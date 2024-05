Vertrödelt Eine Ausstellung ehrt Harald Falckenberg

Zur Ausstellung Antikstübchen Nachwort mit Highlights der Sammlung von Harald Falckenberg und einer Installation von Christian Jankowski ist bis zum 18. August in der Potsdamer Villa Schöningen, Berliner Straße 86, zu sehen. Die Villa hat Freitag bis Sonntag von 12–18 Uhr geöffnet.

In der Villa Schöningen stehen jetzt Video-Kassetten und ein hellgraues Trimmrad aus einer anderen Epoche. Kaufen lassen sich die Dinge nicht, aber es sieht aus, als fände eine Haushaltsauflösung statt. Auch der Eingang zur Villa, in der Verleger Mathias Döpfner Ausstellungen auf hohem Niveau realisiert, wird in die Installation einbezogen. Am Vordach hängt das Schriftband „Vintage Shop Potsdam“, seine Buchstaben wirken wie eingestaubt.

„Rümpelwelt“ sortiert den Nachlass

Die chromglänzende Gegenwart sucht man hier vergeblich – sie war Harald Falckenberg, um den sich die aktuelle zweiteilige Ausstellung dreht, aber auch nicht wichtig. Vergangenen November verstarb der Sammler aus Hamburg im Alter von 80 Jahren, „Antikenstübchen Nachwort“ ist eine Hommage an ihn und seinen außergewöhnlichen Charakter. Und ein letztes Aufbäumen gegen die voran eilende Zeit.

Was im Erdgeschoss der Villa steht, wurde von „Rümpelwelt“ aus Hamburg nach Berlin transportiert. Für gewöhnlich handelt das Unternehmen mit Nachlässen, räumt Wohnungen und sortiert das Übriggebliebene. Im Fall von Falckenbergs Nachlass ist die systematische Ordnung ein Teil des Kunstwerks von Christian Jankowski. Seine Installation zeigt die Schallplatten, uraltes analoges Material, Bücher und Sportutensilien, aber auch Auktionskataloge aus dem vergangenen Jahr. Einer von Grisebach liegt wie zum Blättern bereit, die kleinen Marker zwischen den Seiten zeigen, wie akribisch der Sammler bis zuletzt das Angebot nach Kunst, die ihn interessierte, durchforstet hat.

Bücherberge und Klamotten

Allein für diese Einsicht liebt man Jankowskis grandiose Idee, für die Arbeit „Antikstübchen Nachwort“ sämtliches Alltagsmaterial demonstrativ auszustellen. Tatsächlich ist unklar, was mit Falckenbergs Nachlass geschieht. Für jedes dieser Kapitel aus Falckenbergs Leben hat er außerdem ein Leuchtschild kreiert, wie man sie von Trödelläden kennt. „Wohnungsauflösung An- und Verkauf“ steht auf einem, darunter finden sich Trockensträuße, seltsame Büsten und Steine in Kunstharz. Den zweiten Teil der dekorativen Geschäftswerbung kennt man so eher nicht: „Trödel Psycho – Der lange Schatten der Vergangenheit“ steht da noch. Eine Zugabe, wie sie typisch für den Künstler ist. Und ein Zitat, denn Falckenberg hat sich in zahlreichen Aufsätzen Gedanken zur Unverzichtbarkeit von Kunst gemacht.

Wie im Trödelladen

Für ihn war sie existenziell. Tatsächlich kam der Unternehmer und Jurist erst spät zur Kunst, kaufte dann jedoch so konzentriert und umfangreich, dass ihn ein amerikanisches Magazin zu den 200 weltgrößten Sammlern zählte. Was ihn interessierte, breitet die zweite Ausstellung im Obergeschoss der Villa aus: Falckenberg liebte es bockig, roh, provozierend.

Den gekreuzigten Frosch von Martin Kippenberger findet man neben Werken von Albert Oehlen, Franz West, Joyce Pensato oder den hinterhältigen Kuschelwesen von Mike Kelley. Der plattgedrückte „Adorno als Oliver Hardy in The Bohemian Girl (1936) and the burden of desperation“, eine pneumatische Skulptur von Erwin Wurm, wirkt wie ein entspannender Witz zwischen all diesen anarchischen und manchmal etwas ermüdend virilen Gesten. Tatsächlich blitzen zwischendurch aber auch die kühlen, manchmal sogar poetischen Konzepte einer Sophie Calle und Fiona Banner auf und heben das genitale Treiben auf eine andere Ebene. Zusammen zeichnen sie nach, worum es Falckenberg immer ging: um die Kraft der Kunst, das eigene Leben infrage und notfalls auf den Kopf zu stellen.

Ein Film als letzte Station

Zu seinen bevorzugten Künstlern zählte auch Christian Jankowski. Dessen monumentale Installation „Antikstübchen Nachwort“ im Erdgeschoss entstand erst jetzt innerhalb weniger Wochen und resultiert aus der Beschäftigung des Künstlers mit den Alltagsegenständen aus Falckenbergs Nachlass. Die Idee, sie in die unmittelbare Nachbarschaft zur hochkarätigen Sammlung zu rücken, zeigt Jankowkis Bereitschaft zum Risiko. Im Erbe zu wühlen, es zu sortieren und für alle sichtbar zu machen, kratzt schon am schmalen Grat der Pietät. Doch der in Berlin lebende Künstler umfährt den drohenden Clash souverän. In der Villa Schöningen gelingt ihm ein Balanceakt. „Antikstübchen Nachwort“ zeichnet ein liebevolles Bild, es transportiert die Hochachtung vor Falckenbergs Lebensleistung ebenso wie vor dessen scharfem Intellekt.

Ein Film als letzte Station zeigt Berliner Trödelhändler, die einzelne Sätze aus Falckenbergs Schriften vorlesen. Dazwischen sieht man Sequenzen mit seiner Witwe im ausgeräumten Haus in Hamburg, auch sie reflektiert über die Spuren, die ein Leben hinterlässt. Schwierig, sich davon nicht angesprochen zu fühlen – auch wenn man keine 2000 Kunstwerke besitzt.