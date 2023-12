Reaktion auf das Urteil aus Karlsruhe Kai Wegner ruft alle Berliner in den betroffenen Bezirken zur Wahl auf

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sieht Berlin für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl gut vorbereitet. Es sei „eine große Herausforderung und Kraftanstrengung zugleich“ eine Wahl innerhalb von 55 Tagen abzuhalten, „sowohl für die Parteien als auch und besonders für die Verwaltung“, sagte Wegner nach Verkündung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts.

Er habe volles Vertrauen in den Landeswahlleiter Stephan Bröchler, dass die Wahlen reibungslos ablaufen werden. Der Berliner Senat habe mit ihm gemeinsam alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit Wahlen in Berlin wieder funktionieren. „In einer funktionierenden Stadt müssen Wahlen ordnungsgemäß stattfinden“, betonte Wegner.

Wegner appellierte an alle Berliner in den betroffenen Bezirken, ihre Stimme abzugeben: „Alle Berlinerinnen und Berliner in den betroffenen Wahlbezirken rufe ich dazu auf, zur Wahl zu gehen und ihre Stimme abzugeben.“

Giffey: Zeichen setzen, dass Rechtsradikale in Berlin „keine Chance haben“

Die Landesvorsitzende der SPD Berlin, Franziska Giffey, sprach von einem „kurzen, aber intensiven Wahlkampf“, der nun bevorstehe. „Das Ziel aller demokratischen Parteien muss es sein, sich für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung einzusetzen, damit Berlin im Bundestag keine Stimmen verliert.“ Sie bat alle Berlinerinnen und Berliner, die von der Wiederholung der Wahl betroffen sind: „Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr, geben Sie Ihre Stimme einer demokratischen Partei!“

Auch wenn die Wahl nur in einigen Gebieten der Stadt in acht von zwölf Bezirken wiederholt werden müsse, so gehe es doch auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass Berlin demokratisch und weltoffen sei und Rechtspopulisten und Rechtsradikale „keine Chance haben“, sagte Giffey weiter.

Linke: Leute in den betroffenen Wahlbezirken haben „zweite Chance“

Die Landesvorsitzenden der Berliner Linken, Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer, zeigten sich erfreut, dass endlich Klarheit herrsche. Natürlich sei die erneute Wahl für alle Beteiligten eine enorme organisatorische Herausforderung. „Dafür haben die Leute in den betroffenen Wahlbezirken jetzt eine zweite Chance. Sie können mit ihrer Stimme entscheiden, was ihnen angesichts der aktuellen Situation, angesichts von Inflation und Kriegen wirklich wichtig ist“, sagten Brychcy und Schirmer.

Die Linken dürften mit am meisten gebangt haben, drohte bei einer kompletten Wahlwiederholung doch der Mandatsverlust aller im Bundestag vertretenen Linken. Dies scheint mit einer nur teilweisen Wiederholung der Wahl nun abgewendet.

Strukturelle Verbesserungen gefordert

Nina Stahr und Philmon Ghirmai, Landesvorsitzende der Berliner Grünen, sprachen von einer „Herausforderung“, die Wahlberechtigten zum Urnengang zu mobilisieren. „Aber gerade in Zeiten der sich zuspitzenden Krisen und wachsender Zustimmung für Rechtspopulismus gilt es Haltung zu zeigen und wählen zu gehen.“ Die Grünen seien inzwischen geübt im Winterwahlkampf, sagten sie weiter. Sie mahnten an, die Aufarbeitung des Wahldesasters von 2021 müsse weitergehen, strukturelle Verbesserungen müssten konsequent vorangebracht werden.

Die AfD-Landesvorsitzende Kristin Brinker begrüßte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. „In einer funktionierenden Demokratie müssen Wahlergebnisse frei von jedem Zweifel über ihr Zustandekommen sein“, sagte sie. Sie nannte es „bedenklich“, dass der Bundestag zunächst selbst darüber befinde, ob er rechtmäßig gewählt wurde, und mahnte Nachbesserung an.

Christoph Meyer, Landeschef der FDP Berlin und Bundestagsabgeordneter, sagte: „Es ist gut, dass jetzt Rechtsklarheit besteht, auch wenn die Wahlwiederholung 29 Monate nach der Bundestagswahl sicherlich zu Verzerrungen führen wird.“ Wichtig sei jetzt, dass sich alle politischen Akteure in Berlin darum bemühen, für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung im Februar zu werben. Denn jede Stimme, die nicht abgegeben werde, könne die Vertretung Berlins im Deutschen Bundestag zugunsten der übrigen 15 Bundesländer schmälern.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Dienstag sein Urteil zur Bundestagswahl 2021 verkündet. Demnach muss in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken erneut abgestimmt werden. Die Wahlen in den betroffenen Wahlbezirken sollen voraussichtlich am 11. Februar stattfinden.