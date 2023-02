So sickert das Militärische in unseren Alltag ein Überall geht es um Waffen, Waffenlieferungen, Waffeneinsätze

Als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock neulich vor dem Europarat in Straßburg sagte, „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander“, sorgte sie für schwere Irritationen.

Nachdem ihr grobe Fahrlässigkeit und Leichtfertigkeit im Umgang mit der russischen Propaganda vorgeworfen worden waren, erklärte Baerbock, ihr Satz sei ein Versprecher gewesen.

Doch wie das bei Versprechern so ist: Einen Kern Wahrheit enthalten sie meist doch – und sei es eine gefühlte. Zwar wird auf politischer Ebene weiter hart gerungen um die Linie zwischen militärischer Unterstützung und Kriegspartei-Sein, doch zugleich ist Russlands Krieg längst tief in Deutschlands Alltag eingedrungen, und das nicht allein wegen der vielen ukrainischen Geflüchteten.

Auch einst Friedensbewegte haben Militärvokabular drauf

Das Kriegsgeschehen wird vor allem via Medien wahrgenommen. Und da rühren die ersten Spuren her: Pensionierte Generäle und Militärexperten und Militärexpertinnen waren plötzlich Dauergäste in Politsendungen und Talkshows und wurden dort zu Truppenstärken und Frontverläufen befragt.

Es ging weiter mit der Selbstverständlichkeit, mit der sich die Politik des Themas annahm und annehmen musste – von Annalena Baerbock über Anton Hofreiter bis zu Robert Habeck oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Verblüffend, wie souverän auch einst friedensbewegte Akteure das Militär- und Kriegsvokabular anzuwenden verstanden.

Dann kamen der neue Blick auf die Bundeswehr und der Applaus für die „Zeitenwende“-Milliarden. Die Diskussion um deren beklagenswerten Zustand machte allen klar: Die Armee hat andere Aufgaben, als mit Sandsäcken gegen die Oderflut zu kämpfen oder bei der Corona-Pandemie in Pflegeheimen, Teststraßen und Impfzentren im Einsatz zu sein.

Wie schön waren die Zeiten im Westen der Republik, als man genau solche Freund-und-Helfer-Einsätze so richtig und großartig fand; als eine Ende der 80er Jahre stilprägende Band wie Kolossale Jugend ihr zweites Album „Leopard II“ betitelte und eben jenen Panzer zu einer Popchiffre machte, dessen Lieferung jetzt die halbe Welt beschäftigt; als zuvor trotz Bundeswehrkolonnen auf Autobahnen und US-Army-Stützpunkte überall in der Republik an einen sogenannten Ernstfall niemand mehr dachte.

Als diese Kolonnen nach der Wiedervereinigung bald ganz aus dem Straßenbild verschwanden, schien das Land richtig ernst mit den pazifistischen Parolen zu machen: mit Jahrzehnt für Jahrzehnt weniger werdenden Militärausgaben, mit der Weigerung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, an der Seite der Briten und Amerikaner 2002 in den Krieg gegen den Irak zu ziehen, worin ihm die Mehrheit der Deutschen zustimmte, mit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011.

Das sollte sich mit vermehrten Auslandseinsätzen der Bundeswehr zwar ändern, auch die Rüstungsindustrie produzierte profitabel weiter, vor allem für den Export. Doch Mali, Afghanistan oder selbst der Kosovo erschienen weit weg, zumal die Bundeswehr dort immer im Namen des Friedens, der Friedensstiftung stationiert war, etwa als Brunnen- und Schulbauer wie in Afghanistan. Deutschland, ein pazifistisches Paradies.

Und jetzt? Hat sich das ganze Land in die Unterschiede zwischen einem Flugabwehrpanzer, einem Schützenpanzer und einem Kampfpanzer eingearbeitet und denkt bei Leopard, Puma, Gepard oder Marder nicht mehr an Tiere sondern Waffen.

Panzer, die Flugzeugtreibstoff tanken, ein BAAINBw, das die Armee ausrüsten soll

Nebenbei erfuhr es, dass viele der Panzer gar nicht einsatzfähig sind. Und dass die „Abrams“-Panzer der Amerikaner, angeblich „die stärksten der Welt“, Flugzeugtreibstoff tanken. Und, dass es in Koblenz das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) gibt, das für „die bedarfs- und forderungsgerechte Ausstattung der Bundeswehr mit leistungsfähiger und sicherer Wehrtechnik zuständig ist“ und knapp 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat.

Was war los, BAAINBw?, fragen manche jetzt empört. Doch gehörte die auf den friedensbewegten Blick begrüßenswerte Verlotterung der Armee, diese sympathische Schluffigkeit im Hinblick auf die Bundeswehr jahrzehntelang mit zur DNA der Bundesrepublik.

Wer setzt sich schon gern leidenschaftlich mit dem Flugabwehrsystem „Iris T-Slim“ oder der Beschaffenheit von Panzerhaubitzen auseinander? Wer will wirklich über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutieren, wie es jetzt der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius und seine Koalitionskollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann tun?

Auf die Panzerdebatte folgt jetzt also die Kampfjetdebatte, und auch in diesem Fall wird man bald gut darüber informiert sein, was es da alles für Flugzeugtypen gibt. Gerrit Bartels

Doch der Diskurs setzt sich fort. Immer und überall geht es um Waffen, Waffenlieferungen, Waffeneinsätze. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass die Zustimmung zu militärischer Konfliktlösung, die Abkehr vom unbedingten Pazifismus umso größer wird, desto öfter sie erwähnt werden, desto mehr Details jedermann bekannt sind. Der Gepard, ein Abwehrpanzer, also ein Verteidigungspanzer; der Marder nur für die Infanterie, geht auch noch; der Leopard, das hat schon historische Tragweite. Trotzdem: Dieser Panzer wiederum ist noch lange keine Rakete oder ein Kampfjet.

Irritierend wirkt nur noch für Wenige die Selbstgewissheit jener, die das Zaudern des Bundeskanzlers in Waffenlieferfragen so vehement verurteilen; die jeden pazifistischen Gedanken verwerfen (Verhandlungen, Diplomatie etc.); die die Sehnsucht nach einem Land ohne Waffen und Waffenindustrie als pure Naivität abtun. Aber auch in diesem Fall höhlt steter Tropfen den Stein, neigen grüne Politiker und Politikerinnen zunehmend zum Bellizismus.

Vor dem Hintergrund eines realen Krieges in der direkten Nachbarschaft sind die Nöte der Politik gut nachvollziehbar. Aber der Grat, auf dem sie wandelt, ist schmal. Und schon hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kampfjets gerufen.

Auf die Panzerdebatte folgt jetzt also die Kampfjetdebatte, und auch in diesem Fall wird man bald gut darüber informiert sein, was es da alles für Flugzeugtypen gibt. So geht es weiter, so sickert das Militärische weiter und weiter in unseren Alltag. Auch „wir“ befinden uns auf gewisse Weise in diesem Krieg. Und wer will infrage stellen, dass der Gegner Russland heißt.

Zur Startseite