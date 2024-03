Neue Literatur aus den Niederlanden und Flandern Jung, engagiert und alles, nur nicht flach

Als Connie Palmen die Bibliothek der niederländischen Literaturstiftung in Amsterdam betritt, verändert sich sofort die Atmosphäre in den trotz der vielen Regale mit Büchern rundum nüchternen Räumlichkeiten in der Neuen Prinsengracht. Palmen hat das, was man eine Aura nennt. Sie wirkt wie ein Popstar mit ihrer 80er-Jahre-Kim-Wilde-Frisur, auch kapriziös ist sie. Als sie von der Literaturkritikerin Margot Dijkgraaf vorgestellt wird, sagt die Schriftstellerin als erstes: „Je älter man wird, desto weniger philosophiert man. Wer jung ist, neigt zu Abstraktionen. Doch wenn der Tod näher rückt, ist alles nur noch Konkretion“.