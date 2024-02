„Keiner der Verantwortlichen hat eingegriffen“ Kulturausschuss-Vorsitzende verurteilt Israelfeindlichkeit auf der Berlinale

Die Vorsitzende des Bundestags-Kulturausschusses, Katrin Budde (SPD), hat die Ignoranz im Umgang mit israelkritischen Äußerungen während der Abschlussgala der Berlinale verurteilt.

„Es hat keiner der Verantwortlichen eingegriffen oder erwidert. Die Leitung, die Moderation, Jurymitglieder, andere Preisträger hätten die Möglichkeit gehabt“, sagte Budde dem Tagesspiegel. „Das macht einmal mehr deutlich, wie stark der Antisemitismus und die Israelfeindlichkeit in Teilen der Kulturszene verankert ist.“

„Es ist unfassbar, welche einseitigen Statements pro Palästina und gegen Israel bei der Bärenverleihung der Berlinale von Gewinnerinnen und Gewinnern abgegeben wurden“, sagte Budde weiter. „Kein Wort über den brutalen Angriff der Hamas auf Israel oder über die Geiseln, die sich immer noch in der Gewalt der Hamas befinden.“

Dass ausgerechnet Gäste, die schon wegen ihrer Kleiderordnung in Palästina keineswegs frei wären, am lautesten gejubelt haben, ist genauso wenig begreifbar. Katrin Budde, Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestags

Während der Gala war der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert worden. Zahlreiche Mitglieder aus Jurys sowie Preisträgerinnen und Preisträger forderten verbal oder mit Ansteckern einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. Der US-amerikanische Regisseur Ben Russell sprach am Ende seiner Dankesrede für eine Auszeichnung von einem Genozid, einem Völkermord.

Budde, die am Samstagabend selbst im Publikum der Gala gesessen hatte, schilderte ihre Fassungslosigkeit ob der fehlenden Reaktionen auf die Attacken gegen Israel.

„Ich saß wie in Schockstarre und dachte immer, da muss doch jemand, der das Mikro hat, etwas entgegnen. So wie viele um mich herum habe auch ich nicht geklatscht. Von da, wo ich saß, war der Meinung-geteilte Saal erkennbar“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Olaf Scholz verurteilt „einseitige Positionierung“

Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte die israelkritischen Äußerungen zum Gaza-Krieg während der Abschlussgala der Berlinale. Scholz teile es, „dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann“, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Es sei in jeder Debatte zu diesem Thema wichtig, im Auge zu behalten, was diese erneute Eskalation des Konflikts ausgelöst habe, nämlich der Überfall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) verurteilte Statements bei der Bärenverleihung am Samstagabend als „erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt“. Sie kündigte eine Untersuchung der Vorfälle gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an.

Wegner und Roth applaudierten während der Gala

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner verurteilte die Äußerungen bei der Berlinale-Gala als „untragbare Relativierung“. „In Berlin hat Antisemitismus keinen Platz, und das gilt auch für die Kunstszene“, schrieb Wegner am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X.

Allerdings äußerte auch Wegner selbst Zustimmung zu einem Teil der Äußerungen während der Gala. So applaudierte der Regierende nach einer Rede des israelischen Filmemachers Yuval Abraham, der unter anderem gesagt hatte: „Diese Situation der Apartheid und die Ungleichheit müssen beendet werden.“

Am Schluss sagte Abraham: „Wir müssen zu einem Waffenstillstand, zu einer politischen Lösung und zu einem Ende der Besatzung aufrufen.“ Daraufhin applaudierten sowohl Wegner als auch Claudia Roth.

Als der Regisseur Ben Russell von einem „Genozid“ an den Palästinensern durch Israel sprach, applaudierten Wegner und Roth nicht. Fragen zu seinem Applaus beantwortete Wegner am Montag auf Tagesspiegel-Anfrage nicht. Roth ging in ihrer Stellungnahme vom Montag ebenso wenig auf ihr Applaus-Verhalten ein.

Aus Sicht des Zentralrats der Juden wurde „schon wieder eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen in Deutschland für ideologische Hetze gegen Israel und Juden missbraucht“. Bei der documenta in Kassel hatte es vor zwei Jahren heftige Auseinandersetzungen um antisemitische Kunstwerke gegeben.