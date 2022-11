Stirb langsam Ein etwas anderer Weihnachtsfilm

Viele Actionfans können sich die Weihnachtsfeiertage ohne den Streifen „Stirb langsam“ gar nicht mehr vorstellen. Alle Jahre wieder flimmert der Blockbuster über die heimischen Bildschirme und lässt die Herzen von Freunden gepflegter Verfolgungsjagden, Stunts und Explosionen höher schlagen. In seiner Paraderolle des toughen Polizisten John McClane läuft Bruce Willis zu Höchstformen auf und bekämpft an Weihnachten schwer bewaffnete Gangster.

Als der New Yorker Cop John McClane an Heiligabend nach Hause kommt, hatte er sich eigentlich auf ein paar entspannte Feiertage in Los Angeles gefreut. Mit seiner Frau Holly war verabredet, sich auf der Weihnachtsfeier ihrer Firma im riesigen Nakatomi Plaza zu treffen. Als das Gebäude von Terroristen gestürmt wird und die feiernden Büroangestellten als Geiseln genommen werden, schreitet John McClane ein.

Mit dem deutschen Ganoven Hans Gruber und seinem Schlägertrupp liefert er sich einen Kampf auf Leben und Tod, unter dem auch das hypermoderne Bürogebäude leiden muss. Barfuß und nur mit seiner Dienstpistole bewaffnet stellt sich John McClane den Verbrechern in den Weg. Das weihnachtliche Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Yippie-ya-yeah, Schweinebacke!

