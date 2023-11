Öffentliche Bibliotheken sind gebaute Demokratie  Auch die ZLB könnte der Breitenbildung viel mehr dienen

Es war eine Sensation: Im Frühsommer schlug Kultursenator Chialo vor, die Berliner Zentral- und Landesbibliothek ZLB in jenes glasschimmernde Gebäude an der Friedrichstraße einziehen zu lassen, das der Luxus-Kaufhauskonzern Galeries Lafayette 2024 aufgibt. Die Fachleute, also die Bibliothekare und Stadtplaner, sind fast einhellig begeistert – aber im politischen Berlin trifft Chialo auf massiven Widerstand.