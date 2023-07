„Ich bin stolz darauf, unbequem zu sein“ Sinead O´Connor ist tot – irische Sängerin stirbt im Alter von 56 Jahren

Die irische Sängerin Sinead O´Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die „Irish Times“ unter Berufung auf ein Statement der Familie. Sie hinterlässt drei Kinder. Ihr Sohn Shane starb vergangenes Jahr im Alter von 17 Jahren. Über die genauen Todesumstände O´Connors ist bisher nichts bekannt.

Im Jahr 2018 konvertierte die Sängerin zum Islam und nannte sich seitdem Shuhada Sadaqat. Sie sei „stolz“ auf diesen Schritt, erklärte die damals 51-Jährige bei Twitter. „Das ist der natürliche Endpunkt der Reise jedes intelligenten Theologen“. 2017 hatte sich die Musikerin in Magda Davitt umbenannt, um sich von ihren Eltern abzugrenzen.

O’Connor wurde 1966 als drittes von fünf Kindern im irischen Glenageary südlich von Dublin geboren. Ihre Eltern hatten sich getrennt als sie acht Jahre alt war. Sie selbst gab an, als Kind von ihrer alkoholkranken Mutter und von Geistlichen misshandelt worden zu sein. „Dieser Schmerz geht nie wieder weg“, erklärte sie. „Die Musik ist der Ort, wo ich damit umgehen kann.“

O’Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs „Nothing Compares 2 U“ weltberühmt geworden, der auf dem Album „I Do Not Want What I Haven’t Got“ erschien. Das Album war in Deutschland 43 Wochen auf Platz 1 der Hitparade. In den USA sogar ein knappes Jahr und wurde mehr als vier Millionen mal verkauft. Das Video zu „Nothing Compares 2 U“ zählt auf Youtube knapp 400 Millionen Aufrufe.

Zuvor hatte sie sich vor allem in Independent-Kreisen einen Namen als Musikerin gemacht. 1983 im Alter von 17 Jahren bekam sie ihren ersten Musikvertrag. Ihr erstes Album, „The Lion and the Cobra“, erschien 1986 und verkaufte in den USA mehr als eine Million Exemplare. „Durchaus ungewöhnlich für eine obskure irische Sängerin, die niemand kennt“, wie die „Washington Post“ in einem Nachruf schreibt.

Ungewöhnlich war auch ihr Auftreten mit kurzgeschorenen Haaren. Vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums sei sie von ihrem Label gebeten worden, sich „mädchenhafter“ zu geben, erklärte sie. Daraufhin habe sie sich aus Protest die Haare abrasiert.

Ich bin stolz darauf, unbequem zu sein Sinead O`Connor

Ihr letztes Album, „I’m Not Bossy, I’m the Boss“, veröffentlichte sie im Jahr 2014. Kein Lied nach „Nothing Compares 2 U“ schaffte es in die Top 10 der Charts in den USA. Das Album „No Veteran Dies Alone“ sollte 2022 erscheinen, wurde aber wegen des Todes ihres Sohnes verschoben.

O’Connor sagte über sich, sie sei stolz darauf, „unbequem“ zu sein. Ihre Lieder beschäftigten sich dabei immer wieder mit Themen wie Sexismus, Religion, Missbrauch und Polizeigewalt. In ihrer Autobiografie schrieb sie über sich: „Ich bin nur eine verstörte Seele, die ab und zu in ein Mikro schreien muss.“

Seit ihrem ersten großen musikalischen Erfolg machte sie auch durch Aktionen fernab der Bühne von sich reden. So 1992, als sie bei einem Fernsehauftritt in den USA ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II zerriss. Sie wollte damit gegen den Umgang der Kirche mit den Fällen von Kindesmissbrauch protestieren. In den USA brachte ihr das heftige Kritik ein.

Den Grammy für ihr Hit-Album lehnte sie mit der Begründung ab, der Preis fördere „falsche und zerstörerische materialistische Werte“. Einen Auftritt in der immens reichweitenstarken US-Sendung „Saturday Night Live“ sagte sie ab, weil einem der Moderatoren Sexismus vorgeworfen wurde.

Sinead O’Connor bei einem Konzert in Berlin im Jahr 1990. © action press/JUDY JENSEN

Sinead O’Connor im Jahr 2019 bei einem Konzert in Turin. © action press/Alessandro Bosio

O’Connor sprach öffentlich über psychische Probleme

Die Irin berichtete in der Vergangenheit auf Facebook häufiger über private Probleme. 2015 hatte sie selbst über einen Suizidversuch durch eine Überdosis Drogen geschrieben. So suchte sie öffentlich nach einer Unterkunft und einem Job und schrieb über einen Klinikaufenthalt wegen psychischer Probleme. Sechs Jahre lang verbrachte sie immer wieder Zeit in der Psychiatrie.

Sinead O’Connor zu Gast in der Lorraine Live TV Show in London im Jahr 2013. © action press/KMK/SME / Rex Features

2007 gab O’Connor an, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert worden sei, was sie später revidierte. Bei diesem Krankheitsbild wechselt sich eine stark gedrückte Stimmung mit extremen Hochphasen ab. 1999 und 2012 soll die Sängerin bereits Suizidversuche unternommen haben. Im April 2012 und im Sommer 2015 wurden Tourneen aufgrund gesundheitlicher Probleme abgesagt. (Tsp)