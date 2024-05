Jörg Schönenborn über TikTok und die Öffentlich-Rechtlichen „Die Älteren müssen etwas abgeben“

Herr Schönenborn, der WDR ist seit einigen Jahren auf TikTok aktiv. Auf der Republica stellen Sie einen weiteren TikTok-Kanal vor. Woher das Interesse für diese Plattform?

Wir haben bei TikTok einen gewaltigen Tummelplatz von Inhalten, der aber bei seriöser Information zugleich eine Wüste ist. Vor drei Jahren haben wir den Kanal „nicetoknow“ für Schüler und Schülerinnen zwischen 14 und 16 Jahren gestartet. Die jungen Nutzerinnen und Nutzer sind aber extrem informationsinteressiert, auch an Auslandsinformationen wie an den Aufständen in Kasachstan oder rund um die Türkei-Wahl. Einzelne Videos haben bis zu fünf Millionen Abrufe.

Warum startet der neue Kanal gerade jetzt?

Wir starten „WDR News – Planet Politics“ am 27. Mai ganz bewusst zur Europawahl. Der neue Kanal ist für die Generation ab 16 bis 24 Jahren gedacht, also auch für diejenigen, die bei der Europawahl erstmals abstimmen können. Wir wollen, dass sie Informationen auf den Plattformen finden, auf denen sie sich im Alltag bewegen.

Wie sieht das inhaltlich aus?

Wären wir in dieser Woche gestartet, hätte es sich um Themen wie „Was wissen wir über den Absturz des Hubschraubers des iranischen Präsidenten?“ oder „Wer ist eigentlich der internationale Strafgerichtshof?“ gehandelt. Die Videos sollen über 60 Sekunden hinausgehen. Wir wollen die ganze Recherchekraft des WDR-Newsrooms nutzen, um die Themen für TikTok aufzubereiten. Unser Kanal ist aber angelegt als einer, der tiefer informiert, der zum Beispiel immer wieder auf Fakes gucken wird. Falschnachrichten entlarven ist in diesem Umfeld extrem wichtig.

Die AfD hat von allen Parteien bei TikTok die größte Präsenz, generell führt die Beschaffenheit der Plattform oft zur Verkürzung journalistischer Inhalte. Wie wollen Sie dagegenhalten?

Mit unserem Markenkern, mit Glaubwürdigkeit und sorgfältiger Recherche. Denn: Vieles, was dort passiert, ist demokratiegefährdend. Die Bildungsstätte Anne Frank hat nach dem 7. Oktober analysiert, wie in Social Media Antisemitismus und Verschwörungserzählungen verbreitet werden. Auch darum ist es unser Auftrag, dort zu sein. Von der Form her kann man das nicht aus einem klassischen WDR-Studio heraus machen. Mit Florian Gregorzyk haben wir uns für einen Host entschieden, der die Sprache der Plattform spricht und vor allem seriöse, glaubwürdige Information liefert. Aber dazu gehört auch ein Communitymanagement, das einen Blick auf die Kommentare hat und mit den Userinnen und Usern im Austausch zu ihren Fragen und Gedanken ist.

Wie groß wird die WDR-Redaktion rund um TikTok sein?

Die Redaktion, die sich um die digitalen Nachrichtenformate bei uns im sogenannten „jungen Haus“ kümmert, umfasst vier Redakteure sowie zusätzlich freie Kollegen und Kolleginnen in wechselnden Schichten. Dieses Team konzipiert und setzt alle Formate aus dem Newsroom für junge Zielgruppen um, wie beispielsweise unseren Podcast „0630“ und das Format „nicetoknow“. Aber die Formate leben auch von den Infos und Recherchen von anderen Menschen, die bei uns klassisches Radio oder klassisches Fernsehen machen.

Zur Person Jörg Schönenborn, 59, ist crossmedialer Programmdirektor für die Bereiche Information, Fiktion und Unterhaltung im WDR. Er ist zudem Koordinator für Fiktion in der ARD.

Er ist außerdem seit vielen Jahren verantwortlich für die ARD-Wahlforschung und -berichterstattung, moderiert Wahlsendungen im Ersten und regelmäßig den ARD-Presseclub. Das TikTok-Format „WDR News – Planet Politics“ startet am 27. Mai.

Immer neue Ausspielwege, darunter leidet der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon jetzt finanziell. Muss man wirklich überall dabei sein?

Ein Drittel der Weltbevölkerung ist unter 20 Jahren alt. Die großen Plattformbetreiber haben weltweit genau die Menschen im Blick, die gerade ins Handy-Alter kommen und zu Kunden werden könnten. So bitter das ist, wir dürfen das nicht ignorieren. Wir nehmen darum im WDR das Geld aus dem klassischen Fernsehen und Radio und schichten jedes Jahr zehn Millionen Euro in digitale Medien um, natürlich am liebsten in die Mediathek. Aber, wenn Menschen bei TikTok sind, müssen wir dort sein, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen.

Geht es darum, die ganz Jungen zu gewinnen oder sollen auch jene Nutzer zurückgeholt werden, die vor allem streamen und sich über Social Media informieren?

