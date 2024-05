„Kunst bringt Farbe in unser Land“ Wie hält es das CDU-Grundsatzprogramm mit der Kultur?

Über die Leitkultur à la Friedrich Merz ist schon viel gestritten worden: Wenn die CDU auf ihrem Parteitag an diesem Dienstag über das neue Grundsatzprogramm diskutiert und beschließt, rückt auch sie wieder in den Fokus: jene Passage, der zufolge alle, die in Deutschland leben wollen, „unsere Leitkultur ohne Wenn und Aber anerkennen müssen“. Verlangt wird ein ausdrückliches Bekenntnis.

Mal sehen, ob am Ende zum Beispiel der vom Zentralrat der Muslime kritisierte Satz „Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland“ in der Beschlussfassung drinbleibt oder ob sich der Alternativvorschlag einer allgemeiner benannten religiösen Vielfalt durchsetzen wird.

„Kultur inkludiert, Leitkultur schafft Exklusion. Sie lässt ein und schließt damit aus“, schrieb der Publizist Norbert Schneider zum Programm-Entwurf in einem Tagesspiegel-Essay. Zur regulierenden Absicht dieses Leitkultur-Begriffs passen die Ausführungen im Grundsatzprogramm darüber, was genau die Christdemokraten darunter verstehen.

Zuallererst Grundgesetzliches wie Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit. Aber eben noch mehr, sonst genügte ja der Verweis auf die Verfassung, die ohnehin auch für Zugewanderte verpflichtend ist. Ergänzt wird die Liste um die Kenntnis der Geschichte und die Anerkennung des Existenzrechts Israels. Und um ein Bewusstsein für Zugehörigkeit und eine Tradition, die Brauchtum und Vereinsleben ausdrücklich mit einschließt.

Kolonialverbrechen erwähnt das CDU-Grundsatzprogramm nicht

Stichwort Erinnerungskultur: Wenn es um die Kenntnis der Geschichte geht, wird an das jüdische Leben in Deutschland seit 1700 Jahren erinnert und die besondere Verantwortung für ein lebendiges und sicheres jüdisches Leben heute. Explizit zählt das CDU-Programm auf, wessen die Nation gedenken sollte. Genannt werden die Opfer des Nationalsozialismus und der Shoah, die Opfer des SED-Unrechtsstaats, die Opfer von Krieg und Vertreibung, die Aussiedler und Spätaussiedler.

Nicht genannt werden die Opfer des deutschen Kolonialismus. 2021 wurde der Völkermord an zehntausenden Herero und Nama in der damaligen Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“ von der Bundesregierung als Genozid anerkannt, das CDU-Grundsatzprogramm spart diese Opfer aus – falls sich auch an dieser Passage nicht zuletzt doch noch etwas ändert.

Eine Kultur des Hinsehens pflegen, die Kulturnation verteidigen, die Debatten- und „Gesprächskultur“ fördern: 45 Mal taucht die Kultur in dem 74-Seiten-Papier auf, davon 11 Mal in Gestalt der umstrittenen Leitkultur. Das Wort „Heimat“ ist 24-fach vertreten, der „Zusammenhalt“ taucht 21 Mal auf. Aber obwohl die „Vielfalt“ sogar 25 Mal vertreten ist, werden das kulturelle Erbe und die kulturelle Prägung für die Stärkung und Rettung des Wir-Gefühls fast mantraartig betont.

Bei der Definition des christdemokratischen Konservatismus ist da zum Beispiel von „weltoffenem Patriotismus“ die Rede – will heißen: Bereicherung durch andere Kulturen ja, aber bitte nur ein bisschen –, von Orientierung, Geschütztsein, Vertrautheit. Zur Sprachkultur heißt, Sprache sollte „zusammenführen und nicht ausschließen“, in staatlichen Einrichtungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber „keine grammatikalisch falsche Gender-Sprache“ verwendet werden. Ein Widerspruch: Gerade die traditionelle Verwendung des generischen Maskulinums wird ja von vielen als diskriminierend, als ausschließend wahrgenommen.

Und wie sieht es mit der eigentlichen Kulturpolitik aus? Hier bleibt die CDU sympathisch zurückhaltend, will lediglich für gute Rahmenbedingungen sorgen, „ohne in die Freiheit des kulturellen Schaffens einzugreifen“. Es klingt reichlich simpel und fast naiv nach Blümchentapete, wenn es heißt, dass Kunst und Kultur „Farbe in unser Land“ bringen, „Kreativität, Wissen, Kraft, Freizeit, Freude und Ideen“. Aber besser solche hilflos anmutenden Schlagworte als eine ideologische Indienstnahme der Kunst, und sei es für ein noch so hehres Ziel wie die aktuell besonders wichtige Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft.

„Eine ideologische Kulturpolitik lehnen wir ab“, heißt es lapidar im Grundsatzprogramm. In der Konsequenz müsste das eigentlich heißen, dass die ebenfalls so dringliche Bekämpfung des Antisemitismus über eine Politik der Förderklauseln mit der CDU nicht zu machen ist. Wenn da nicht die Berliner CDU mit Kultursenator Joe Chialo wäre, die allen juristischen Widrigkeiten zum Trotz nicht müde wird, die Einrichtung ebensolcher Klauseln voranzutreiben.