CDU will Rückkehr zur Wehrpflicht Die junge Generation muss einen Dienst für die Gemeinschaft leisten

Manchmal gebietet es die Redlichkeit, einen Standpunkt einzubetten in eine persönliche Erfahrung. Der Autor dieser Zeilen hat vor knapp 45 Jahren den Kriegsdienst verweigert. Er durchlitt die dafür notwendige Gesinnungsprüfung und leistete im Anschluss 18 Monate lang Zivildienst. Bis heute empfindet er diese Zeit als bereichernd für sein Leben.

Damals formierte sich die Friedensbewegung in Deutschland. Der Gedanke, dass ein Dienst für die Gemeinschaft – ob mit Waffe oder in Zivil – ein Eingriff in die persönliche Lebensplanung junger Menschen sei, war nicht stark verbreitet.

Nun ist sie wieder da, die Wehrpflicht-Debatte. In ihrem neuen Grundsatzprogramm fordert die CDU, die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurückzunehmen und sie in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr zu überführen. Zu dem Beschluss kam es angesichts der neuen Bedrohungslage in Europa nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sowie der chronischen Personalnot der Bundeswehr.

Es ist wichtig, die Debatte in einen größeren Zusammenhang zu stellen

Beide Argumente sind richtig. Dass die Bundeswehr aufgrund ihrer Personalschwäche auf absehbare Zeit nur bedingt abwehrbereit ist, grenzt an einen Skandal. Außerdem täte es der Ernsthaftigkeit vieler Debatten über Krieg und Frieden, Waffenlieferungen und Eskalationswahrscheinlichkeiten gut, wenn in ihnen auch Betroffene zu Wort kommen. Schließlich sind sie es, die bereit sein sollen, mit ihrem Leben für die Sicherheit des Landes einzustehen. Das ist viel verlangt.

Allerdings ist es Zeit, die Debatte in einen größeren Zusammenhang zu stellen und sich auf die Idee eines für alle junge Menschen verpflichtenden Gesellschaftsjahres zu konzentrieren. Denn der Personalnot der Bundeswehr steht die Personalnot in der Pflege gegenüber. Sie ist in ihren Dimensionen mindestens ebenso dramatisch. Kein Anwerbeabkommen wird daran etwas ändern.

Anders als durch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr kann dieser zweifachen, durchaus existenziellen Bedrohung nicht begegnet werden. Freilich müssen daraus entstehende Ungerechtigkeiten abgefedert werden. Der Zivildienst kann länger dauern als der Wehrdienst. Frauen können kürzer verpflichtet werden als Männer. Solche Dinge lassen sich regeln. Im Prinzip müsste die Entscheidung, ob Wehr- oder Zivildienst, freiwillig sein.

Zuletzt geht es auch ums Geld. Das Gehalt von Wehr- und Zivildienstleistenden muss drastisch angehoben werden. Das wird dann zwar teuer, ist aber immer noch günstiger, als Kriege zu führen oder die Folgen der Pflegekrise zu schultern.

Die Debatte ist wieder da, jetzt ist es wichtig, sie nicht erneut abebben zu lassen. Angestoßen wurde sie durch die Junge Union. Dafür gebührt ihr Dank. Auch von einem, der vor knapp 45 Jahren den Kriegsdienst verweigert hatte.