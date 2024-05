Kirchner, Uecker, Friedrich Eine Auktion der großen Namen

Sie arbeiten hart, um das Heu für den Winter einzufahren. Drei Bäuerinnen und vier Bauern, die Ernst Ludwig Kirchner als Protagonisten in den Vordergrund rückt, während am oberen Bildrand die Kurgesellschaft sich dem Müßiggang hingibt. Entstanden ist Kirchners „Heuernte“ um 1924 in Davos.

Im Genre des Bauernlebens, in der für das Spätwerk typischen Farbpalette mit markanten Blau- und Grüntönen und dunklem Violett sowie in der beruhigt flächigen Anlage fand Kirchner das, was er als „Umgestaltung der Naturform in eine Kunstform“ beschrieb und intendierte.

Mit einem Schätzpreis von 700.000-900.000 Euro ist das prägnante Ölgemälde, das marktfrisch aus dem Familienbesitz kommt und seit 1967 als Leihgabe im Museum Biberach hing, das Hauptlos des Bereichs „Ausgewählte Werke“ im Berliner Auktionshaus bei Grisebach.

Gemälde von Caspar David Friedrich

Wenn deren Offerte mit insgesamt 35 Losnummern relativ schmal ausfällt, so weil sich weitere, durchaus ausgesuchte Kunst mit Caspar David Friedrich in der Abteilung „Kunst des 19. Jahrhunderts“ findet. Das Präludium zum 250. Geburtstag des großen Romantikers fand bereits während der letztjährigen Winterauktion statt, wo das 1804 entstandene „Karlsruher Skizzenbuch“ mehr als 1,8 Millionen Euro einspielte.

Nun kommen ein frühes Ölbild, zwei Bleistiftzeichnungen und eine der seltenen Radierungen zum Aufruf. Herausragend ist Friedrichs großformatige, unvollendete Sepia-Zeichnung „Feuer in einer Kirchenruine“ (200.000-300.000 Euro), die sich über 200 Jahre in Familienbesitz befand und nie ausgestellt wurde.

Eine mit Grautönen aquarellierte Bleistiftzeichnung zeigt „Caspar David Friedrich auf dem Felsen („Ausblick aufs Meer“)“ in Rückenansicht. Sie stammt aus der Hand seines Freundes und Künstlerkollegen Georg Friedrich Kersting, dem Maler der berühmten Bildnisse „Caspar David Friedrich in seinem Atelier“, dessen Variante mit dem stehenden Künstler sich in der Alten Nationalgalerie Berlin befindet und eine sitzende Version in der Hamburger Kunsthalle.

„Das Sensationelle“, sagt Grisebach-Expertin Anna Ahrens, „ist, dass Friedrich in dieser Zeichnung in seinem eigenen Bildprogramm sitzt.“ Für Kerstings beeindruckende Papierarbeit, die den Katalogtitel ziert, werden 150.000-200.000 Euro erwartet.

Zustand der Erschöpfung

Zu den Spitzenwerken der Abendauktion gehört außerdem Günther Ueckers frühes „Phantom“. Ein Nagelbild mit einem ausgeprägten Licht- und Schattenspiel, in dessen schwungvollen Rundungen unser Auge und unsere Wahrnehmung angenehm zu kreiseln beginnen.

Das mittig gesetzte Motiv mit der ungewöhnlich großen Umgebung der weißen Leinwandfläche verleiht der 1962, während Ueckers ZERO-Hauptphase gefertigten Arbeit (400.000-600.000 Euro) etwas Bildhaftes und lässt in dieser Dynamik an das Innere eine Sonnenblume denken.

Vorbesichtigung bei Grisebach Alle Werke der kommenden Versteigerung sind bis zum 29. Mai im Auktionshaus Grisebach, Fasanenstraße 25 & 27 zu sehen. Geöffnet ist bis Dienstag von 10-18 Uhr und am Mittwoch von 10-15 Uhr. www.grisebach.com

Zu seiner Arbeitsweise sagt der 1930 geborene Künstler im Video auf der Grisebach-Homepage mit dem ihm eigenen Humor: „Ich dachte, ich mache das wie Tüten kleben im Knast, so dass ich immer dasselbe mache, bis ich zur Erschöpfung in einen Zustand gerate, der mir bis jetzt unbekannt ist.“

In Kandinskys Wohnzimmer

Im Angebot der klassischen Moderne finden sich noch der „Raum mit sieben Figuren“, den Oskar Schlemmer 1937 in der Reihe seiner sogenannten „Lebensskizzen“ auf Ölpapier malte (250.000-350.000 Euro) sowie zwei farbenprächtige Landschaftsaquarelle von Emil Nolde zu je 100.000-150.000 Euro.

Zur gleichen Taxe erlaubt Gabriele Münters „Blumenstillleben mit Sofa und Kissen“ von 1910 einen Blick in Münters und Wassily Kandinskys Wohnzimmer in Murnau auf die Rückenlehne des geschwungenen Möbels und das mit stilisierter Ornamentik verzierte Kissen im dichten Zoom. Von der Reise des Künstlerpaars 1906 durch Italien kommt Kandinskys Küstenansicht „Rapallo – Castello und Kirche“ für mindestens 250.000 Euro zum Aufruf.

Eines der typisch profunden Bildnisse von Paula Modersohn-Becker, der kleine um 1905 entstandene „Kopf eines Mädchens mit geschlossenem Kragen“, ist mit einer Bewertung bis 150.000 Euro bedacht.

Im Hintergrund von dunklen, fast monochromen Erdfarben gerahmt, leuchtet das Antlitz in zartem Gelb und Rosa, deren fein modulierte Ölschichtungen dem faszinierenden Porträt eine beeindruckende Würde und klassische Anmut verleihen.

Aus der Sammlung von Rudolf Zwirner

In der zeitgenössischen Kunst geben sich die 1980er-Jahre betont heiter bis ironisch. Albert Oehlens Riesenameise verheddert sich in Farbstrukturen, Helmut Middendorfs „Sänger“ windet sich im punkig lärmenden Farbgewitter und in Franz Wests dreiteiliger Installation wartet auf einem so gar nicht repräsentativen Sockel eine „Maulschelle“ auf ihren Einsatz.

Letztere hat der frühere Galerist und Kurator Rudolf Zwirner eingeliefert. Eigentlich wurde der als Doyen der zeitgenössischen Kunst berühmt und seine Autobiografie trägt den Titel „Ich wollte immer Gegenwart“.

Doch als Sammler erweist sich der heute 90-Jährige durchaus breit über die Jahrhunderte gefächert. Zwirners Sammlung mit Arbeiten auf Papier hat Grisebach einen eigenen Katalog gewidmet, der zeitlich bis zu einer Rembrandt-Radierung (50.000-70.000 Euro) zurückreicht.

Highlights sind hier eine grau lavierte Kreide- und Bleistiftzeichnung von Pierre-Paul Prud’hon, die die schlummernde Psyche im Moment ihrer Erhebung durch den Windgott Zephyr zeigt (200.000-300.000 Euro) sowie eine atemberaubend moderne Landschaft von Victor Hugo zur Hälfte der Taxe.

Die mit schwarzer Tinte und Gouache gefertigte „Carnet Guernesey“ entstand 1856 während des Exils des großen französischen Schriftstellers auf der Kanalinsel. Die frische Abstraktion und expressive Kraft allerdings lassen an Kunst denken, die erst hundert Jahre später zur Blüte kommt. In den fünf Sommerauktionen werden am 30. und 31. Mai annähernd 500 Werke mit einer unteren Schätzung von zwölf Millionen Euro versteigert.