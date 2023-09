Veränderungen bei Amazon Prime Video Teurer oder mit Werbung

Für werbefreie Streaming-Angebote müssen Amazon-Kunden künftig extra bezahlen. Ab Anfang 2024 enthielten Filme und Serien bei Amazon Prime Video in begrenztem Umfang Werbung, teilte der Online-Händler am Freitag mit. Die Änderungen würden zunächst in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada eingeführt.

Aufschlag in Deutschland noch unbekannt

Amazon hat den Preis für sein Prime-Angebot in Deutschland erst im vergangenen Jahr erhöht. Bis dahin zahlten Kundinnen und Kunden für Prime Video, Amazon Music und eben auch die Express-Lieferung im Online-Shop rund 69 Euro, wenn man das Jahresabo gebucht hatte. Seit rund einem Jahr kostet der Dienst 89,90 Euro. Bei monatlicher Zahlung kostet Prime aktuell 8,99 Euro. In Deutschland werden bislang 8,99 Euro fällig.



Mit der Einblendung von Werbung folgt der Konzern dem Vorbild von Rivalen wie Netflix oder Disney. Die Branche leidet unter einer schwächelnden Nachfrage, weil Verbraucher wegen der trüben Konjunkturaussichten und der hohen Inflation ihre Konsumausgaben reduzieren. (mit Reuters)