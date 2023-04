Folge 156 „Wochniks Wochenende“ Axt, Wurst, Sterne

Wenn John Farah in die Tasten drückt, kommt einiges zusammen: Barockmusik, ihr Ornament, ihr hoher Grad an Improvisation, der sie mit der Musik des Mittleren Ostens verbindet. Dann die elektronische Musik, der Computer und das Netz, wo kulturelle Synthesen so selbstverständlich wie sonst nirgends stattfinden. Samstagabend spielt er um 20 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Straße 65) Orgel und Synthesizer.