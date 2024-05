Neuer ESC-Kommentator Thorsten Schorn „Beim estnischen Beitrag denkt man: Huch, ist das ein WLAN-Passwort?“

Herr Schorn, hätten Sie sich einen besseren Zeitpunkt für Ihren Einstand als ESC-Kommentator gewünscht?

Nein. Ich bin 48 Jahre alt, gesund, glücklich verheiratet und könnte mir kein besseres Jahr vorstellen, um den Job von Peter Urban zu übernehmen.

In kaum einem anderen Jahr war der ESC politisch so aufgeladen wie 2024. Skandinavische Künstler haben gefordert, dass Israel ausgeschlossen wird. In Malmö werden 20.000 Demonstranten erwartet. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Das sind sicherlich Aspekte, die ich bei der Finalübertragung nicht unerwähnt lasse. Im Vordergrund steht aber selbstverständlich der Musikwettbewerb – und bei dem geht es nicht um Politik.

Wirklich?

Natürlich ist der ESC am Ende so politisch wie das Leben. Nehmen wir 1990: Jugoslawien, das es damals noch gab, hat nach dem Sieg mit „Rock me“ im Vorjahr den ESC ausrichten dürfen, obwohl der Staat schon begann zu zerfallen. Gewinnersong dann in dem Jahr: „Insieme 1992“ von Toto Cutugno. Er hat den europäischen Zusammenhalt besungen.

Sie hatten vor zehn Jahren in einer Radiosendung Ihr Coming-out als schwul. Beim ESC haben LGBTQI-Anliegen oft eine Rolle gespielt. Für Sie auch?

Für mich persönlich nicht. Ich habe mich da selbst auch noch nie in einer Vorreiterrolle gesehen. Der Wettbewerb genießt bei der LGBTQI-Community eine hohe Anerkennung, weil sich viele in der Musik als Kunstform wiederfinden können und der ESC immer wieder zeigt, dass es normal ist, anders sein zu dürfen.

Zur Person Thorsten Schorn, 48, ist der Kommentator bei der Live-Übertragung des diesjährigen Eurovision Song Contests in Malmö. Der gebürtige Kölner und Journalist machte sein Volontariat bei Radio Neandertal und war 16 Jahre lang Moderator beim WDR-Jugendsender 1 Live. 2015 erhielt er den Deutschen Radiopreis als bester Moderator. Außerdem tritt Schorn regelmäßig im Fernsehen auf. Er war Außenreporter bei „Zimmer frei!“ und „Stern TV“, Off-Sprecher bei „Shopping Queen“ und moderierte diverse Shows wie die Neuauflage der RTL-Sendung „Der Preis ist heiß“ und die Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Thorsten Schorn © dpa/Federico Gambarini

Bei der österreichischen Dragqueen Conchita Wurst ging es nicht nur um Kunst, sondern auch um ein Statement.

Klar. Nur hat 2014 ganz Europa Conchita Wurst zur Siegerin des ESC gewählt. Die Einschaltquote lag damals allein in Deutschland bei knapp neun Millionen. Der Anteil am Publikum, der sich der LGBTQI-Community zurechnet, dürfte bei solch hohen Zahlen kaum anders sein als im Bevölkerungsdurchschnitt.

Werden Sie bei der Kommentierung gendern?

Es gibt gute Gründe fürs Gendern und genauso auch dagegen. Ich möchte von allen verstanden werden und orientiere mich daher prinzipiell an der Sprache des Publikums. Solange das Gendern nicht selbstverständlich ist, betrachte ich es nicht als meine Aufgabe, hier vorneweg zu gehen.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Etwas bange schauen wir auf den deutschen Beitrag dieses Jahr, von Isaak.

Isaak spricht sich deutsch aus, nicht englisch.

Entschuldigung.

Dafür bin ich ja da. Das gehört zu meinen Hausaufgaben, die richtige Aussprache sämtlicher Titel und Acts drauf zu haben. Beim estnischen Beitrag etwa denkt man: Huch, ist das ein WLAN-Passwort?

Für Estland gehen 5miinust und Puuluup mit dem Song „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ in den Wettbewerb. Können Sie das fehlerfrei aussprechen?

