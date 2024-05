Neue Bücher von Rainald Goetz Im Raum des Alters und der Ambitionen

Wenn man den Schriftsteller Rainald Goetz an seinem lange andauernden literarischen Anspruch misst, nämlich die Gegenwart abzubilden, eins zu eins, im Grunde, auf Höhe der Zeit zu sein, ausgerechnet in der Literatur, ein Paradoxon sowieso, dann muss man sagen: Die Zeit ist über ihn hinweggegangen, sie hat gesiegt.

Zu den Büchern Rainald Goetz: Lapidarium. Stücke. Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 363 Seiten, 28 €. © Suhrkamp Verlag Rainald Goetz: Wrong. Textaktionen. Edition Suhrkamp, Berlin 2024. 368 Seiten, 24 €. © Edition Suhrkamp

2015 war es, als Goetz den Georg-Büchner-Preis zugesprochen bekam und von der Jury als ein Schriftsteller gefeiert wurde, „der sich mit einzigartiger Intensität zum Chronisten der Gegenwart und ihrer Kultur gemacht hat“. Ja, gefeiert - obwohl er selbst kein großer Freund von Lob und Ehren ist, schrieb er doch einmal: „Zustimmung schwächt, Kritik stachelt an, energiefiziert die Welt.“

Tatsächlich wurde es danach still um Rainald Goetz, sehr still. Obwohl die Gegenwart nicht weniger drängte, bedrängte, und das eher mehr. Inzwischen ist sie eine komplett andere geworden als in den neunziger Jahren sowieso, der vielleicht produktivsten Zeit von Goetz. Und auch sehr anders als in den zehner Jahren des neuen Jahrtausends, als sein Roman „Johann Holtrop“ erschien und er die höchsten literarischen Weihen erhielt, die es in Deutschland gibt.

Goetz hat es womöglich vorausgeahnt. Der Preis könnte seine Produktivität und Kreativität, wie bei so vielen etwa spät mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Schriftstellern und Schriftstellerinnen, zum Versiegen gebracht haben. Keine Bücher mehr, zwei Theaterstücke, ein paar verstreute Texte, Reden; Auftritte erst recht nicht. Die mochte Goetz nie, umso großartiger, eigentümlicher, inszenierter und ereignishafter waren sie jeweils.

Büchner-Preis 2015

Nun hat der Suhrkamp Verlag das dann gar nicht so wenige, was Rainald Goetz im letzten Jahrzehnt geschrieben hat, in zwei Büchern veröffentlicht, aus Anlass seines 70. Geburtstags an diesem Freitag. „Lapidarium“, ein gebundenes Buch mit den Theaterstücken „Reich des Todes“ und „Baracke“ sowie einem Text, dem titelgebenden, der vor allem ein Prosastück ist. Und „Wrong“, ein Band mit „kleineren interventionistischen Texten“, wie es im Klappentext heißt, mit eben jenen verstreuten Reden und Essays, mit Arbeitsjournalauszügen und ein paar Interviews..

Die Arbeit als Schriftsteller

Der Vorgang einer Veröffentlichung wie dieser ist üblich bei Traditionsverlagen, so werden Jubilare gefeiert. Die Gegenwart bedeutet in so einem Fall oft Stillstand, es ist ein Blick in die Vergangenheit. Folglich kann erst recht nach dem Rückzug von Rainald Goetz nur enttäuscht werden, wer jetzt von ihm Wesentliches zum Zeitgeschehen, zu den Turbulenzen der vergangenen Jahre von der Pandemie über die identitätspolitischen Debatten bis zu den Kriegen in der Ukraine und in Nahost erwartet.

Stattdessen geht es in beiden Büchern um seine Arbeit, die als Künstler, als Schriftsteller; es geht um die Familie, das Familiäre und wie es sich mit dem autobiografischen Schreiben verhält. Und um das Wirken als junger Mann hier, das Alter, das Altern, den Tod dort. In „Lapidarium“ reflektiert Goetz das vielleicht am intensivsten, schönsten, dazu ergänzend, Jahre zuvor geschrieben, in „Wrong“, in dem gerade auch in der neuesten Ausgabe des „Merkur“ veröffentlichten Arbeitsjournal von 2019. Bezeichnend für Goetz, seine ästhetischen Skrupel: Nur ein Drittel dieses Journals empfand er als brauchbar.

Vor allem setzt er sich in den beiden Stücken mit dem dritten und letzten, posthum veröffentlichten Tagebuchband des 2018 verstorbenen Schriftstellers und Essayisten Michael Rutschky auseinander, „Gegen Ende“, und seiner Beziehung zu diesem. Rutschky war der Mentor von Goetz Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre, vor der Veröffentlichung seines Debütromans „Irre“ 1983. Der elf Jahre Jüngere war begeistert von dem Schriftsteller und damaligen „Merkur“-Redakteur, berichtet in „Lapidarium“ von dem „fast euphorischen Hochgefühl, von Michael Rutschkys Fremdheit, von seinem Unverständnis für mich und der Kritik an meinem Leben reich beschenkt worden zu sein.“

Selten wird es gesagt: In welchem Ausmaß die Produktion von Kunst (…) durch das Altern beschädigt, ruiniert, verunmöglicht wird. Rainald Goetz in seiner Büchner-Preisrede

Die Veröffentlichung von „Gegen Ende“ hatte für gleichermaßen Unverständnis wie Bewunderung gesorgt, da Rutschky darin mit sich und vielen anderen aus seinem nahen Umfeld ohne Rücksicht auf Verluste ins Gericht ging. Depression und Düsternis, Neid und Bitternis regierten in dem Band, auch was die Beziehung zu Rainald Goetz anging, dessen Erfolge ungleich größer waren.