Wir wollen die Menschen, die aus dem „Mausalter“ herauswachsen, nicht anderen überlassen, sondern mit den Nachrichten-Angeboten auf TikTok Trittsteine für jede Altersgruppe schaffen. Und wir hoffen, dass die Menschen, wenn sie erst einmal in der Ausbildung sind oder eine Familie gründen, auch wieder zu unseren großen Plattformen wie „Tagesschau“, „WDR aktuell“ oder der ARD-Mediathek finden.

Viele ältere Stamm-Nutzer fühlen sich zunehmend abgehängt. Was sagen Sie denen?

Tatsächlich werden wir in Zukunft freitags in den Dritten Programmen nicht mehr jede Woche mehrere Talkshows parallel anbieten, sondern häufiger Sachen gemeinsam machen. Ja, die älteren Zuschauer müssen etwas abgeben. Generationengerechtigkeit heißt auch, dass wir nicht nur für die Mehrheit der Älteren etwas machen, sondern eben auch für die Jungen.

Kandidaten für die Buhrow-Nachfolge Tom Buhrow ist seit Juli 2013 Intendant des WDR. © imago/epd/Theo Klein Ende 2023 hat Tom Buhrow angekündigt, dass er keine dritte Amtszeit als WDR-Intendant antritt und Ende 2024 vorzeitig aufhören will. Am 16. Mai endete die Bewerbungsfrist für die Intendantenstelle des größten ARD-Senders. Am 27. Juni will der Rundfunkrat des WDR über die Personalie entscheiden. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten: Jörg Schönenborn , 59, Programmdirektor des WDR

, 59, Programmdirektor des WDR Katrin Vernau , 51, WDR-Verwaltungsdirektorin und Ex-Interims-Intendantin des RBB

, 51, WDR-Verwaltungsdirektorin und Ex-Interims-Intendantin des RBB Helge Fuhst , 40, Redaktionsleiter „tagesthemen“ und Zweiter Chefredakteur ARD aktuell

, 40, Redaktionsleiter „tagesthemen“ und Zweiter Chefredakteur ARD aktuell Elmar Theveßen, 56, Leiter ZDF-Studio Washington, zuvor Vize-Chefredakteur des ZDF Eine Bewerbung ausgeschlossen haben inzwischen: Christine Strobl , 52, ARD-Programmdirektorin

, 52, ARD-Programmdirektorin Tobias Schmid , 54, Direktor der Landesmedienanstalt NRW

, 54, Direktor der Landesmedienanstalt NRW Tina Hassel, 60, Leiterin des ARD-Hauptstadt­studios ins Studio Brüssel

Sie sind dem TV-Publikum bundesweit durch Wahl-Analysen als seriöser Journalist bekannt geworden. Wie stehen Sie selbst zum Häppchen-Journalismus auf TikTok oder Instagram?

Ich nutze diese Angebote mehrfach die Woche. Mich hat die US-Wahl 2020 angefixt, als Videos aus unserem Wahlstudio viral gegangen sind und meine damals 14-jährigen Nichten mir über WhatsApp begeistert geschrieben haben, dass sie mich gerade bei TikTok finden. Das hat mir plastisch klargemacht, was da los ist.

Wohin sollte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach Ihrer Meinung entwickeln?

Ich glaube an die Kraft eines föderalen Medienverbundes. Ich glaube, dass es eine geniale Idee ist, dass wir in der Region tief verwurzelt sind, dass die Menschen uns da ganz aus der Nähe kennen und dass wir das gleiche Medium sind, das auch aus Moskau und Kiew und aus Washington berichtet und Europa erklärt. Ich glaube, dass daraus eine tiefe Kraft und vor allem eine große Glaubwürdigkeit entsteht. Diese Klammer ist für mich der Kern der Idee der ARD. Ich arbeite daran, dass wir das erhalten. Dazu gehört Arbeitsteilung und im Digitalen dort zu sein, wo das Publikum ist.

Florian Hager hatte vor einigen Jahren auf der Republica das Jugendangebot „funk“ vorgestellt, inzwischen ist er Intendant des HR. Sie stellen auf der Republica das an die Jugend gerichtete TikTok-Newsformat vor. Welche Bedeutung hat das für Ihre Bewerbung um den WDR-Intendantenposten?

Als ich vor zehn Jahren Programmdirektor wurde, habe ich die digitalen Ausspielkanäle der Redaktionen gestärkt und ausgebaut. Wir haben zum Beispiel für das Wissenschaftsformat Quarks die Grundlagen für den crossmedialen Ausbau gelegt und die Maus-App neu ausgestattet. Seit vier Jahren machen wir mit unserem crossmedialen Newsroom die Nachrichten-Angebote für alle Ausspielwege. Das ist mir wichtig, weil das für mich zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört. Das tue ich aus tiefer Überzeugung und gerne.

Als Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung im WDR gelten Sie als Kronprinz für die Leitung des Senders. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist: Ich habe mich beworben. Alles andere liegt nun in der Zuständigkeit des Rundfunkrats.