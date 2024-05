Lise de la Salle beim Berliner Klavierfestival Klang und Krach

Nur mäßig gefüllt ist der Kleine Saal des Konzerthauses. Dieser himmelsschreienden Ungerechtigkeit tritt Lise de la Salle selbstbewusst im goldenen Glitzertop entgegen. In den wilden Fahrwassern der Sonatine Maurice Ravels, in Une barque sur l’océan zumal könnte man da meinen eine der scheuen Rheintöchter aus Wagners Ring des Nibelungen zu erspähen: Die musikimmanenten Lichtreflektionen auf der Wasseroberfläche korrespondieren trefflich mit dem Funkeln des schuppigen Prachtgewandes.

Zugegeben, die Fata Morgana ist dann wohl doch den Nachklängen des Herheim‘schen „Ring“ an der Deutschen Oper geschuldet, in dem ein Flügel als bestimmende Requisite immerzu auf der Bühne präsent bleibt – das prägt sich bei 16 Stunden Gesamtspielzeit dann ein. De la Salle muss sich nun aber keineswegs hinter szenischen Effekten verstecken.

Extrovertiert kommt ihr Mozart kaum daher, eher frisch indes poetisch. Vielmehr wäre ihrer Fantasie KV 397, dem Rondo KV 485 und auch den nicht minder bekannten Morgen-kommt-der-Weihnachtsmann-Variationen Referenzstatus zu attestieren.

In feinen Kontrasten, spritzigem Passagenwerk und mit sensibel kontrapunktischem Gespür bleibt ihr Ton selbst im staccato stets rund, über das gesamte dynamische Spektrum weich, obschon kernig. Mozart spielen bedeutet immer Risiko, heißt auf dem Seil zwischen Kitsch und Schönheit zu tanzen. Und sentimental wird die junge französische Pianistin nie: So hält die Binnenspannung ihrer Phrasen selbst im extra-langsamen Adagio der elften, oder den lebendig zirpenden, üppig vermehrten Trillern der dritten Variation.

Große Pedalkunst und virtuose Schichtungen

Gerne wird die Musik Mozarts mit französischem Repertoire kombiniert. Mozarts sparsamer, aber klangvoller Klaviersatz scheint im Konzert besonders gut für die große Instrumentierungskunst der Meister letzterer Schule zu sensibilisieren.

De la Salle gelingen die beiden großen Barcarolles Op. 44 und 66 von Gabriel Fauré, die Sonatine Ravels und drei ausgewählte Stücke aus den Miroirs gleichermaßen fabelhaft. Was für einen Klangzauber vermag sie da zu entfesseln, wenn in Oiseaux Triste der Sound zeitweise im Saal zu stehen scheint! All die Pedalkunst, die virtuosen Schichtungen und mehrdimensionalen Texturen werden schließlich vom Krach der Don Juan-Reminiszenzen Franz Liszts aufgebrochen.

An dem Stück, als klaviertechnisches Kompendium wie gemacht für Wettbewerbe, hat sich schon so mancher kaputt geübt – ein prominentes Beispiel ist Alexander Skrjabin. Dabei drängt sich obschon der souveränen Darstellung de la Salles die Frage auf: Wozu? Nicht nur, dass das effekthascherische Konvolut Mozart’scher Themen seltsam anachronistisch wirkt.

Auch dürfte ebensolches Repertoire de la Salles Ruf eher schaden als nützen, da es doch den Blick auf die empfindsame Künstlerpersönlichkeit hinter den Donneroktaven und Flitze-Terzen, die sich überdies wie bedauerlicherweise den gewichtigen zyklischen Werken bislang nur sporadisch gewidmet hat, verstellt. Dabei hatte es doch an diesem Abend reichlich Gelegenheit, aufzuhorchen gegeben: Das ist eine Künstlerin!