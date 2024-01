Kabarettist Josef Hader „Ich finde die Wehleidigkeit der Boomer-Generation armselig“

Herr Hader, zwei Kriege halten die Welt in Atem; rechte Parteien haben so viel Zustimmung wie lange nicht, die Inflation lässt kaum nach, die Arktis könnte durch den Klimawandel in zehn Jahren eisfrei sein. Was hat die Menschheit falsch gemacht?

Die Menschheit hat im letzten Jahrhundert nicht mehr falsch gemacht als in den vorigen. Der Mensch ist immer gleich dumm. Nur kann er immer mehr anrichten. Das ist das Problem.