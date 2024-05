Vorwürfe von Pädophilie und Gewalt Kleinkrieg zwischen Drake und Kendrick Lamar eskaliert

Zwischen den beiden größten Rappern der Welt ist ein Kleinkrieg ausgebrochen – der inzwischen so weit eskaliert ist, dass sie sich gegenseitig Pädophilie und häusliche Gewalt vorwerfen. Die Kontrahenten sind Pulitzer-Preis-Gewinner und Kritiker-Liebling Kendrick Lamar, bekannt für seine politischen Texte und Drake, der derzeit kommerziell erfolgreichste Rapper und Sänger, der mit seinen melodischen Tracks immer neue Streaming-Rekorde bricht.

Im März ging der Streit los, seitdem haben Lamar und Drake ihm insgesamt stolze neun Tracks gewidmet, um sich gegenseitig zu zerstören. Gefühlt stündlich kommen neue Vorwürfe dazu, Künstliche Intelligenz ist im Einsatz und selbst Taylor Swift wurde inzwischen involviert. Wie konnte das Ganze so eskalieren? Eine Timeline der wohl absurdesten Rap-Fehde des 21. Jahrhunderts.

Ausgangspunkt des Streits ist ein Kompliment. Auf Drakes Track „First Person Shooter“ vom Oktober 2023 hatte J. Cole ein Feature und sinnierte darüber nach, wer wohl der beste Rapper sei. Er erwähnte auch Kendrick Lamar. Drake, J. Cole und Lamar seien die „Big Three“ und in ihrer eigenen Liga.

J. Cole ist aus der Fehde direkt wieder ausgestiegen

Kendrick Lamar war offenbar wenig begeistert davon, mit Drake und J. Cole in einen Topf geworfen zu werden. Im März brachte er gemeinsam mit seinen Kollegen Future und Metro Boomin den Track „Like That“ heraus. „Scheiß auf die Big Three“, rappte er darin (im Original noch deutlich expliziter), „it’s just big me“.

J. Cole, der eigentlich als Kuschel-Rapper gilt, veröffentlichte daraufhin den Diss-Track „7 Minute Drill“, in dem er Lamars letztes Album „tragisch“ nannte. Kurz darauf löschte er den Song allerdings wieder und entschuldigte sich auf einem Konzert öffentlich bei Lamar. Der sei einer der besten Rapper aller Zeiten. „Spirituell geht es mir schlecht damit“, verkündete er seinen Fans – und beendete damit seine Beteiligung an der Fehde.

Drake hingegen war weniger versöhnlich eingestellt. Er antwortete mit dem Track „Push Ups“: Lamar sei überhaupt nicht Teil der „Big Three“, behauptete er darin, es gäbe viel erfolgreichere Rapper und er selbst sei ohnehin auf einem ganz anderen Level unterwegs. Außerdem machte er sich über Lamars Kollaborationen mit Popstars wie Maroon 5 oder Taylor Swift lustig.

Taylor Swift bestimmt über alles

Nicht mal eine Woche später schickte Drake „Taylor Made Freestyle“ hinterher – offenbar genervt davon, dass Lamar ihm nicht gleich antwortete. Er machte dafür Taylor Swift verantwortlich, die am 19. April ihr Album „The Tortured Poets Department“ herausbrachte. „Jetzt müssen wir eine Woche warten, weil Taylor Swift deine Herrin ist und erstmal abnicken muss, wann du veröffentlichst“, beschwerte sich Drake. (Von Swift kam bisher keine Reaktion.)

Drake musste den Song inzwischen wieder offline nehmen, da er darin mit Künstlicher Intelligenz hergestellte Stimmen von Snoop Dogg und dem verstorbenen Rapper Tupac Shakur nutzte – zwei von Kendrick Lamars Idolen. Tupacs Familie klagte daraufhin. Snoop Doggs deutlich entspanntere Reaktion ist noch auf seinem Instagram-Account zu finden: „Die haben was gemacht? Wann? Wie? Bist du sicher?“ fragt er in dem Video, bevor er anfängt zu lachen. „Ich geh zurück ins Bett. Gute Nacht.“

Am 30. April hatte das Warten dann ein Ende: Kendrick Lamar veröffentlichte „Euphoria“, in dem er Drake vorwirft, sich nicht gut um seinen Sohn zu kümmern, sich Bauchmuskeln mittels plastischer Chirurgie erkauft zu haben, ein schlechter Rapper zu sein und außerdem nicht schwarz genug, um das N-Wort in seinen Songs zu nutzen (Drake hat eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater). Er machte sich auch über Drakes Einsatz von KI lustig. Tupac würde sich im Grabe umdrehen, wenn er Drakes Song hört.

