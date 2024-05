Ronya Othmann zum Eklat um Literaturpreis „Das HKW hat sich selbst beschädigt“

Am 15. Mai veröffentlichte Ronya Othmann zusammen mit ihrer Kollegin Juliane Liebert einen inzwischen viel debattierten Text in der „Zeit“ über ihre Tätigkeit als Jurorin 2023 für den Internationalen Literaturpreis des HKW. Die beiden erheben darin den Vorwurf, dass es bei der Zusammenstellung der Shortlist und der Wahl des Preisträgers weniger um Literatur als um Politik gegangen sei, um „Nationalität, ethnische Zugehörigkeit und Hautfarbe“. Das HKW weist die Vorwürfe zurück.

Frau Othmann, warum haben Sie ein Jahr gebraucht, um über Ihre Erfahrungen in der Jury für den Internationalen Literaturpreis des HKW zu schreiben?

Wir mussten uns zum einen rechtlichen Rat einholen. Uns war unklar, wie und ob wir das überhaupt öffentlich machen können. Aber eigentlich wollten wir damals schon nach der Abstimmung über die Shortlist aus der Jury austreten, haben uns dann aber entschieden, eine Mail an das HKW und die Verantwortlichen zu schreiben, auch weil wir, angesichts, der Vorgänge erstmal ratlos waren. In der Mail haben wir unter anderem geschrieben, dass es uns nicht nur um die aktuelle Shortlist geht, sondern auch um die nächste Jurysitzung. Unsere Angst war, dass die Entscheidung wieder eine politische werden würde, dass eine „weiße Französin“ beispielsweise diesen Preis gar nicht bekommen könnte. Wir wussten erst nicht, wie wir damit umgehen sollten.

Sie haben sich dann ja geeinigt, die Shortlist wurde um zwei Namen erweitert, ein Preisträger gewählt.

Ja. Es ging in den Gesprächen, die wir schließlich mit dem HKW gehabt haben - eine Woche, nachdem wir die Mail geschrieben hatten! - aber auch darum, dass sowas nicht wieder passiert. Dass es Interventionen geben sollte, wenn literarische Qualität so klar außen vor gelassen wird. Das HKW hat uns den Eindruck vermittelt, dass es das Prozedere verbessern will. Zudem hatten wir eigene Projekte, ich musste zum Beispiel mit meinem neuen Roman fertig werden.

Als wir erfuhren, dass wir für die nächste Jury nicht wieder ausgewählt wurden, dachten wir: Okay, so lösen sie also das Problem. Die halten die Kriterien nicht ein – Kriterien, die unter anderem besagen, nicht nach Nationalität oder ethnischer Zugehörigkeit zu bewerten, politische und religiöse Ansichten außen vor zu lassen. Wir sprechen das an, wollen darüber diskutieren – und sind dann einfach draußen.

Obwohl es kein Anrecht darauf gibt, dass sie das Jahr drauf wieder zur Jury gehören.

Natürlich, klar. Trotzdem: Wir äußern Kritik daran, dass intern politisch entschieden wird, während extern kommuniziert wird, nur die literarische Qualität sei ausschlaggebend. Als Reaktion wird uns erst zugestimmt, und dann: Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal in diese Jury gewollt hätte. Aber der Umgang mit unserer Kritik war einfach problematisch, das konnten wir schwer so stehen lassen. Das war für uns eine Täuschung.

Zur Person Ronya Othmann wurde 1992 als Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters und einer Deutschen in München geboren. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, organisierte in Leipzig die Kurdischen Filmtage, und 2018 war sie Jurorin des Duhok International Film Festivals in der Autonomen Region Kurdistan. Zuletzt erschien von ihr der Roman „Vierundsiebzig“ Ronya Othmann. © Paula Winkler

Haben Sie damit gerechnet, dass Ihnen jetzt doch eine heftige Reaktion aus den Feuilletons entgegengeschlagen ist, insbesondere wegen der Veröffentlichung von Jury-Interna?

Ehrlich gesagt: ja. So genau konnte ich das zwar nicht einschätzen. Aber ich hatte auch gehofft – wir beide haben gehofft – dass es eine produktive Debatte geben wird: Über eine Tendenz im Kulturbetrieb, dass über Werke weniger nach künstlerischen als nach identitätspolitischen Kriterien geurteilt wird. Juliane und ich haben schon in einigen anderen Jurys gesessen, haben eigene Favoriten nicht durchbekommen, weil andere bessere Argumente hatten. Das war nie ein Problem für uns. Es ist uns kein Bedürfnis, Interna aus Jurys auszuplaudern – davon haben wir ja auch nichts. Wir wollten eine Debatte über diese Tendenz zur rein politischen Auszeichnung künstlerischer Werke, über die viele andere ja oft hinter vorgehaltener Hand sprechen, über die Autoren und Autorinnen untereinander tuscheln.

Das HKW wies am Dienstag Ihre Anwürfe ein zweites Mal in einer „Richtigstellung“ Ihrer Berichterstattung zurück. Es würde nicht zutreffen, dass der Preis 2023 an Mohamed Mbougar Sarr nach politischen Kriterien vergeben wurde, jeder Titel sei wegen seiner „außergewöhnlichen literarischen Qualität nominiert worden“. Hätten Sie vor der Veröffentlichung Ihres Textes das HKW nicht noch einmal konfrontieren müssen mit Ihren Vorwürfen?

Das Argument der journalistischen Sorgfaltspflicht ist irreführend, denn das war ja keine journalistische Recherche, sondern wir haben über unsere Erfahrungen in der Jury geschrieben. Wir hatten nach der Mail im Juli 2023 nach der Shortlistsitzung fast eine Woche nichts gehört vom HKW. Es gab aus dem Haus nur viele Mails dazu, wie nun nach der Shortlist weiter zu verfahren sei. Nochmal: Wir haben die Kriterien vom HKW bekommen. Nach denen wurde unserer Meinung nach nicht verfahren. Dann hätten wir die Autoren aus Island, Spanien oder Frankreich, so sie denn weiß sind, gleich aussortieren können.

