Mottos lehnen Sie ab, gibt es trotzdem rote Fäden im Programm?

CHATRIAN: Berlin zum Beispiel. Die Stadt ist dreimal im Wettbewerb vertreten, auf verschiedene Arten. Burhan Qurbanis Döblin-Neuverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ spielt in der Nacht, in den Clubs, im Underground. „Undine“ von Christian Petzold zeigt die mythologische Seite der Stadt, Berlin am Wasser, auch unterirdisch. „Schwesterlein“ von den Schweizerinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond spielt rund um die Schaubühne, erzählt vom Theater und von der Kunst, Gefühle zu vermitteln. Oder „Kokon“ in der Reihe „Generation“. Er spielt beim Kottbusser Tor in Kreuzberg, ich wohne ganz in der Nähe.

Qurbani und Petzold erzählen alte Stoffe neu.

CHATRIAN: Auch ein Trend: das Verhältnis der Gegenwart zur Vergangenheit. „First Cow" von Kelly Reichardt spielt im 18. Jahrhundert, es ist ein Western, der die Idee der frontier auf etwas andere Weise aufgreift, aus der Sicht eines Kochs, der kein Eroberer ist, sondern etwas für andere tut. „All the Dead Ones“ aus Brasilien spielt Ende des 19. Jahrhunderts, es geht um Sklavenhandel. Die Mächtigen, die Ohnmächtigen, ein aktuelles Thema.

RISSENBEEK: Auch „Persian Lessons“ im Gala-Programm gehört dazu. Ein KZ-Insasse erfährt, dass der Lagerkommandant Persisch lernen möchte, und tut so, als ob er die Sprache kann. Er entwickelt dann eine Fantasiesprache, in die Namen seiner Mitgefangenen eingewoben sind. Lars Eidinger spielt den Lagerkommandanten in dieser russischen Produktion.

Auch der neue Wettbewerb „Encounters“ versammelt Arthouse-Filme. Nach welchen Kriterien haben Sie sortiert? Der Rumäne Cristi Puiu, der die Reihe eröffnet, ist ein etablierter Regisseur.

CHATRIAN: Alexander Kluge mit 87 Jahren auch, oder Victor Kossakovksy, beide laufen in „Encounters“. Kossakovskys Dokumentarfilm „Gunda“ ist ein Film über Tiere, ohne Worte. Und Puius „Malmkrog“ ist eine Gedankenreise, ein Essay – es sind herausfordernde Filme. Ein weiteres Kriterium ist die Frage, ob die große Leinwand im Berlinale-Palast dem Film guttun würde. Auch die Größe der Produktion kann eine Rolle spielen: Abel Ferraras „Siberia“ ist eine Art Seelenwanderung, aber als Vier-Millionen-Dollar-Film mit Willem Dafoe ein Wettbewerbskandidat.

Ohne Worte: In Victor Kossakovskys "Gunda", der in der "Encounters"-Reihe läuft, sind Tiere die Protagonisten. Foto: Berlinale/Egil Håskjold Larsen/Sant & Usant

Und warum zeigen Sie im Wettbewerb auch „DAU. Natasha“? Das Experimentelle von Ilya Khrzhanovskiys und Jekaterina Oertels Arbeit klingt eher nach „Encounters“.

CHATRIAN: Aber die Erwartung nach der Aufregung um das Berliner DAU-Projekt 2018 ist riesig. Die Arbeit des deutschen Kameramanns Jürgen Jürges ist großartig.

Es gab viel Geheimniskrämerei um die mindestens 700 Stunden Filmmaterial. Ein abgeriegeltes Set in der Ukraine, angeblich pornografische Szenen.... Wie viel haben Sie gesehen?

CHATRIAN: Etwa 40 Stunden. Wir haben lange diskutiert. Für uns war klar, dass die Berlinale nicht das Projekt selbst präsentieren kann, sondern einen der Filme daraus. Wir haben uns für „DAU. Natasha“ entschieden, die Geschichte eines Dienstmädchens. In den Berlinale Specials zeigen wir zudem „DAU. Degeneration“, acht Kapitel, gut sechs Stunden. Sie vermitteln etwas vom Spannungsbogen der Gesamterzählung, die ja in einem Forschungslabor in den 50er Jahren beginnt. Mit der Zeit verwandelt es sich in ein totalitäres Universum.

Szene aus "DAU.Natasha" von Ilya Khrzhanovskiy und Jekaterina Oertel, der im Wettbewerb läuft. Foto: Berlinale/Phenomen Film

Warum läuft im Wettbewerb kein einziger großer US-Studiofilm? Und die Independent-Filme von Kelly Reichardt und Eliza Hittman sind keine Weltpremieren. Gelingt es der Berlinale weiterhin nicht, amerikanische Filme für den Wettbewerb zu gewinnen?

CHATRIAN: Moment, das sind mehrere Fragen. Hittmans Film „Never Rarely Sometimes Always“ über eine Supermarktkassiererin ist ein Studiofilm, auch wenn er nicht so aussieht. Was die Weltpremieren betrifft, habe ich von Anfang an gesagt, dass wir uns vom Druck dieses Labels ein bisschen befreien müssen. Ja, es ist wichtig, dass Filme auf Festivals das Licht der Welt erblicken. Aber dieser Ehrgeiz darf sich nicht gegen die Filme wenden. „First Cow“ von Kelly Reichardt lief in Telluride und New York, aber noch nicht in den US-Kinos. Haben Sie den Film gesehen?

Nein, aber man kann die Kritiken lesen.

CHATRIAN: Okay, für einige US-Journalisten ist er nicht neu. Aber warum sollen wir ihn nicht zeigen? Für eine Regisseurin wie Eliza Hittman ist es ungemein wichtig, dass sie am Sundance-Festival teilnimmt. Warum sollte ich ihrem Film schaden und sagen, wir nehmen ihn nur, wenn er dort nicht läuft? Festivals sind für die Filme da, nicht umgekehrt. Die Filmwelt verändert sich gerade radikal, auch deshalb versteht sich die Berlinale als Forum für die unterschiedlichsten Produktionen. Wir zeigen Damien Chazelles sehr persönliches Netflix-Projekt genauso wie eine eher klassische, aber erzählerisch interessante Miniserie über Hillary Clinton.