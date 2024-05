Konzert von Moor Mother in der Volksbühne Ein Klangteppich, der in allen Farben schillert

Kolonialismus und Sklaverei im Vereinigten Königreich, das ist das große Thema auf dem neuen Album von Camae Ayewa, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Moor Mother, das den Titel „The Great Bailout“ trägt. Die Musikerin, Poetin und Spoken-Word-Künstlerin hat für ihr Konzert in der Volksbühne Berlin inhaltlich also schwere Kost mitgebracht.

Atem- und fast pausenlos erzählt sie von Unterdrückung und grenzenlosen Ungerechtigkeiten, aber auch von einem unbändigen Willen zur Freiheit, den der Mensch auch dann und vielleicht sogar besonders dann hat, wenn er in Ketten liegt. Sie trägt ihre Texte ausdrucksstark vor, Leiden und Schmerz sollen spürbar sein. Am Ende des Konzerts, bei der Zugabe, kommt dann die Erlösung: „Zeit für Freiheit!“, wird von der Bühne geschmettert, immer wieder. Moor Mother bringt die postkolonialen Kämpfe, die noch lange nicht zu Ende sind, als große und mitreißende Show nach Berlin.

Seit die in Philadelphia aufgewachsene Künstlerin vor acht Jahren mit ihrer ersten Platte auftauchte, hat sie die Musikwelt zumindest in bestimmten Nischen gehörig durcheinandergewirbelt. Sie bewegt sich auf dem Feld des HipHop, ist selber aber keine Rapperin, sondern eben Spoken-Word-Künstlerin. Damit knüpft sie an die Tradition der Last Poets, der dichtenden und politischen Soulmusikern an, die in den späten Sechzigern bekannt wurden und als Vorläufer des HipHop gelten.

Und auch an die der Griots, Geschichtenerzählern, die es in Westafrika schon vor Jahrhunderten gab, und die manche für die eigentlichen Urväter des heute so populären Sprechgesangs halten. Gleichzeitig ist sie Jazzmusikerin, die sich freien Formen des Afro- und Spiritual-Jazz zuwendet. Und damit einen Vorläufer in dem amerikanischen Dichter, Intellektuellen und Jazz-Theoretiker Amiri Baraka hat.

In Berlin zeigt sie, wie virtuos sie mit Stilmitteln aus HipHop und Jazz zu jonglieren und Historien Schwarzer Musik zu verbinden vermag, um dabei etwas völlig Eigenes zu kreieren. Die Besetzung ihrer Band allein ist schon ziemlich außergewöhnlich. Sie hat einen Drummer dabei, der seine Becken aber am liebsten nicht mit einem Drumstick bearbeitet, sondern mit einem Geigenbogen. Zusätzlich ist ein Perkussionist auf der Bühne, daneben ein Klavierspieler, der aber auch Rasseln und Shaker bedient und röchelnden Kehlkopfgesang zum Besten gibt, wenn ihm danach ist.

Zur Person Die amerikanische Dichterin, Musikerin und Aktivistin Moor Mother, 1976 in Aberdeen (Maryland) als Camae Ayewa geboren, studierte zunächst am Art Institute in Philadelphia Fotografie. 2005 gründete sie die Band Mighty Paradocs und trat Sängerin und Bassistin parallel in der Punkband Girls Dressed As Girls auf. Daneben startete sie eine Karriere als Rapperin bei Open Mics. Seit 2012 tritt sie als Moor Mother auf.



Im Jahr 2018 war Moor Mother erstmals zu Gast bei dem Berliner Jazz Fest. Fünf Jahre später wurde sie als Künstlerin des Jahres international mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet.

In der Mitte der Bühne steht eine Sängerin, die mit ihrer Ledermütze und den dicken Goldketten um den Hals so aussieht wie die Schwester der großen Rapperin Missy Elliot. Sie schmettert zwischen die Texte von Moor Mother immer wieder Spirituals, als wäre sie nicht in der Berliner Volksbühne, sondern einer Kirche in Harlem.

Die kuriose Combo webt einen Klangteppich, der in allen erdenklichen Farben schillert. Der Pianist und der Perkussionist bedienen Flöten in unterschiedlichen Größen, benutzen Pfeifen, Klangstäbe, eine Mbira und diverse weitere Klangerzeuger, die auch bei einem Kindergeburtstag gut ankommen würden.

Im Einsatz: „Little Instruments“

Sie erinnern damit an The Art Ensemble of Chicago, das derartiges Spielzeug seit Jahrzehnten ebenfalls in sein Musik integriert und dafür den Begriff der „Little Instruments“, der „kleinen Instrumente“ geprägt hat. Die Mitglieder von The Art Ensemble of Chicago lehnen die Bezeichnung Jazz übrigens für ihre Musik ab, sie sprechen lieber von „Great Black Music“. Auch was Moor Mother und ihre Combo bieten, ist mit großer Schwarzer Musik wahrscheinlich am besten beschrieben.

Das Konzert von Moor Mother geht in einem Rutsch durch. Die einzelnen Stücke werden ohne Pause aneinander gebunden, es gibt keine Zeit für ein Durchatmen - weder auf der Bühne noch im Publikum. Zur Zugabe erheben sich in der Volksbühne dann alle von ihren Plätzen. Beim nun geäußerten Wunsch nach Freiheit will jeder gebührend seine Unterstützung zeigen. Aber auch seine Begeisterung äußern für ein besonderes Konzert.