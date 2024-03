Keine Männer braucht das Land Die „Hildensaga“ am Deutschen Theater

Die Liste der Nibelungen-Schreiber ist so lang, wie die Geschichte alt ist: angesiedelt irgendwo im mythischen Mittelalter. Friedrich Hebbel und ein gewisser Richard Wagner haben Siegfried, Kriemhild & Co. in einen mächtigen deutschen Echoraum eingepflanzt. Felicitas Hoppe und Moritz Rinke lieferten ihre Version der deutschen Familiengeschichte, und bei den Wormser Festspielen treten in diesem Sommer Feridun Zaimoglu und Günter Senkel in den Ring des Nibelungen.