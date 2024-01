Frust über die Ampel-Koalition Ihr schweres Schicksal hat die FDP selbst gewählt

Das war knapp, extrem knapp. Nur 52 Prozent der Teilnehmer am FDP-Mitgliedervotum haben dafür gestimmt, die Regierungsarbeit der Ampel-Koalition fortzusetzen. Selbst wenn die Befragung keinen bindenden Charakter hat, so ist die FDP-Führung um Finanzminister Christian Lindner nur knapp einer Blamage entkommen.

Gewiss, das Quorum für derlei Befragungen liegt bei den Liberalen deutlich unter den Anforderungen anderer Parteien. Gerade einmal gut 500 Unterschriften reichten für die Initiatoren um den Kasseler Kämmerer Matthias Nölke. Der hat mit seiner Basisbewegung das FDP-Establishment das Fürchten gelehrt.

Angesichts der kräftigen Werbung der FDP-Funktionsträger für einen Verbleib in der Koalition ist das knappe Ergebnis für sie geradezu niederschmetternd. Wenn 48 Prozent der teilnehmenden FDP-Mitglieder die Frage „Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?“ mit Ja beantworten, so ist das, wenn auch kein mehrheitliches, so doch aber ein deutliches Misstrauensvotum.

Daniel Friedrich Sturm leitet das Hauptstadtbüro des Tagesspiegels.

Unangenehm fällt dabei auf, wie wenig Transparenz die FDP-Spitze dem Mitgliedervotum gewährte. Die Angst in der FDP-Parteizentrale vor einem Auftrag der „Mitmachpartei“ zum Exit war deutlich zu spüren.

Und inhaltlich? Natürlich schwang bei den Initiatoren ein hohes Maß an Naivität mit. Sie formulierten Ziele und benannten Kritik, in dem sie suggerierten, als könne die FDP das Land alleine regieren. Dabei haben die Liberalen die Regierungspolitik in den vergangenen zwei Jahren deutlich geprägt, zu deutlich, wie heimlich wohl jede Sozialdemokratin, jeder Grüne beklagen würde. Man kann mit 11,5 Prozent eben nicht „FDP pur“ aufbieten. Oder sollte Stadtkämmerer Nölke das für seine kommunale Finanzpolitik für sich beanspruchen? Und was bitte hat die FDP in der Opposition 2013 bis 2021 durchgesetzt?

Verzicht auf die Außenpolitik war der Fehler der FDP

Das Gefühl der FDP, in der Ampel-Koalition nicht markant, nicht prägnant genug zu sein, liegt dabei an ihrem eigenen Versagen. Die Partei ist wie keine andere auf ihren Vorsitzenden zugeschnitten und in der Wahrnehmung der FDP-Politik dominiert die Finanzpolitik absolut.

Infolge der diversen Kriege und Krisen sind die einstigen Pläne, sich als Bürgerrechtspartei zu etablieren, an den Rand gerückt. Über die Bilanz der FDP-Bildungsministerin möchte man lieber schweigen.

Das große Versäumnis, der eigentliche Fehler aber liegt in der Entscheidung der FDP-Spitze Ende 2021, auf jedwede Mitwirkung in der internationalen Politik zu verzichten. Das Interesse Lindners am Auswärtigen Amt war gleich null, gerne überließ er dem wenig geliebten grünen Koalitionspartner dieses Betätigungsfeld. Gleichermaßen verzichtete die FDP auf das Verteidigungsministerium, und obendrein auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Reform des Namensrechts und andere Themen aus dem Hause Marco Buschmann sind gewiss wichtig, verglichen aber mit dem Ukraine-Krieg und der Zukunft der Bundeswehr dann aber doch Nebensächlichkeiten. Daniel Friedrich Sturm

Diese bewusste Enthaltsamkeit in internationalen Belangen (wir lassen die internationale Finanzpolitik einmal außen vor) war nicht nur eine Premiere und ein Bruch der stolzen außenpolitischen Tradition der FDP, die mit Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher Geschichte geschrieben hat. Es war angesichts der düsteren Weltlage auch eine totale Fehlkalkulation. Die Reform des Namensrechts und andere Themen aus dem Hause Marco Buschmann sind gewiss wichtig, verglichen aber mit dem Ukraine-Krieg und der Zukunft der Bundeswehr dann aber doch Nebensächlichkeiten.

Die außenpolitische Enthaltsamkeit der FDP in der schwersten Krise Europas nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht auf Lindners Überzeugung zurück, wonach die glücklose schwarz-gelbe Koalition auf diesem Politikfeld nicht punkten konnte. Heute aber sind die Zeiten anders. Der Aderlass an liberaler außenpolitischer Expertise, so der Wechsel von Alexander Graf Lambsdorff als Botschafter nach Moskau, macht das selbst gewählte Defizit noch größer, erkennbarer.

Dass nun ausgerechnet der Verteidigungsminister mit Abstand an der Spitze der beliebtesten deutschen Politiker steht, dürfte Lindner Anlass zum Nachdenken geben.

Ach, übrigens: In der Verteidigungspolitik verliert die FDP im Bundestag in wenigen Monaten auch noch ihren profiliertesten Kopf. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, markante und mutige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, zieht das Europäische Parlament der außen- und sicherheitspolitischen Berliner Wüste vor, in die sich die FDP begeben hat. Verständlich!