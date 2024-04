Lisa Bathiasvili spielt unverkopfte moderne Musik Sirenen und Spitzentöne

Gibt es das, zeitgenössische, moderne Musik, die nicht so völlig durchkonstruiert ist, dass alle Sinnlichkeit und Musikalität erstirbt? Die zugänglich, nachvollziehbar, höreinladend ist, die, ja: Spaß macht? Durchaus, wie Lisa Bathiashvili in ihrem Konzert am Mittwoch demonstriert. Die Geigerin ist Artist in Residence bei den Berliner Philharmonikern und kommt mit einem interessanten Programm in den Kammermusiksaal.