Aber viele der Bücher enthielten ja letztendlich auch politische Stoffe.

Genau. Dieses Wörtchen „politisch“ ist etwas irreführend, da gab es viele politische Bücher. Auch die “aussortierten” Bücher von Marietta Navarro und Peter Nadás waren politisch. Es geht darum, aus dem Text heraus zu argumentieren. Auch ein politischer Text hat eine Form und eine Sprache. Und selbst wenn man nach identitätspolitischen Gesichtspunkten entscheidet: Welche Kriterien legt man dafür denn an? Wie wiegt man eine jüdische Familiengeschichte gegen ein belarussisches Exilschicksal auf, eine schwarze Hautfarbe gegen ein schwules Leben? Wie sollen Marginalisierungen gegeneinander aufgerechnet werden? Sowas wie eine Diversitäts-Hierarchie, das ist doch Quatsch.

War Ihnen nicht vorher bewusst, dass außerliterarische Kriterien früher oder später zum Einsatz kommen würden, gerade weil Sie in anderen Jurys waren, dass es auch um eine möglichst heterogene Auswahl auf einer Shortlist geht? Waren Sie da nicht etwas naiv?

Es geht darum, dass am Text argumentiert wird. Und auf der Shortlist, die wir hatten, waren ja jetzt nicht fünf Schriftsteller aus Spanien oder Island. Die Auswahl war auch nach der ersten, „unkorrigierten” Abstimmung schon sehr divers – unterschiedliche Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt.

Naiv war, dass ich einmal in der Jury eines kurdischen Filmfestivals war, wir einen iranischen und einen israelischen Film auszeichnen wollten – und dann gar keinen Preis vergeben konnten: die iranische Regisseurin hätte nicht in den Iran zu ihrer Familie zurückkehren können, und es war verboten, Preisgeld nach Israel zu überweisen. Das war naiv! Unsere Wahl auf diese beiden Filme fiel übrigens null aus politischen Gründen. Es war reiner Zufall, dass es gerade diese beiden Filme waren, die uns am meisten überzeugten. Wir sind übrigens auch nicht, als es dann Probleme gab, von dieser Entscheidung abgewichen.

Das Festival hatte den israelischen Film aus dem Wettbewerb gezogen und wir haben den ersten Preis nicht vergeben und ein Statement gemacht. Dass wir bei unserer Wahl nicht an mögliche Konsequenzen gedacht hatten, das war naiv, aber doch nicht, dass wir sie unter dem Primat filmisch-ästhetischer Gesichtspunkte trafen. Und was den Internationalen Literaturpreis betrifft, da ist es doch auch nicht naiv, dass wir auf Kriterien beharren, die von den Preisgebern des HKW selbst ausgegeben wurden.

Juliane und ich hatten einfach den Eindruck, dass gegen die eigenen Kriterien verstoßen wurde bei der Preisfindung, angefangen bei der Auswahl für die Shortlist. Ronya Othmann

Das HKW pocht darauf und führt die anderen Jury-Mitglieder als Zeugen an, dass der an Juliane Liebert gerichtete Satz „Du als weiße Frau hast hier eh nichts zu sagen“ nie gefallen sei.

Wir haben beide diesen Satz gehört, und wir haben nach der Sitzung darüber gesprochen. Warum sollten wir uns diesen Satz ausdenken?

Haben Sie den Eindruck, dass der Literaturbetrieb nach den vielen negativen Reaktionen auf Ihren Text eine Art Wagenburgmentalität hat und nicht an einer Debatte über den Kern Ihrer Anwürfe interessiert ist?

Ich hoffe, dass diese Debatte noch geführt wird. Und zu dem Punkt, dass man aus Jurydebatten nichts verlauten lässt: Es gäbe aus dieser wie aus jeder anderen Jury vieles zu erzählen. Aber das erzählt man normalerweise nicht. Juliane und ich hatten einfach den Eindruck, dass gegen die eigenen Kriterien verstoßen wurde bei der Preisfindung, angefangen bei der Auswahl für die Shortlist.

Fühlen Sie sich missverstanden nach der bisherigen Debatte?

Ja. Ich hatte gehofft, und vielleicht war das naiv, dass nicht nur über den Tabubruch geredet wird, von wegen aus der Jury zu berichten, Interna weiterzugeben. Ich hatte gehofft, dass nicht nur über den Tabubruch geredet wird, von wegen aus der Jury zu berichten, Interna weiterzugeben. Und dass alles nicht so abgetan wird, als würde jede Form von Preissitzung eine machtpolitische sein, in Jurys immer außerästhetische Aspekte eine Rolle spielen. Das ist mir alles ein bisschen zu billig.

Ebenso billig ist der Vorwurf, wir würden damit den Rechten in die Hände spielen. Ja, gewisse rechte Medien schlachten das jetzt aus. Und zwar so dumm und plump, wie sie das immer machen. Da gibt es ja auch kein Interesse an einer Debatte. Aber aus vorauseilendem Gehorsam gegen diesen rechten Sumpf einfach keine Kritik mehr anbringen? Das halte ich für falsch und sogar gefährlich. Das übrigens erstickt den demokratischen Diskurs. Es wird jetzt immer von der Beschädigung des Internationalen Literaturpreises des HKW gesprochen durch uns. Aber beschädigt hat sich der Preis selbst im vergangenen Jahr, das HKW mit der Missachtung der eigenen Kriterien.