Goetz analysiert Rutschky: Zum Beispiel wie dieser immer Distanz gewahrt habe, im Schreiben aber nicht und „damit sich selbst und andere verletzt, auch sein Schreiben geschädigt“ habe. Und er räsonniert über das Alter, das die Zeit sei, „wo das Verständnis nachlässt, die Kraft, sich zu überwinden, von sich selbst abzusehen, schwächer wird...“, das „zu einer großen, nebenher zu bewältigenden Lebensaufgabe“ werde. Und, noch deutlicher, in seiner Büchner-Preisrede: „Selten wird es gesagt: In welchem Ausmaß die Produktion von Kunst (…) durch das Altern beschädigt, ruiniert, verunmöglicht wird.“

Und das Wissen um sich selbst?

Goetz schaut auf sich als jungen Menschen mit seinen Ambitionen, Träumen; er weiß um die veränderte, vergangene Zeit, nie verlorene übrigens, die veränderten Bedingungen für die Schrift, um die Schwierigkeit, mit den sozialen Medien mithalten zu können. Über Twitter schreibt er: „Davon werde ich so WIRR gemacht“. Und er diskutiert mit sich die Zukunft seines Schreibens: „Je älter man wird, umso wichtiger wird es, dass man sich darum bemüht, sich zum Gebildeten zu machen, dass man im Wissen der Welt und aus dem Wissen heraus lebt, denkt, auch produziert.“

Und das Wissen um sich selbst? Goetz geht es immer um Erkenntnis, gezogen aus den Werken vieler anderer; ein Foto in „Wrong“ zeigt ihn in seinem Arbeitszimmer, er auf dem Boden hockend vor einer Unmenge an Publikationen. Sein eigenes Leben aber sei kein erzählenswertes, es komme ihm „völlig natürlich“ vor, dass es nicht in seinen Büchern auftauche. Auf rein autobiografischen Ebene tut es das auch nicht.

In fast seinem gesamten Werk macht Goetz aber wiederum nichts anderes, als davon zu berichten, womit er sich gerade beschäftigt, Wissens- und Erkenntnisfanatiker, der er ist. Seine bevorzugte Veröffentlichungsform sind Tagebücher, Journale und Berichte, so ging es schon vor „Irre“ los. Wenn so manches Buch als „Roman“ oder „Erzählung“ ausgewiesen wurde, dann der besseren, publikumsnäheren Vermittelbarkeit wegen. (Ausnahme: der Roman „Johann Holtrop“).

Zu all dem gehört das jüngste Theaterstück „Baracke“ über die Familie als Lebensform, ihre Machtverhältnisse (bis zum „diktatorischen Terror der Kinder“), ihre Enge, ihren Stumpfsinn. Hier der „Lebenslauf der Liebe“, ein Walser-Zitat, dort die Gewalt, die von der Familie ausgeht. Hier das Übermaß, dort der „Henkersroman“, an dem Goetz gescheitert ist, auch weil „er zu nahe an meiner eigenen Familie dran war.“

Rainald Goetz und die Seinen

Dass ganz hinten in „Wrong“ trotzdem ein Foto seiner Familie abgebildet ist, er und seine Frau auf dem Sessel, auf dem Schoß die Tochter, dahinter die zwei Söhne, file under frühes 20. Jahrhundert, file under Thomas Mann etc, das gehört zu den quasi natürlichen Antagonismen dieses Schriftstellers, genau wie einst aus einem Internet-Tagebuch den knapp tausendseitigen „Roman eines Jahres“ zu machen.

„Wrong“ und „Lapidarium“ sollen nun der Abschluss eines Werkzyklus sein, dessen letzte Veröffentlichungen über ein Jahrzehnt zurückliegen. Schon die Zyklen davor machten den Eindruck, dass das Gelingen ein schwieriges war. Mühsam wurde etwas zusammengefügt und als Werkteil ausgegeben, nicht zuletzt um Tradition, althergebrachte Buch- und Werkkultur mit dem Gegenwartsfetischismus zu versöhnen.

Das Scheitern gehörte bei Rainald Goetz immer mit zum Arbeitsprozess, es ist Bestandteil seines Werks. Das „Gerade Gleich Jetzt“ aber, dieser höchst unsichere, flüchtige Ort, ist lange perdu. Wie schreibt es Goetz in „Wrong“: „Man ist ganz in ihm drin: Raum des Alters, Raum der Ambitionen“. Das Ringen geht weiter, und Gegenwart ist sowieso immer.