heimat. Seit Oktober ist sie Direktorin des Gropiusbaus, sie folgt der ans Guggenheim Abu Dhabi abgewanderten Stephanie Rosenthal.