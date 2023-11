Leidenschaft für die Landschaft Edvard Munch im Museum Barberini

So viele Werke des norwegischen Malers Edvard Munch konnte man in der Region vielleicht noch nie sehen. Nachdem die Berlinische Galerie mit ihrer fulminanten Munch-Ausstellung in Vorleistung ging, die seine Berlinische Geschichte, den Riesenskandal von 1892 und die Folgen zeigt, bietet nun das private Museum Barberini in Potsdam seine phänomenalen Landschaftsgemälde.