„Kaufmann von Venedig“ Samuel Finzi tritt am Nationaltheater Sofia auf

Das Nationaltheater „Iwan Wasow“ in Sofia ist ein schmuckes Gebäude mit einem gewissen Herrschaftsanspruch. Man steht davor und empfindet eine leichte Desorientierung. Könnte das nicht auch Rijeka sein? Oder Prag? Oder Odessa?

In all diesen Städten hat das Wiener Architektenteam Fellner und Helmer um 1900 Theater und Opernhäuser errichtet, übrigens auch in Berlin. Sie gleichen einander nicht unbedingt, aber sie sind aus dem gleichen Geist gebaut. K. u. k. Multikultur: In Sofia kommt das osmanische und römische, byzantinische Erbe hinzu. Und die sozialistische Plattenbau-Pracht.

Venedig in vielen Sprachen

Hier hatte jetzt ein besonderer „Kaufmann von Venedig“ Premiere. Ein bulgarischer Shakespeare mit englischen, spanischen, französischen, deutschen Sprachfetzen. So sieht es der Regisseur Javor Gardev: Shakespeares Venedig als polyglotte Stadt des internationalen Handels. Mit Samuel Finzi in der Rolle des Shylock.

Vor 35 Jahren verließ der junge Schauspieler Bulgarien und kam nach Berlin. Wir kennen ihn, wir lieben ihn – als herausragenden Akteur an der Volksbühne und am Deutschen Theater Berlin. Samuel Finzi hat in vielen Fernsehproduktionen mitgewirkt und in internationalen Filmen, mit John Malkovich zuletzt in „Seneca“.

Auf Bulgarisch spielt Finzi härter, direkter

Hier spielt er zum ersten Mal wieder in seiner Muttersprache. Er ist ein anderer, er ist er selbst. Er ist ein anderes Selbst. Härter im Auftreten, direkter – aber das liegt auch in der Art begründet, wie er Shylock, den Geldverleiher, auf die Bühne bringt.

Finzi spielt einen Mann, der nur sein Recht verlangt, der keine Rache will, sondern gleiche Behandlung. Der Schmähungen gewohnt ist, aber an die Staatsordnung glaubt. Das ist sein Fehler, sie gilt nicht für jüdische Menschen.

In seinen eigenen vier Wänden spricht dieser Shylock Ladino, das Spanisch der sephardischen Juden – der historische Hintergrund der Finzis. Es ist eine spezielle Erfahrung, dieses Stück in einem Theater zu sehen, das kein deutsches ist.

Die antisemitischen Klischees finden sich nun nicht mehr bei Shakespeare und schon gar nicht in der Shylock-Rolle, sondern bei dessen Widersachern, die ihn benutzen.

Eine kluge Gegen-Darstellung, ein Ereignis: Samuel Finzi befreit Shylock von der theatergeschichtlichen Last der Vorsicht und der Vorurteile. Ein jüdischer Geschäftsmann wird von christlichen Kaufleuten und Richtern fertiggemacht. Ein klarer Fall. Und umso furchtbarer.