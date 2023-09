Umzug der ZLB in die Friedrichstraße Wie kommt man da auf eine Milliarde?

Eine Milliarde Euro, so viel soll, liest man, eventuell der Umzug der Zentral- und Landesbibliothek in die Galeries Lafayette an der Friedrichstraße kosten. Heute sprechen wir mal nicht von den großen Chancen dieses Projekts für die Breitenbildung und Breitenkultur, sondern vom Geld.

Woher kommt sie, diese Milliarde? Je mehr man herumfragt, desto nebulöser wird die Zahl. So werden etwa jene 550 Millionen Euro mitgerechnet, die der Eigentümer des Gebäudes gefordert haben soll. Aber haben Sie schon einmal davon gehört, dass die Summe, die ein Verkäufer haben will, auch die ist, die der Käufer zahlt? Zumal es sich hier um einen auf dem Markt offenkundig nicht besonders begehrten Kaufhausstandort dreht.

Nikolaus Bernau versteht die Rechnung zur ZLB nicht, die manche nun aufmachen.

Dazu kämen, liest man, 300, 400, vielleicht sogar 500 Millionen, die angeblich der Umbau der Galeries Lafayette für die ZLB kosten soll. Dabei ist dieses Gebäude in der Statik, mit Rolltreppen. Personen- und Lastaufzügen kaum von einer modernen öffentlichen Bibliothek zu unterscheiden. Auch ist es keine Ruine, sondern gut gepflegt (so schöne Toiletten wünschte sich jede Berliner Schule). Wie könnte hier die Ertüchtigung für eine Bibliothek Hunderte Millionen Euro kosten?

Sicher, mitzurechnen wäre seriöserweise die Sanierung der bisher genutzten Amerika-Gedenkbibliothek. Was aber gar nicht gemacht wird. So wenig wie die Einnahmen mitgerechnet werden, die etwa durch den Verkauf der Stadtbibliothek-Bauten an der Breiten Straße erzielt werden könnten.

Kurz: Die Summe „eine Milliarde“ ist offenkundig durch das schlichte Aufstocken des fiktiven Kaufpreises um die fiktiven Kosten eines Umbaus entstanden, der sich an jenen etwa 450 Millionen orientiert, die bisher für das Riesenprojekt ZLB-Neubau an der Amerika-Gedenkbibliothek berechnet wurden. Mit einem satten Happen dazu wird dann die Schreckenszahl Milliarde erreicht.

Mit ihr kann wieder scheinrational dafür plädiert werden, die ZLB doch im Flughafengebäude Tempelhof oder im ICC unterzubringen. Seit Jahren ignorieren nämlich Berliner Politiker, dass sonst wie viele Gutachten immer wieder das eine Ergebnis gebracht haben: Diese Bauten sind derzeit vollkommen ungeeignet für eine moderne öffentliche Bibliothek, der notwendige Riesenumbau in Tempelhof und im ICC wäre finanziell und zeitlich unkalkulierbar, der künftige Betrieb extrem teuer.

Eine Milliarde für eine ZLB an die Friedrichstraße ist nach aktuellem Kenntnisstand – der sich selbstverständlich immer ändern kann – völlig fiktiv. Die Zahl soll vor allem eines erreichen: Ein manchem Politiker unliebsames Konkurrenzprojekt und einen zu aktivistisch erscheinenden Neu-Politiker zu versenken. Eigene Ideen, gar genaue Berechnungen braucht es dafür nicht. Sehn se, dat is Berlin.