Ich übe noch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Isaak tritt mit „Always On the Run“ auf. Die Statistik macht wenig Hoffnung: In den letzten fünf Jahren ist Deutschland zweimal Letzter und zweimal Vorletzter geworden.

Noch genauer: Bei den letzten acht Teilnahmen sind wir viermal Letzter und dreimal Vorletzter geworden. Der Leuchtturm mittendrin war Michael Schulte 2018 mit seinem vierten Platz. Da haben wir gezeigt, dass wir es doch auch können. Isaak hat beim deutschen Vorentscheid sowohl von den Jurys als auch im Televoting die Höchstpunktzahl bekommen. Drücken wir ihm die Daumen, dass er jetzt auch europaweit vorne landet.

Wird es das?

Ich bin grundsätzlich ein Optimist und daher auch hier ganz zuversichtlich. Der Song ist im Radio schonmal ein Hit. Und auch denen, die im Moment Favoriten sind bei den Wettbüros, nützen ja die schönsten Quoten nichts, wenn sie beim Finale einen schlechten Tag erwischen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Deutschland liegt bei den Buchmachern eher hinten. Haben Sie sich schon aufbauende Worte zurechtgelegt, wenn es wieder nichts werden sollte?

Die kommen spontan von Herzen.

Trotz des schlechten Abschneidens haben 2023 mehr als sieben Millionen Deutsche zugesehen. Warum ist dem Land diese Show so wichtig?

Sie ist ein europäisches Großereignis, die größte Musikshow der Welt, ein regelrechtes Spektakel. Die US-Amerikaner haben vergeblich versucht, den ESC zu kopieren. Wir sollten unsere Freude an diesem Wettbewerb nicht davon abhängig machen, wie wir abschneiden. Und der persönliche Favorit braucht auch nicht zwingend der Beitrag des eigenen Landes zu sein. Vielleicht finde ich die Niederlande toll – dann bitte die kleine Flagge vom Käse-Igel mopsen und ins Knopfloch stecken.

Beim ESC geht ein Trikotwechsel eben einfacher als im Fußball. Nichts verbindet mehr als die Kraft der Musik. Das ist ja die ursprüngliche Idee der Eurovision: Europa ein buntes Programm zu schenken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für den deutschen Vorentscheid interessieren sich allerdings deutlich weniger Zuschauer. Stefan Raab arbeitet bereits an einem „Rettungskonzept“ für 2025. Eine Klausel sieht vor, dass auf keinen Fall Dieter Bohlen beteiligt sein darf.

Ich bin gespannt, welche neuen Ideen wir konkret von Stefan Raab hören werden. Bislang ist nur bekannt, dass er sich einen Vorentscheid vorstellt, der auf vier Sendern ausgetragen wird. Und wenn ich zurückblicke: Ob „Guildo hat Euch lieb!“, sein eigener Auftritt mit „Wadde hadde dudde da?“ oder natürlich der Sieg 2010 von Lena mit „Satellite“ – das sind aus deutscher Sicht alles sagenhafte ESC-Momente gewesen, an denen Stefan Raab beteiligt war.

Was war für Sie ein sagenhafter Eurovision-Moment?

Prägend sicherlich als 1982 Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ gewann. Da war ich sechs Jahre alt, durfte extra lange aufbleiben und bin triumphierend durchs Wohnzimmer gepest, als hätten wir ein Fußballturnier gewonnen. Ich fand da die Punktevergabe schon magisch: zwölf Punkte, twelve points, douze points. Später, in den 90er Jahren, wo es eine lange Durststrecke für Deutschland gab, ist auch meine Begeisterung zwischenzeitlich etwas abgekühlt. Ich war froh, als 1998 Guildo Horn den ESC für uns wieder wachgeküsst hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Früher wurden viele Lieder brav in der Landessprache gesungen.

Manche haben diese Sehnsucht noch heute. Das sollten die jeweiligen Sängerinnen und Sänger selbst entscheiden können. Ich glaube nicht, dass das die Songs in ihrer Qualität voranbringen würde, wenn wir die Niederländer zwingen, auf Holländisch zu singen. Auch für uns Deutsche wäre das nicht wirklich ein Vorteil.

Weil Deutsch hart klingt? Rammstein waren damit sehr erfolgreich.

