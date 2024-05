Toxic Lovesongs Fantasievoll queer gewandete Rollengeschichte

Männer wollen ihre Ruhe, Frauen nerven mit ihrem Redefluss. Das Schweigegebot („nie sollst du mich befragen...“) zieht sich durch die Operngeschichte, das Motiv der Erlösung des sprachlos-verletzten Mannes durch die liebend sich opfernde Frau ebenfalls. Beides kulminiert in der Geschichte von „Herzog Blaubarts Burg“ - Reden ist tödlich, aber Schweigen auch keine Lösung.

Die Neugier der Frauen wurde in Charles Perraults Märchen trotz Happyend noch angeprangert, bei Jacques Offenbach („Ritter Blaubart“) und Paul Dukas („Ariane et Barbe-bleue“) triumphiert sie. Béla Bartók machte seinen „Blaubart“-Einakter zum Spiegel der eigenen Seelenverfassung, die aufzuhellen keiner Frau erlaubt war – folglich muss Judiths Leichnam hinter die siebte Tür zu ihren Vorgängerinnen.

Josefine Göhmann und Enrico Wenzel © Thomas Koy

Wohnungssuche mit Live-Elektronik

Das Werk hat von seiner düsteren, fatalistischen Faszination nichts eingebüßt, doch an der Neuköllner Oper katapultiert es ein Frauenkollektiv – die Sängerin Josefine Göhmann, die Regisseurin und Texterin Magdalena Schnitzer, die Ausstatterin Daphne Roeder und die Dramaturgin Änne-Marthe-Kühn – radikal in eine lebbare Heutigkeit. „Toxic Love Songs“ sind hier zu entdecken. In einem Prolog führt Mike Besuch – fantasievoll „queer“ gewandet – durch das Haus, denn Judith (Göhmann) ist auf Wohnungssuche und bei Blaubart (Enrico Wenzel) mal wieder ein Zimmer frei.

Enrico Wenzel und Josefine Göhmann © Thomas Koy

Sie bezirzt ihn mit Clara Schumanns hochdramatischer „Loreley“. „Nur keinen Bartók“ will Blaubart hören, doch Horia Dumitraches Klarinette improvisiert mit „Besessenheitsmusik“ bereits „ungarisches“ Melos herbei. Im schwarz ausgeschlagenen Studio erklingt dann doch Bartók im hinreißend atmosphärenreichen Arrangement für Klarinette, Klavier und Electronics von Vitalii Kyianytsia.

Glaubhaft und wunderbar sensibel

Der ukrainische Pianist und Komponist, vom Ensemble Modern und dem Neue-Musik-Spezialisten Nicolas Hodges ausgebildet, gestaltet auch die Übergänge zwischen Bartók und sonstigen teils neu gefassten Musikstücken mit wunderbarer Sensibilität. Denn hinter den sieben Türen kommen die „ermordeten“ Stimmen von Komponistinnen zu Gehör: die klangprächtige Louise Adolpha Le Beau, die feinsinnige Lili Boulanger, Emilie Mayer mit vordergründig idyllischen Klängen, die experimentierfreudige Mel Bonis.

Fesselnd: die Musik von Vitaliy Kyianytsia und Horia Dumitrache (im Hintergrund links) © Thomas Koy

„Che si puo fare“ der Barockmeisterin Barbara Strozzi berührt besonders, wenn Judith und Blaubart sich kurz vor Öffnung der „Tränen-“ und der „Todestür“ scheinbar gefunden haben. Zuvor schon hat Kaija Saariahos „Une autre que toi“ nach Worten von Simone Weil Judiths Blick auf Blaubarts Verletzungen gelenkt. Mit kraftvollem Sopran und flexiblem Bass-Bariton sind Göhmann und Wenzel ein Paar auf Augenhöhe, glaubhaft in seinen Verstrickungen und im Ausblick auf neue Akzeptanz. Die „Toxic Love Songs“ werten Bartók entschieden auf – und bezeugen die dringend gebotene Wahrnehmung des Komponistinnenschaffens aller Epochen.