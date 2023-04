Psychedelik des brechenden Eises Patti Smith und das Soundwalk Collective in Berlin

Es ist Zufall, dass Patti Smith und das Soundwalk Collective am Samstagabend in der Volksbühne einen Kommentar zur aktuellen deutschen Gegenwart schaffen: An dem Tag, an dem die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, startet Smith begleitet von stummen Filmsequenzen und dichter Soundkulisse, ihre Performance mit einer wortgewaltigen Meditation über die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl und die verlorene Erde und ihre Kinder, die das Unglück hervorbrachte.