Häusliche Gewalt und Abnehm-Pillen

Gerade einmal drei Tage später folgte Lamars „6:16 in LA“, produziert unter anderem von Jack Antonoff – bekanntermaßen der Produzent des Vertrauens von Taylor Swift. Lamar wirft Drake vor, dass dieser Leuten aus seinem Umfeld Geld geboten hätte, um dreckige Details aus seinem Leben herauszufinden und dass er eine „schreckliche Person“ sein müsse.

Von da an eskalierte das Battle. In „Family Matters“ behauptete Drake, Lamars Kind wäre gar nicht von ihm, sondern von seinem Manager. Er warf Lamar außerdem vor, dass der seine Frau Whitney geschlagen hätte. Lamar antwortete mit „Meet the Grahams“, in dem er Drakes Sohn direkt anspricht und ihm sagt, dass es ihm leidtue, wer sein Vater sei. Drake würde außerdem die Abnehm-Pille Ozempic benutzen und hätte eine elfjährige Tochter, die er verheimliche – was Drake direkt über Instagram dementierte.

Hier wollte sich Lamar wohl ein Beispiel an seinem Rap-Kollegen Pusha T nehmen, der sich 2018 eine Fehde mit Drake lieferte und öffentlich machte, dass der einen Sohn gezeugt habe, dessen Existenz er geheim hielt – was sich als wahr erwies. Die heimliche Tochter jedoch scheint ein Fake zu sein und spätestens hier gewann man den Eindruck, dass Kendrick Lamar sich mit der Fehde unter seinem Niveau bewegt. Einen Pulitzer-Preis wird er mit ausgedachten Töchtern wohl kaum gewinnen.

Trotzdem battlen die Männer munter weiter, mit immer schwerwiegenderen Vorwürfen. Auf „Not Like Us“ wirft Lamar Drake vor, pädophil zu sein und nur junge Mädchen zu daten. Er nimmt außerdem nochmals Drakes Einsatz von Tupacs KI-Stimme auf und droht implizit mit Gewalt. Drakes Konzert in Oakland – wo Tupac aufwuchs – werde „seine letzte Show“ sein.

Gewinner gibt es bisher keine

Der neueste Eintrag der Rap-Fehde kam an diesem Sonntag. In Drakes „The Heart Part 6” behauptet der, sein eigenes Team habe das Gerücht seiner geheimen Tochter in die Welt gesetzt und Lamar sei darauf hereingefallen. Er negiert die Vorwürfe, dass er mit jungen Mädchen schlafen würde und spricht über den sexuellen Missbrauch von Lamar, den dieser selbst in Songs auf seinem letzten Album „Mr. Morale and the Big Steppers“ angedeutet hatte.

Pädophilie, häusliche Gewalt, geheime Kinder: Es ist unklar, wie der Konflikt noch weiter eskalieren könnte – und was genau er den Rappern bringt. Derartige Fehden haben natürlich eine lange Tradition im Hip-Hop und sind zum großen Teil Unterhaltung. Auch ihr Streit ist Promo für Drake und Lamar, Fans sezieren begeistert jeden neuen Track. Aber so richtig nötig haben sie Promo eigentlich nicht. Gewinner gibt es bisher keine.

Wenigstens bekämpfen die Männer sich derzeit nur mit Worten. Die wohl berühmteste Rap-Fehde aller Zeiten zwischen der Westküste und der Ostküste endete bekanntermaßen mit Toten. Sowohl Tupac Shakur als auch The Notorious B.I.G. gehörten zu den Opfern.