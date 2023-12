Karlsruher Votum zur Wahl Den größten Rüffel haben sich die Berliner Chaos-Veranstalter eingefangen

Na, dann wählen wir also mal schön in der Hauptstadt am 11. Februar. Nicht alle Berliner dürfen wieder ran, aber viele. So ist das eben, wenn bei der Wahlvorbereitung und während einer Wahl geschlampt wird in der Verwaltung. Nachwählen ist dann halt wie Nachsitzen, nur dass die Wählerschaft eben nicht die Schuld daran trägt, sondern die politisch und bürokratisch Verantwortlichen.

Albert Funk schreibt im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels seit Jahren über das Wahlrecht

Doch sollten Gefrustete oder Bequeme jetzt nicht Boykott üben. Zwar mag es wie ein überflüssiger Akt wirken, zweieinhalb Jahre nach der regulären Wahl und anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl nun noch einmal abzustimmen. Man könnte schon fragen: Was soll’s?

Aber eine Wahl ist eine Wahl. Wählen ist das Wichtigste in einer Demokratie, auch wenn das Ergebnis vom 11. Februar wohl keine ganz große Wirkung im Bundestag entfalten wird.

Die kurioseste Wahl

Hätte das Verfassungsgericht anders entscheiden müssen? Hätte es verfügen sollen, dass in mehr Wahlbezirken die Wahl wiederholt wird? Oder dass ganz Berlin noch einmal an die Urne rufen? Gründe dafür hätte es gegeben.

Die nun getroffene Entscheidung des Zweiten Senats ist abgewogen und daher gut. Es mag für diejenigen, die tatsächlich noch einmal ihre Kreuzchen setzen sollen, die wohl kurioseste Wahl ihres Lebens sein. Aber sie sollte deshalb nicht weniger ernst genommen werden.

Akzeptabel ist das Karlsruher Votum, weil es nicht ganz so einschneidend wirken wird, wie es der Fall hätte sein können. Die Linke muss sich nicht ganz aus dem Bundestag verabschieden, sie wird wohl ihre zwei Direktmandate behalten können. Der mögliche Rauswurf bei der regulären Wahl 2025 wird dann auf das eigene Spaltungsverhalten der Partei und das Wahlrecht der Ampelkoalition zurückgehen, bei der drei Direktmandate bundesweit nicht mehr zum Einzug in den Bundestag reichen, wenn man unter der Fünfprozenthürde bleibt.

Großer Rüffel, kleiner Rüffel

Den großen Rüffel aus Karlsruhe haben sich natürlich die Berliner Chaos-Veranstalter eingefangen. Ein Seitenhieb auf das Berliner Verfassungsgericht als Wahlprüfungsinstanz auf Landesebene lässt sich auch aus der Karlsruher Entscheidung herauslesen: Wäre es so gründlich vorgegangen wie das Bundesverfassungsgericht, hätte es die Komplettwiederholung der Abgeordnetenhauswahl im vorigen Februar eventuell gar nicht geben müssen. Andererseits: Die Wirkung der vielen kleinen Wahlfehler war mit Blick auf das Ergebnis der Landeswahl natürlich gravierender als für die Bundeswahl.

Ein kleiner Rüffel ging auch Richtung Bundestag. Der habe bei seiner Wahlprüfung das Wahlgeschehen in Berlin nur unzureichend aufgeklärt. Das habe nun das Gericht selber nachholen müssen.

So wird es also eine Debatte geben, wer künftig für die Wahlprüfung zuständig sein soll – weiterhin das Parlament oder aber gleich das Gericht. Im Bundestag sollte man gut überlegen, ob man das wirklich aus der Hand geben will.

Und in den Behörden in Bund und Ländern, ob man beim Vorbereiten und Durchführen von Wahlen nicht einfach ein bisschen sorgfältiger vorgeht. Wie gesagt: Sie sind das Wichtigste in einer Demokratie.