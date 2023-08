„Heart of Stone“ mit Gal Gadot Wird sie die neue 007?

Rachel Stone („Wonder Woman“ Gal Gadot) ist eine Teamplayerin. Bloß weiß man im Netflix-Agententhriller „Heart of Stone“ oftmals nicht, in welchem Team sie gerade spielt. So geht es auch den MI6-Agenten, mit denen sie seit kurzer Zeit zusammenarbeitet. Mit Theresa (Jing Lusi), Max (Paul Ready) und Parker (Jamie Dornan) befindet sie sich gerade auf einem Einsatz in den Südtiroler Alpen. Sie sollen dort einen internationalen Waffenhändler unschädlich machen. Wobei Stone – wie sie nur genannt wird – eigentlich gar keine Außenagentin ist.