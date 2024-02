Was haben Vampire mit Querdenkern zu tun? „Beasts like us“ auf Prime Video

Das Alltägliche außergewöhnlicher Kreaturen ist ein popkulturelles Dauerthema. Bereits 1984 jagten „Ghostbusters“ geläufige Dämonen, Geister und Aliens, denen sich verbeamtete „Men in Black“ 13 Jahre später sogar im Staatsauftrag widmeten. Auch Vampire werden nun nicht nur gejagt, sondern bis(s) zum Morgengrauen interviewt oder brandneu: juristisch geschützt.

In Marc Schlegels Horror-Komödie „Beasts like us“ (ab 15.2. auf Prime Video) sind Untote Normalsterbliche mit Bürgerrechten, deren Einhaltung die angehende Anwältin Natalie vertritt – sofern ihr die Bundeskreaturenbehörde keinen Strich durchs Bewerbungsverfahren macht, weil sie einen Zombie getötet hat. Angemessen irre also, was Peter Bruck und Ernest Gold ins Buch der österreichischen Prime-Serie schreiben.

Die Assoziationen zu Querdenkern, Impfgegnern und populistischen Parteien sind schon gewollt. Regisseur Marc Schlegel zum Tagesspiegel

Wobei keine der acht Folgen á 20 Minuten trotz alltäglicher Präsenz bizarrer Wesen je das ortsübliche Niveau David Schalkos erreicht. Anstelle seines elaborierten Aberwitzes gibt es dafür schlicht zu viele Klo- und Pimmelzoten. Dass die Serie am Ende doch amüsant gerät, hat deshalb andere Gründe. Es geht nämlich nicht nur ums Beruferaten der Generation Z unter assimilierten Biestern, sondern das Suchen und Finden der Liebe in populistischer Zeit.

Während Natalie und Freundin Raffi (Jing Xiang) im Dating-Stress mit Simon (Jakob Schmidt) und Lukas (Benedikt Kalcher) stecken, zieht die Serie rote Linien von Vampiren in Querdenkerkreise. Bis Armin Rohde zum Bernd Höcke einer buchstäblich blutsaufenden AfD wird, die unterm Deckmantel der Demokratie nach totaler Macht strebt, müssen wir zwar viel Ballermann-Humor ertragen. Insgesamt aber ist „Beasts like us“, trotz Zoten, unterhaltsam politisch.