Ich persönlich mag die deutsche Sprache sehr, auch in der Musik. Im internationalen Markt wird aber nun mal überwiegend englisch gesungen. Warum sollte sich der ESC gegen diese Wirklichkeit stemmen? Kunst lebt von Freiheit und nicht von Einschränkungen. Die Sprachregelung ist 1999 abgeschafft worden. Dass es sie nicht braucht und man den ESC durchaus auch in Landessprache gewinnen kann, haben zuletzt Italien und die Ukraine 2021 und 2022 bewiesen.

Stimmen Sie selbst oft für Songs ab – und ärgern sich, wenn die Jurys ihre Punkte anders vergeben hat?

Soll ich mich über Meinungsvielfalt ärgern? Letztes Jahr habe ich für Finnland angerufen, diesen Typen, der im neonfarbenen Bolero aufgetreten ist, mit einer Elektro-Rocknummer, die am Ende in einen Schlager wechselt …

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sie meinen „Cha Cha Cha“ von Käärijä.

Den Titel fand ich musikalisch grandios, er hatte dazu noch einen unglaublichen Witz. Finnland ist am Ende sogar Zweiter geworden, hatte die meisten Punkte aus dem Televoting. Da nehme ich auch in Kauf, dass mich dieser Song im Sommer 50 Euro gekostet hat, weil ich ihn nachts auf der Autobahn sehr laut gehört habe und dachte, die Straße ist frei, du fährst mal! Und dann kam der Blitzer.

Reden wir über Ihre ESC-Vorlieben. Sie haben schon Ihre Begeisterung für Lena und Nicole geäußert. Welche von beiden finden Sie besser?

Nicole hat damals als 17-jährige mit der unschuldig-weißlackierten Gitarre und ihrem Friedenslied genau den richtigen Auftritt hingelegt. Alles hat seine Zeit. „Satellite“ von Lena ist heute eher auf meiner privaten Playlist zu finden. Dank Lena habe ich außerdem 2010 bei einer Wette eine Kiste Sekt gewonnen.

Die ukrainische Trommeltänzerin Ruslana oder die finnische Hardrockband Lordi?

Lordi. Weil ich Rockmusik mag und Lordi damals mit „Hard Rock Hallelujah“ einen witzigen Auftritt hingelegt haben. Der gezeigt hat: Natürlich spielt beim ESC nicht nur die Qualität eines Songs eine Rolle, sondern auch, wie präsentiere ich mich in den drei Minuten auf der Bühne.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Legendäre Schweden: Abba oder Loreen?

Oha, das ist schwer. Gehört beides auf eine Party-Playlist. Vielleicht erst „Euphoria“ und dann später „Waterloo“ spielen.

Beten Sie dafür, dass Abba zum 50. Jahrestag von „Waterloo“ beim ESC dieses Jahr auftreten werden?

Ich glaube nicht daran, dass das passiert, habe aber letztens davon geträumt.

Sie sind auch wegen Ihrer sonoren Stimme als Kommentator ausgewählt worden. Was muss sie leisten, damit sie viele Zuschauer als angenehm empfinden?

Eine vertraute Stimme kann inmitten dieser bunten und teilweise schrillen Show wie der Fels in der Brandung zu sein und dem Publikum das beruhigende Gefühl geben: Da ist einer, der nimmt uns an die Hand und führt uns durch diesen Wahnsinn.

Ihre Karriere in den Medien haben Sie in 1990ern als Praktikant in den TV-Sendungen „Jeopardy!“ und „Der Preis ist heiß“ begonnen, dessen Neuauflage Sie 2017 schließlich moderierten. Haben Sie ein Herz für die alte, gemütliche Fernsehwelt?

Ich glaube, dass eine gute Idee immer funktionieren wird. Die sogenannten Retro-Shows sind ja mit frischen Inhalten gefüllt, ob bei „TV Total“ oder selbst „Der Preis ist heiß“, wo es um andere Gewinne geht als früher.

Genauso eine Hülle ist der Eurovision Song Contest, den es bereits seit den 50er Jahren gibt. Er ist als Konzept, von kleinen Regeländerungen abgesehen, gleich geblieben und wird jedes Jahr mit neuer Musik und neuen Acts gefüllt. Als TV-Format wirklich genial. Meine Prognose ist daher: Den Eurovision Song Contest wird es bis in alle Ewigkeiten geben.